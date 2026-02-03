শুল্ক কমেছে, তবু ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে স্বচ্ছতা চায় দেশের বণিকমহল

শুল্ক কমেছে, তবু ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে স্বচ্ছতা চায় দেশের বণিকমহল
ট্রাম্পের দাবি, ভারত মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক এবং শুল্ক-ভিন্ন বাধাগুলি শূন্যে নামিয়ে আনবে৷ কিন্তু, ভারতের এর আওতায় কতগুলি পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।
Published : February 3, 2026 at 2:24 PM IST
সৌরভ শুক্লা
নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি: ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিকে ভারতীয় শিল্পমহল স্বাগত জানিয়েছে এবং এটিকে ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য একটি বড় উৎসাহ হিসেবে অভিহিত করেছে৷ কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক 18 শতাংশে নামিয়ে আনতে সম্মত হয়েছে। রফতানিকারকরা বিশ্বাস করেন যে, এই পদক্ষেপটি মার্কিন বাজারে পণ্যের মূল্য-প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে, আটকে থাকা অর্ডারগুলি চালু করবে এবং প্রধান রফতানি খাতগুলিতে, বিশেষ করে শ্রম-নিবিড় শিল্প ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিতে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।
একই সময়ে, কয়েক দশক ধরে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য পর্যবেক্ষণকারী বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে, এই চুক্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে। তাঁদের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে চুক্তির সময়সীমা, বাস্তবায়ন বা পরিকাঠামোর বিষয়ে কোনও বিস্তারিত তথ্য ছিল না৷ পাশাপাশি, ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও তাৎক্ষণিক কোনও নিশ্চিতকরণ আসেনি। তাঁদের ধারণা, আগামী দিনগুলিতে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।
সোমবার (2 ফেব্রুয়ারি) প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনার পর ওয়াশিংটন ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি করেছে। ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে ট্রাম্প এই আলোচনাকে একটি 'যুগান্তকারী ঘটনা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ভারতের বাণিজ্য ও জ্বালানি নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন। ট্রাম্পের মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনিজুয়েলা থেকে আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সম্মত হয়েছেন। ট্রাম্প আরও জানিছেন যে, ভারতের অনুরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে ভারতীয় পণ্যের উপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক প্রত্যাহার করবে এবং শুল্কের হার 25 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হবে।
তিনি আরও বলেন যে এর বিনিময়ে ভারত মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক ও শুল্ক ভিন্ন অন্যান্য বাধা অপসারণের দিকে অগ্রসর হবে। ট্রাম্প আরও দাবি করেন যে, নয়াদিল্লি 'বাই মার্কিন' আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার মধ্যে 500 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের মার্কিন জ্বালানি, প্রযুক্তি, কৃষি পণ্য, কয়লা এবং অন্যান্য পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
চুক্তিটি রফতানিকারকদের মধ্যে আশাবাদ বাড়িয়েছে
এই ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ায়, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO) চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে বলেছে, ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক 18 শতাংশে নামিয়ে আনা একটি যুগান্তকারী ফলাফল। FIEO-এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এটি ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে প্রতিফলিত করে এবং ভারতীয় রফতানিকারকদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির জন্য বিশাল সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে।"
FIEO-এর প্রেসিডেন্ট এসসি রালহানের মতে, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, বস্ত্র ও পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যালস, রাসায়নিক, চামড়াজাত পণ্য, রত্ন ও গহনা এবং কৃষিপণ্যের মতো খাতগুলি শুল্ক যৌক্তিকীকরণের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, কম শুল্ক মূল্য প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভারতীয় রফতানিকারকদের মার্কিন সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও গভীরভাবে জুড়ে যেতেও সাহায্য করবে। তিনি যোগ করেন, "এই চুক্তিটি সক্ষমতা সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করবে, নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং রফতানিমুখী শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।"
