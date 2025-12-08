ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা শুরু 10 ডিসেম্বর, গুরুত্ব পারস্পরিক শুল্ক সমাধানে
ভারত ও আমেরিকার লক্ষ্য 2030 সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য 191 বিলিয়ন ডলার থেকে 500 বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি করা।
By PTI
Published : December 8, 2025 at 8:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর: ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায়ের আলোচনা 10 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। দুই দিনের এই আলোচনা 11 ডিসেম্বর শেষ হবে। সূত্র বলছে, এটি কোনও আনুষ্ঠানিক আলোচনা নয়৷ বরং, প্রথম পর্যায়ের চূড়ান্তকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে আছেন ডেপুটি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি রিক সুইৎজার। অগস্ট মাসে বেশ কয়েকটি ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের পর থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কোনও মার্কিন দল ভারত সফর করেছে। এর আগে 16 সেপ্টেম্বর একটি মার্কিন দল দিল্লি এসেছিল।
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে এই সপ্তাহে ডেপুটি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি রিক সুইতজারের সঙ্গে কথা বলবেন ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধি রাজেশ আগরওয়াল। চুক্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান আলোচক, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সহকারী মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চ, ভারতের প্রধান আলোচক এবং বাণিজ্য বিভাগের যুগ্ম সচিব দর্পণ জৈনের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
ভারত ও আমেরিকা বর্তমানে দুটি পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে৷ শুল্কের প্রভাব কমানোর জন্য একটি পরিকাঠামোগত বাণিজ্য চুক্তি এবং দুই দেশের মধ্যে একটি বিস্তৃত ও বিস্তারিত বাণিজ্য চুক্তি। ফেব্রুয়ারিতে, উভয় দেশের শীর্ষ বাণিজ্যকর্তাদের একটি চুক্তি প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত ভারত ও আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছয় দফা আলোচনা হয়েছে।
এই পুরো মহড়ার লক্ষ্য হল 2030 সালের মধ্যে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য 191 বিলিয়ন ডলার থেকে 500 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বৃদ্ধি করা। যদিও এই আলোচনা আনুষ্ঠানিক নয়, তবুও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ, উভয় দেশই প্রথম পর্যায়ের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চূড়ান্ত করতে চায়, যা আরও বড় বাণিজ্য চুক্তির পথ প্রশস্ত করবে। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের মোট পণ্য রফতানির প্রায় 18 শতাংশ, আমদানির 6.22 শতাংশ এবং মোট পণ্য বাণিজ্যের 10.73 শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মার্কিন বাণিজ্য কার্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল, যার নেতৃত্বে থাকছেন ডেপুটি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রিক সুইৎজার, 9 থেকে 11 ডিসেম্বর, 2025 পর্যন্ত ভারত সফরে থাকবেন। এর মধ্যেই 10 এবং 10 ডিসেম্বর বাণিজ্য-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।