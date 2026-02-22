ETV Bharat / business

ভারতের উপর 15 শতাংশ মার্কিন শুল্ক, ট্রাম্পের লেভি বৃদ্ধির প্রভাব কতদিন চলবে ?

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরের দিন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বব্যাপী শুল্ক 10% থেকে বাড়িয়ে 15% করেন, এই পদক্ষেপটি তিনি সম্পূর্ণ বৈধ বলে উল্লেখ করেন।

US Tariffs On India
ভারতের উপর 15 শতাংশ মার্কিন শুল্ক (ছবি: এএফপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 2:28 PM IST

নয়াদিল্লি, 22 ফেব্রুয়ারি: ট্রাম্প মার্কিন শিল্পকে বাঁচানোর দাবি করলেও, ভারতের মতো কৌশলগত অংশীদারদের সঙ্গে তার বাণিজ্য সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট বিশ্বব্যাপী শুল্ক 10 শতাংশ থেকে 15 শতাংশে উন্নীত করার রায় দেওয়ার একদিন পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বব্যাপী শুল্ক 15 শতাংশে উন্নীত করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তকে 'আইনগতভাবে সঠিক' বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার জন্য এটি প্রয়োজনীয়।

শুল্ক আরোপের বিষয়ে ট্রাম্প কী বলেছেন?

ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ-এ লিখেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে, আমি অবিলম্বে বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ করা 10 শতাংশ শুল্ক 15 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করব। তিনি বলেছেন যে, অনেক দেশ কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা নিচ্ছে এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে এখন এই পরিস্থিতি বিপরীত হচ্ছে। ট্রাম্প স্পষ্ট করেছেন যে, এই 15 শতাংশ শুল্ক সম্পূর্ণরূপে আইনত অনুমোদিত এবং আইনত যাচাই করা হয়েছে। নতুন হার ঘোষণা করে তিনি বলেছেন যে, তিনি আইন প্রদত্ত 15 শতাংশ সীমা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করবেন। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর প্রশাসন নির্ধারিত 150 দিনের মধ্যে নতুন এবং আইনত অনুমোদিত শুল্ক নিয়ম তৈরির জন্য কাজ করবে।"

মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের উপর বড় ধাক্কা দেওয়ার একদিন পর এই ঘোষণা এল । 6-3 ভোটে আদালত রায় দিয়েছে যে, জরুরি আইন, আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (IEEPA)-এর অধীনে সমস্ত আমদানির উপর শুল্ক আরোপের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের নেই।

শুল্ক আরোপের বিষয়ে ভারতের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া

শুল্ক আরোপের বিষয়ে ভারতের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া, যেখানে বলা হয়েছে যে তারা তাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছে, শনিবার এল। শুল্ক আরোপের বিষয়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী রায়ের প্রতি ভারতের এটি প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে যে তারা আদালতের সিদ্ধান্তটি লক্ষ্য করেছে এবং ওয়াশিংটনের পরবর্তী নীতিগত পদক্ষেপগুলি অধ্যয়ন করছে। মন্ত্রকের মতে, আদালতের আদেশের প্রভাব এবং মার্কিন প্রশাসনের ঘোষণাগুলি বোঝার পরেই কোনও সুনির্দিষ্ট জনমত গ্রহণ করা হবে।

ভারত সম্পর্কে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তার বিবৃতি

শুক্রবার (20 ফেব্রুয়ারি) হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে ভারতকে আপাতত 10 শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। হোয়াইট হাউস স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে ভারত-সহ মার্কিন বাণিজ্য অংশীদাররা, যারা সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে শুল্ক চুক্তি করেছিল, তাদের এখন 10 শতাংশ শুল্ক দিতে হবে, এমনকি যদি তারা আগে উচ্চ শুল্কে সম্মত হয়েছিল।