মার্কিন প্রস্তাবের বিস্তারিত বিবরণ
গ্লোবাল ট্রেড অ্যান্ড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ট্রাম্প বলেছেন যে মার্কিন শুল্ক 25 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হবে। তবে, যেহেতু ওই পোস্টে ভারতের রুশ তেল কেনা বন্ধ করার কথাও উল্লেখ ছিল, যা পূর্বে শাস্তিমূলক শুল্কের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল৷ তাই ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক হ্রাস করে আসলে 50 শতাংশ থেকে 18 শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে কিনা, তা এখনও অস্পষ্ট ৷ ট্রাম্প মূল শুল্কের মাত্রা ভুলভাবে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরে স্পষ্ট করেছে যে শুল্ক প্রকৃতপক্ষে 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যকে 10 শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানকে 15 শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকে 19 শতাংশ এবং বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামকে 20 শতাংশ হারে পারস্পরিক শুল্কের প্রস্তাব দিয়েছে, যা মে থেকে অক্টোবর 2025 সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া বাণিজ্য চুক্তিগুলিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়া অন্য সব দেশের ক্ষেত্রে এই শুল্কের হারগুলি মোস্ট-ফেভরেড-নেশন (এমএফএন) শুল্কের অতিরিক্ত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে, যদি কোনও পণ্যের এমএফএন শুল্ক 15 শতাংশ পর্যন্ত হয়, তবে পারস্পরিক এবং এমএফএন শুল্ক মিলিয়ে মোট শুল্ক 15 শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু যদি কোনও পণ্যের এমএফএন শুল্ক 15 শতাংশের বেশি হয়, তবে বর্তমান এমএফএন শুল্কই প্রযোজ্য হবে৷ জিটিআরআই রিপোর্টে এমনটাই বলা হয়েছে।
জিটিআরআই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরেও ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, তামা ইত্যাদির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারা 232-এর অধীনে আরোপিত শুল্ক 50 শতাংশ এবং কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশের উপর 25 শতাংশই থাকবে। এছাড়াও, ফার্মাসিউটিক্যালস, বিমান ও যন্ত্রাংশ এবং কিছু যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের উপর শূন্য শুল্ক অব্যাহত থাকবে।
ভারত কী প্রস্তাব দিচ্ছে
প্রতিবেদনে মার্কিন পণ্যের ওপর ভারতের শুল্ক ও অশুল্ক বাধা শূন্যে নামিয়ে আনার বিষয়ে ট্রাম্পের দাবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রতিশ্রুতির আওতায় কতগুলি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলেননি। ভারত এর আগে খাদ্যশস্য, জেনেটিক্যালি মডিফায়েড পণ্য এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত আমদানির মতো সংবেদনশীল খাতগুলি খোলার বিষয়ে প্রতিরোধ করেছে। ট্রাম্প বলেছেন, ভারত 500 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের মার্কিন পণ্য কিনবে। বর্তমানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের বার্ষিক পণ্য ও শক্তি আমদানির পরিমাণ 50 বিলিয়ন ডলারের নিচে। 500 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে সম্ভবত 20 বছরেরও বেশি সময় লাগবে, যা থেকে বোঝা যায় যে এই অঙ্কটি নিকটবর্তী কোনও প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে একটি দীর্ঘমেয়াদী আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে৷"
জিটিআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তবের মতে, ভারতের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্য ঘোষণা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে উল্লাস করা উচিত নয়। তিনি বলেন, ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যাল পোস্টটিতেও বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে৷ এর মধ্যে রয়েছে কোন পণ্যগুলি এর আওতাভুক্ত, সময়সীমা কী এবং ভারত সত্যিই শূন্য শুল্ক ও শূন্য শুল্ক-ভিন্ন বাধার বিষয়ে সম্মত হয়েছে কিনা, বিশেষ করে কৃষি এবং নিয়ন্ত্রিত আমদানির মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিতে তা ট্রাম্পের বক্তব্যে স্পষ্ট নয়।
তিনি আরও বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 500 বিলিয়ন ডলারের ক্রয়ের প্রধান অঙ্কটিও অস্পষ্ট। ভারত বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে 50 বিলিয়ন ডলারেরও কম আমদানি করে, যা থেকে বোঝা যায় এটি একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতির চেয়ে একটি আকাঙ্ক্ষাই বেশি। যতক্ষণ না একটি যৌথ বিবৃতি, আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত হওয়া খসড়া এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে স্পষ্টতা আসছে, ততক্ষণ এটিকে একটি চূড়ান্ত চুক্তি হিসেবে না দেখে একটি রাজনৈতিক ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা উচিত।" জিটিআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব আরও বলেন, এখন উদযাপনের পরিবর্তে সতর্কতার প্রয়োজন।