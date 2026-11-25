ফের ভারতের উপর শুল্কের চাপ বাড়াতে চলেছে আমেরিকা, তালিকায় আরও 15 দেশ
US Planning To Hike Tariffs: শিল্প খাতে ভর্তুকি প্রদান, অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগে ভারত, চিন-সহ আরও 14টি দেশের বিরুদ্ধে শুল্ক বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে আমেরিকা ৷
By PTI
Published : November 25, 2026 at 7:54 AM IST
ওয়াশিংটন, 25 নভেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ভারত, চিন-সহ বেশ কয়েকটি দেশের উপর নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই দেশগুলির বিরুদ্ধে সরকারি ভর্তুকি ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন কোম্পানিগুলি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।
দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (USTR) জেমসন গ্রিয়ার এই সপ্তাহে শিল্প ভর্তুকি সংক্রান্ত একটি বহু-দেশীয় তদন্তের ফলাফল ঘোষণা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই তদন্তে চিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আরও 14টি দেশ জড়িত। তবে সূত্র বলছে, চূড়ান্ত ঘোষণার তারিখ পরিবর্তিত হতে পারে।
মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমসন গ্রিয়ারের যুক্তি, ভর্তুকি এবং অন্যান্য ধরনের সরকারি সহায়তার ফলে মার্কিন পর্যবেক্ষণাধীন দেশগুলির অর্থনীতিতে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে ওইসব বাজারের কোম্পানিগুলি বিশ্বজুড়ে কম দামে বিপুল পরিমাণে পণ্য বিক্রি করতে পারে, যা মার্কিন উৎপাদকদের ক্ষতি করছে।
মনে করা হচ্ছে, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমসন গ্রিয়ারের এই ঘোষণার ফলে চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের 27টি সদস্য রাষ্ট্র-সহ বেশ কয়েকটি দেশের উপর শুল্কের চাপ বৃদ্ধি পাবে। এই শুল্কগুলি এই অর্থনীতিগুলি থেকে রফতানি করা অধিকাংশ পণ্যের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। তবে, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং মোটরগাড়ির মতো কিছু শিল্পজাত পণ্য এর আওতা থেকে বাদ পড়তে পারে৷ কারণ, জাতীয় নিরাপত্তা বিধানের অধীনে এগুলির উপর ইতিমধ্যেই শুল্ক আরোপ করা আছে।
শুল্কের সঠিক হার এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। তবে, প্রশাসনের কর্মকর্তারা বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই নতুন শুল্কগুলি 2025 সালে ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কের মতোই হবে (তার প্রাথমিক শুল্কগুলি পরবর্তীতে 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেয়)। সংশ্লিষ্ট মহলের বিশ্লেষকদের অনুমান, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি থাকা দেশগুলির উপর শুল্কের হার সেই চুক্তিগুলির শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হতে পারে, যেগুলি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আগে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার উপর 15 শতাংশ বা তার কম শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্পের সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে ভিয়েতনাম ও ভারতের মতো অন্যান্য দেশগুলিকে আরও বেশি হারে শুল্ক আরোপ করতে পারে ট্রাম্পের প্রশাসন। মনে করা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য যে আলোচনা চলছে, তা প্রভাবিত হতে পারে।
সংশ্লিষ্ট মহলের বিশ্লেষকদের মতে, চিনকে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি শুল্কের চাপ দিতে পারে আমেরিকা। ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের যুক্তি, চিনের ভর্তুকি এতটাই বিপুল যে তা বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি করেছে। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির কথা মাথায় রেখে ট্রাম্পের প্রশাসন ভারতের উপর কতটা শুল্ক আরোপ করে, সেটাই এখন দেখার ৷