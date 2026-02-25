ফের ট্রাম্পের কোপে ভারত ! দেশের সৌরশক্তি পণ্যের রফতানিতে 126% মার্কিন শুল্ক
আমেরিকা কিছু ভারতীয় সৌরশক্তি পণ্য আমদানির উপর প্রাথমিকভাবে 126% পাল্টা শুল্ক ঘোষণা করেছে ৷ এটি সম্প্রতি আরোপিত 15% শুল্কের সঙ্গে অতিরিক্ত কর হিসাবে ধার্য হবে।
By PTI
Published : February 25, 2026 at 4:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 ফেব্রুয়ারি: ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশ থেকে সৌরশক্তি আমদানির উপর ট্রাম্প প্রশাসন বিপুল কর আরোপ করেছে। ভারত থেকে সৌরশক্তি আমদানির উপর আমেরিকা প্রাথমিকভাবে 126 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। ভারত তার উৎপাদন খাতে অন্যায়ভাবে ভর্তুকি দিয়েছে বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন আরও জানিয়েছে যে, মার্কিন উৎপাদকদের সুরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, এতে পরিষ্কার জ্বালানি প্রকল্পের খরচ বেড়ে যেতে পারে।
মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ ভারত, ইন্দোনেশিয়ার উপর 86 শতাংশ থেকে 143 শতাংশ এবং লাওসের উপর 81 শতাংশ পর্যন্ত প্রাথমিক শুল্ক আরোপ করেছে। শুল্কের এই হারগুলি বিদেশি ভর্তুকি নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে ধার্য করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি , সরকার এই দেশগুলিতে সৌরশক্তি উৎপাদনকে অন্যায়ভাবে ভর্তুকি দিয়েছে, যার ফলে তারা মার্কিন বাজারে তাদের পণ্য দেশীয় উৎপাদকদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম দামে বিক্রি করতে পেরেছে। ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে যে, সৌরশক্তি আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হল দেশীয় উৎপাদকদের লাভবান করা।
এই কর 15 শতাংশ বিশ্ব শুল্কের থেকে আলাদাভাবে কার্যকর হবে
এই শুল্কগুলি ট্রাম্পের বৃহত্তর বিশ্ব শুল্ক থেকে আলাদা হবে, যা গত সপ্তাহে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে । এর প্রতিক্রিয়ায়, ট্রাম্প নতুন 10 শতাংশ শুল্ক জারি করেছেন, যা তিনি 15 শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন। এই শুল্ক-নির্দিষ্ট তদন্তগুলি অ্যালায়েন্স ফর আমেরিকান সোলার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডের একটি আবেদনের ভিত্তিতে করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই মাসের শুরুতে ভারতের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিও স্বাক্ষর করেছেন, যার লক্ষ্য দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা কমানো।
একটি মার্কিন আদেশে বলা হয়েছে, "2026 সালের 24 ফেব্রুয়ারি, মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং লাওস পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (লাওস) থেকে মডিউলে (সৌর কোষ) একত্রিত কিনা, স্ফটিক সিলিকন ফটোভোলটাইক কোষের পাল্টা শুল্ক তদন্তে তার প্রাথমিক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।"
এই শুল্কগুলি 24 ফেব্রুয়ারি থেকে সমস্ত দেশের উপর ট্রাম্প-প্রশাসন কর্তৃক ঘোষিত 10 শতাংশ শুল্ক থেকে আলাদাভাবে ধার্য করা হচ্ছে। আদেশ অনুযায়ী, ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌরশক্তি আমদানি 2022 সালে 83.86 মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে 2024 সালে 792.6 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।
কোন দেশ থেকে কত আমদানি?
ব্লুমবার্গএনইএফ অনুযায়ী, 2025 সালের প্রথমার্ধে ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং লাওস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌর-মডিউল আমদানির 57 শতাংশ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চারটি দেশ, যেগুলি একসময় আমদানির প্রধান উৎস ছিল, তাদের উপর ভারী শুল্ক আরোপের পর কিছু ডেভেলপার এই দেশগুলি থেকে প্যানেল সংগ্রহ শুরু করেছিল। বাণিজ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালে ভারত থেকে সৌরশক্তি আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় 792.6 মিলিয়ন ডলার, যা 2022 সালের তুলনায় নয় গুণ বেশি।
অনেক ডেভেলপার বিশ্বাস করেন যে সস্তা আমদানি নিষিদ্ধ করলে সৌর প্রকল্পের খরচ বৃদ্ধি পাবে, যা আমেরিকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষ্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ 6 জুলাই, 2026 তারিখে অ্যালায়েন্স ফর আমেরিকান সোলার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেড তদন্তের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জারি করবে। এই দেশগুলি (ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং লাওস) থেকে আমদানি করা সৌর কোষের উপর একটি অ্যান্টি-ডাম্পিং তদন্তও চলছে, যার ফলাফল শীঘ্রই আশা করা হচ্ছে।