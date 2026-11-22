ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার 10 শতাংশ করাই লক্ষ্য ! ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি ট্রাম্প
Donald Trump: হোয়াইট হাউসের ব্যয় সাধ্যের মধ্যে রাখার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানুয়ারি মাসে ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ।
Published : November 22, 2026 at 5:16 PM IST
নিউইয়র্ক, 22 নভেম্বর: তিনি ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার সীমিত করার লক্ষ্যে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি । স্থানীয় সময় শনিবার এমনটাই বলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
তিনি জানান, 2024 সালের নির্বাচনী প্রচারের সময় এমন একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা তখন শিল্পগোষ্ঠীর চাপ এবং নিজ দল রিপাবলিকানদের আগ্রহ না থাকার কারণে পূরণ করতে পারেননি । ফক্স নিউজ চ্যানেলের 'স্যাটারডে ইন আমেরিকা' অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, "আমি এটি করব । এই ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলো প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে ।"
ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান -উভয় পক্ষই ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার সীমাবদ্ধ করার বিষয়টিকে সমর্থন জানিয়েছে ৷ এক্ষেত্রে সুদের হার সর্বোচ্চ 10 শতাংশে বেঁধে রাখার প্রস্তাব এসেছে। এটি কার্যকর হলে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলি গ্রাহকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ সুদ আদায় করতে পারে, তা উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে । নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভের আগস্ট মাসের একটি সার্ভে অনুযায়ী, বর্তমানে ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারের মধ্যক (median) হল প্রায় 22.2 শতাংশ ।
জানুয়ারি মাসে হোয়াইট হাউসের ব্যয়সাশ্রয়ী উদ্যোগের অংশ হিসেবে ট্রাম্প ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারের উপর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব দেন । ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলি তাৎক্ষণিকভাবে এবং কঠোর ভাষায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে । তাদের মতে, সুদের হারের উপর যে কোনও ধরনের সীমা আরোপ করা হলে তারা দরিদ্র ও ঋণযোগ্যতা কম এমন গ্রাহকদের কার্ড বাতিল করতে বাধ্য হবে, অথবা গ্রাহকরা কার্ডের মাধ্যমে খরচ করলে যে সুবিধা বা রিওয়ার্ড দেওয়া হয়, তা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দিতে হবে ।
প্রস্তাবটি রিপাবলিকানদেরও ভালো লাগেনি এবং রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি পূরণের তেমন কোনও উদ্যোগও দেখা যায়নি । এখন যেহেতু ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি সভা (হাউস) এবং সিনেট-উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ পেতে যাচ্ছেন, তাই পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে । ম্যাসাচুসেটসের ডেমোক্র্যাট সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন, যিনি সিনেট ব্যাংকিং কমিটির পরবর্তী চেয়ারপার্সন হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি বারবার বলেছেন যে তিনি সুদের হারের উপর সর্বোচ্চ সীমা (ক্যাপ) আরোপ করতে চান ।
তিনি বলেন, "আসুন ক্রেডিট কার্ডের সুদের হারের উপর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করি এবং আমেরিকানদের অর্থ সাশ্রয় করি ।" অন্যান্য ডেমোক্র্যাট সদস্যরাও বিভিন্নভাবে এই ধারণাকে সমর্থন জানিয়েছেন ৷