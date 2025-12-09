ফের মার্কিন কোপ ! ভারতের চালে শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত ট্রাম্পের
ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারত, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশ থেকে আমদানি করা চাল মার্কিন কৃষকদের ক্ষতি করছে।
By ANI
Published : December 9, 2025 at 1:43 PM IST
ওয়াশিংটন ডিসি, 9 ডিসেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি ভারত থেকে আমদানি করা চাল এবং কানাডা থেকে আমদানি করা সারের উপর নতুন শুল্ক আরোপ করতে পারেন। হোয়াইট হাউসে মার্কিন কৃষকদের জন্য 12 বিলিয়ন ডলারের নতুন সহায়তার ঘোষণা করার সময় এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারত, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশ থেকে আমদানি করা চাল মার্কিন কৃষকদের ক্ষতি করছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্টতই কৃষি আমদানির উপর নতুন শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যার মধ্যে ভারতীয় চাল এবং কানাডিয়ান সার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। মার্কিন কৃষকদের অভিযোগের পর এই ইঙ্গিত এসেছে, যার ফলে ট্রাম্প নতুন শুল্ক আরোপ করতে বাধ্য হয়েছেন। হোয়াইট হাউসে এক গোলটেবিল বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, সরকার দাবি করেছে যে দেশগুলি মার্কিন বাজারে কম দামের চাল দিচ্ছে, সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে।
ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে মার্কিন কৃষকদের জন্য 12 বিলিয়ন ডলারের একটি নতুন সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, পণ্যের আমদানি দেশীয় উৎপাদকদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য তার অভিপ্রায় পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কানাডা থেকে আসা সার সম্পর্কে ট্রাম্প বলেছেন, "প্রয়োজনে, দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য খুব কঠোর শুল্ক আরোপ করা হবে।"
মার্কিন কৃষকরা বারবার ক্রমবর্ধমান খরচ এবং বিদেশী আমদানির চাপ নিয়ে অভিযোগ করেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন কৃষকদের আকৃষ্ট করার জন্য ক্রমাগত নতুন নীতি বিবেচনা করছে। প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চালের ডাম্পিং (আমদানি)-এর বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। চালের দামে পতনের দিকে ইঙ্গিত করে মার্কিন কৃষকরা দাবি করেছেন যে, ভারত, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশ থেকে আমদানি, তাদের ফসলের ক্ষতি করছে।
ট্রাম্প বলেছেন, "তাদের ডাম্পিং করা উচিত নয়। আমি বলতে চাইছি, আমি এটি অন্যদের কাছ থেকে শুনেছি। আপনারা এটি করতে পারবেন না।" স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তিনি কানাডা থেকে আসা সারের উপর সম্ভাব্য শুল্ক ব্যবস্থারও পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "প্রচুর সার কানাডা থেকে আসে৷ তাই যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা এর উপর খুব চড়া শুল্ক আরোপ করব।"
ভারত ও কানাডা উভয়ের সঙ্গেই বাণিজ্য আলোচনা বর্তমানে কোনও বড় সমাধানের পথ পায়নি। এই বছরের শুরুতে, ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এই সপ্তাহে একটি মার্কিন প্রতিনিধি দল ভারত সফর করছে ৷ যদিও কোনও বড় অগ্রগতির সম্ভাবনা কম বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাম্প অতীতে বেশ কয়েকবার কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির শর্তাবলী পর্যালোচনা করার হুমকিও দিয়েছেন। এবার ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের চাল আর কানাডার সারে কত শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, সেটাই দেখার৷