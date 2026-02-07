আমেরিকার 25% ‘শাস্তিমূলক শুল্ক’ থেকে মুক্ত ভারত, বাণিজ্য চুক্তির প্রশংসায় গোয়েল

আমেরিকার 25% ‘শাস্তিমূলক শুল্ক’ থেকে মুক্ত ভারত, বাণিজ্য চুক্তির প্রশংসায় গোয়েল
ভারত থেকে রাশিয়ার তেল আমদানি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত 25% শুল্ক তুলে নিয়েছেন।
By PTI
Published : February 7, 2026 at 4:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল শনিবার ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির প্রশংসা করেছেন, যা শনিবারই ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "2047 সালের উন্নত ভারত গড়ার যাত্রাপথে আজ একটি বড় দিন। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চূড়ান্ত হওয়া যৌথ বিবৃতিটি দেশের আনাচে-কানাচে স্বাগত জানানো হয়েছে।"
কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রত্নপাথর এবং স্মার্টফোনের মতো পণ্যের উপর শুল্ক শূন্য শতাংশ থাকবে। পীযূষ গোয়েল উল্লেখ করেন, "কৃষি ক্ষেত্রে মশলা, চা, কফি এবং তা থেকে তৈরি পণ্য, নারকেল, নারকেল তেল, কাজুবাদাম, অনেক ফল ও সবজি, কলা, আম, কিউই, পেঁপে, আনারস, মাশরুম, কিছু বেকারি পণ্য, তিল ও পোস্ত বীজ, প্রক্রিয়াজাত ফলের মতো পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক শূন্য হয়ে যাবে।"
Addressing a Press Conference on the #IndiaUSJointStatement. https://t.co/S1E3Q3Yv4K— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 7, 2026
তিনি আরও জানিয়েছেন, যেসব পণ্যের ওপর পারস্পরিক শুল্ক শূন্য হবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে বিমানের যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, অজৈব যৌগ এবং প্লাস্টিক ও কাঠের সামগ্রী। তিনি বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন যে, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি দেখে এই লোকেরা হতাশ হয়ে পড়েছে। মন্ত্রী বলেন, "আমরা এমন কোনও কাজ করিনি যা কৃষকদের ক্ষতির কারণ হবে।"
কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়ল জানিয়েছেন, কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় দায়বদ্ধ কেন্দ্র। তাই বেশ কিছু দুগ্ধজাত পণ্য এবং কৃষিপণ্যকে এই বোঝাপড়ার বাইরে রাখা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে চাল, সয়াবিন, ভুট্টা, আটা, দুধ, চিজ, ইথানল (জ্বালানি), তামাক, কিছু সবজি, মাংস ইত্যাদি। অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতা কার্যকর হলে ভারতীয় পণ্যে আমদানি শুল্ক কমিয়ে 18 শতাংশ হবে। এর ফলে ভারতের বস্ত্র, চামড়া, প্লাস্টিক, গৃহসজ্জা, রাসায়নিক শিল্পের জন্য আমেরিকার বাজারের দরজা খুলে যাবে।
সংবাদ সম্মেলনে গোয়ালকে রাশিয়ান তেল সম্পর্কে একাধিকবার প্রশ্ন করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, "আপনারা আমাকে যতবারই জিজ্ঞাসা করুন না কেন, আমার উত্তর একই থাকবে। বিদেশ মন্ত্রক (MEA) এর উত্তর দেবে।"
শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। এই সপ্তাহে দুই দেশের মধ্যে ঘোষিত বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এটি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ ভারতীয় রফতানিকারকদের লাভবান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত একটি নির্বাহী আদেশ অনুসারে, "ভারত রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তেল আমদানি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।"
ভারত মার্কিন জ্বালানি পণ্য কিনবে
আদেশ অনুযায়ী, ভারত আরও জানিয়েছে যে তারা মার্কিন জ্বালানি পণ্য কিনবে। ভারত সম্প্রতি আগামী 10 বছর ধরে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি কাঠামোতে সম্মত হয়েছে। পূর্ব সময় শনিবার রাত 12টা 01 মিনিট থেকে কার্যকরভাবে 25 শতাংশ মার্কিন শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।