ভারতীয় পণ্যে 18% মার্কিন শুল্ক, বাড়বে বাংলার রফতানি-কর্মসংস্থান

ভারতীয় পণ্যে 18% মার্কিন শুল্ক, বাড়বে বাংলার রফতানি-কর্মসংস্থান
মার্কিন শুল্কে বড় ধরনের ছাড়ের ফলে বঙ্গের শিল্প-উৎপাদন, রফতানি-নির্ভর কর্মসংস্থান বিশেষ সুবিধা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
By PTI
Published : February 3, 2026 at 6:14 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলি একটি বড় ধরনের গতি পেতে চলেছে ৷ কারণ, শিল্প সংস্থাগুলি মঙ্গলবার ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে এবং এটিকে একটি সময়োপযোগী পুনর্গঠন হিসেবে অভিহিত করেছে, যা রফতানি প্রতিযোগিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। বিশেষ করে চামড়া ও জুতো শিল্প খাত মার্কিন শুল্কে বড় ধরনের ছাড়ের ফলে তাৎক্ষণিক সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ইন্ডিয়ান লেদার প্রোডাক্টস অ্যাসোসিয়েশন (ILPA) বলেছে যে ভারতীয় চামড়াজাত পণ্য ও জুতোর ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক শুল্ক 50 শতাংশ (25 শতাংশ পারস্পরিক এবং রাশিয়ার তেল আমদানির জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ) থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হলে, এটি ভারতের বৃহত্তম রফতানি বাজারে দেশটির অবস্থানকে আমূল পরিবর্তন করবে।
এই চুক্তিটিকে একটি 'দূরদর্শী চুক্তি' আখ্যা দিয়ে আইএলপিএ-র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আজহার বলেন, ভারতীয় রফতানিকারীরা বছরের পর বছর ধরে গুরুতর শুল্ক বৈষম্যের শিকার হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন।
মোহাম্মদ আজহার বলেন, "18 শতাংশে শুল্ক হ্রাস প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করবে এবং ভারতকে বিশ্বের প্রধান প্রতিযোগীদের সঙ্গে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে স্থাপন করবে।"
আইএলপিএ-এর মতে, চামড়া ও জুতো রফতানির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম গন্তব্য, যা 2024 সালে 1.26 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং প্রায় 13.5 শতাংশ চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধি অর্জন করেছে৷ যদিও ভারতের বাজার অংশীদারিত্ব 2.9 শতাংশের মতো সামান্যই ছিল, যা ভারতকে সপ্তম বৃহত্তম সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আইএলপিএ-র প্রেসিডেন্ট বলেন, "এটি সক্ষমতা বা সম্মতির অভাবের জন্য হয়নি৷ বরং, মূলত শুল্কের অসাম্যের কারণেই এমনটা হয়েছিল।"
তিনি আরও বলেন যে, 2024 সালে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী 43.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চামড়া ও জুতো আমদানি করবে, এবং শুল্ক হ্রাস ভারতকে তার অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সাহায্য করতে পারে৷ পাশাপাশি, দেশে বিশেষ করে নারী ও দক্ষ কারিগরদের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। মোহাম্মদ আজহার উল্লেখ করেন যে, মার্কিন ক্রেতারা সক্রিয়ভাবে তাদের সংগ্রহের উৎস বহুমুখী করার চেষ্টা করছেন এবং ভারতকে একটি "নির্ভরযোগ্য, গণতান্ত্রিক ও নিয়ম-ভিত্তিক অংশীদার" হিসেবে দেখছেন, যারা ইএসজি এবং স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংস্থা ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি)-এর ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব সিং বলেছেন যে চুক্তিটি 'সঠিক সময়ে' হয়েছে এবং এটি ভারতীয় শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াবে। তিনি বলেন, "আমরা সবেমাত্র একটি অসাধারণ বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছি, এবং এটিকে নিঃসন্দেহে সব চুক্তির সেরা বলা যেতে পারে।" তিনি গত এক বছর ধরে 'অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচল হাতে' আলোচনা পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তার দলের প্রশংসা করেন। এই শুল্ক পুনর্বিন্যাসের ফলে পাটসহ শ্রমঘন খাতগুলিও উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে রফতানিকারীরা মার্কিন বাজারে নতুন করে মূল্য নির্ধারণের সুযোগ দেখছেন।