মার্কিন আদালতের সিদ্ধান্তে ভারতের পণ্যে কত শতাংশ শুল্ক চাপাবে আমেরিকা?
মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত ভারতের জন্য শুল্ককে সর্বাধিক পছন্দের দেশের হারে পুনর্নির্ধারণ করেছে, তবে অস্থায়ী বিশ্ব শুল্ক এবং খাত-নির্দিষ্ট শুল্ক রফতানিকারকদের সমস্যায় ফেলবে।
By PTI
Published : February 21, 2026 at 1:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বজুড়ে রফতানিকারকরা এখন বিভ্রান্ত। প্রথমত, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের বিষয়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত, তারপরে ট্রাম্পের অতিরিক্ত বিশ্ব শুল্ক ঘোষণা। যদি আমরা কেবল ভারতের কথা বলি, তাহলে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল ভারতের উপর কত শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এর একটি কারণ আছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই 50 শতাংশ শুল্ক কমিয়ে 18 শতাংশ করেছিলেন। এখন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত আসার পর, ভারতের মর্যাদা ফিরে এসেছে সবচেয়ে পছন্দের দেশের তালিকায়, যার আওতায় আমেরিকার গড় শুল্ক ছিল মাত্র 3 শতাংশ। অন্যদিকে, ট্রাম্প 10 শতাংশ অতিরিক্ত বিশ্ব শুল্কও ঘোষণা করেছেন। বড় প্রশ্ন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের উপর কত শুল্ক আরোপ করা হবে। চলুন এই পুরো হিসাবটি এই প্রতিবেদনে বোঝার চেষ্টা করি।
বিশ্বব্যাপী শুল্ক ঘোষণা করা হয়েছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা ভারতীয় পণ্যের উপর আরোপিত শুল্কের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন আশা করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর, বেশিরভাগ ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক প্রায় 3 শতাংশের 'মোস্ট ফেভার্ড নেশন' (এমএফএন) স্তরে ফিরে এসেছে। তবে, 2025 সালের অগস্টে এই শুল্ক 50 শতাংশে উন্নীত করা হয়েছিল, যা সম্প্রতি মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি কাঠামো চালু হওয়ার পর 18 শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। এই 50 শতাংশের মধ্যে, অতিরিক্ত শুল্কের 25 শতাংশ ছিল রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য। তবে, অস্থায়ী 10 শতাংশ বিশ্ব শুল্ক আবারও পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 21 ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন যে, নতুন 10 শতাংশ বিশ্ব শুল্ক শীঘ্রই কার্যকর হবে ৷ অর্থাৎ, তিন দিনের মধ্যে, 24 ফেব্রুয়ারি 10 শতাংশ বিশ্ব শুল্ক কার্যকর হবে।
শুল্ক আরোপের বিষয়ে ট্রাম্প কী বলেছেন?
ভারত সম্পর্কে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কাঠামোটি একই রয়ে গিয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন যে ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তিতে কোনও পরিবর্তন হয়নি৷ তিনি বলেছেন, "আমরা ভারতকে শুল্ক দিচ্ছি না, ভারত আমাদের শুল্ক দিচ্ছে। আমরা (পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে) সামান্য পরিবর্তন করেছি।" এই বৃদ্ধি এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর 26 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল। অগস্টে, ওয়াশিংটন ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল, যার মধ্যে 25 শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক এবং রাশিয়ান তেল কেনার জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক অন্তর্ভুক্ত ছিল।
6 ফেব্রুয়ারি এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে রাশিয়া-সম্পর্কিত অতিরিক্ত 25 শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্কের অংশটি অপসারণ করা হয়, যার ফলে কার্যকর শুল্ক 25 শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। 6 ফেব্রুয়ারির নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে যে, ভারত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রুশ তেল আমদানি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বলেছে যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি পণ্য কিনবে ৷ সম্প্রতি অগামী 10 বছর ধরে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরপরই, 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক বাতিল করা হয়।
এই মাসের শুরুতে সম্পাদিত পারস্পরিক চুক্তির আওতায়, নতুন নির্বাহী আদেশ জারি হওয়ার পরে এবং বাণিজ্য চুক্তির প্রথম অংশ সম্পন্ন হওয়ার পরে শুল্ক আরও 18 শতাংশে কমিয়ে আনা হবে বলে আশা করা হয়েছিল। তবে, এই শুল্ক হ্রাস কখনওই পুরোপুরি ঘটেনি।
সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের প্রভাব
এখন, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট জরুরি নিয়মের আওতায় আরোপিত পারস্পরিক শুল্ক বাতিল করেছে, যার ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক কার্যকরভাবে সর্বাধিক পছন্দের দেশের স্তরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। শুল্ক বৃদ্ধির অগে, ভারতীয় রফতানির উপর গড় ওজনযুক্ত শুল্ক প্রায় 3 শতাংশ ছিল। কিন্তু, এই ছাড় সম্পূর্ণ না-ও হতে পারে। আদালতের সিদ্ধান্তের পর এক ব্রিফিংয়ে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 1974 সালের বাণিজ্য আইনের 122 ধারার আওতায় 10 শতাংশ বিশ্বব্যাপী শুল্ক ঘোষণা করেছেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে কংগ্রেসের বাড়ানো শুল্ক না হলে এটি 150 দিনের জন্য কার্যকর থাকবে।
ট্রাম্প বলেন, "আমার কংগ্রেসের কাছে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের জন্য জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি তাহলে সম্ভবত আমি তা পেয়ে যাব ৷" তিনি আরও জানান যে, উপযুক্ত শুল্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি তদন্ত চলছে। 1974 সালের বাণিজ্য আইনের 301 ধারার আওতায় আরও তদন্তের ফলে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। বর্তমানে, চিন, কানাডা এবং মেক্সিকো 301 ধারার শুল্ক আরোপের সম্মুখীন হচ্ছে ৷ তবে তারা তাদের বাণিজ্যের একটি বড় অংশে ছাড় পেতে সক্ষম হয়েছে।
আপাতত, বেশিরভাগ ভারতীয় রফতানি পণ্যের উপর প্রায় 3 শতাংশ বেসলাইন 'মোস্ট ফেভার্ড নেশন' শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে, এবং নির্বাহী আদেশের পর কার্যকর হওয়ার পর অস্থায়ীভাবে 10 শতাংশ বিশ্ব শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে। ধারা 232-এর মতো পৃথক জাতীয় নিরাপত্তা বিধানের আওতায় ইস্পাত এবং অটোমোবাইলের উপর ক্ষেত্র-নির্দিষ্ট শুল্ক প্রযোজ্য থাকবে।
