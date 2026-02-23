ETV Bharat / business

বিশ্বব্যাপী মার্কিন শুল্ক অবিলম্বে 15% হারে কার্যকর হবে, ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার বলেছেন যে, শুক্রবার ঘোষিত দেশগুলির উপর 10 শতাংশ বিশ্ব শুল্ক 'সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং আইনত পরীক্ষিত 15 শতাংশ স্তরে' বৃদ্ধি করছেন।

Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : February 23, 2026 at 3:33 PM IST

ওয়াশিংটন ডিসি, 21 ফেব্রুয়ারি: মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্ককে 'অবৈধ' ঘোষণা করেছে। এর পর, ট্রাম্প একটি নতুন শুল্ক আরোপ শুরু করেছেন। তার শুল্ক নীতিতে বিচলিত না হয়ে, তিনি একটি নতুন আইনি ধারা প্রয়োগ করেছেন। এটি করার মাধ্যমে, ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা সমস্ত পণ্যের উপর 10 শতাংশ বিশ্ব শুল্ক (US Global Tariff) আরোপের ঘোষণা করেন। তবে এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, তিনি তা বাড়িয়ে 15 শতাংশ করার কথা বলেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার বলেছেন যে, তিনি শুক্রবার ঘোষিত দেশগুলির উপর 10 শতাংশ বিশ্ব শুল্ক 'সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং আইনত পরীক্ষিত 15 শতাংশ স্তরে' বৃদ্ধি করছেন। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ট্রুথ-এ একটি পোস্টে, ট্রাম্প বলেছেন, 'আগামী কয়েক মাসের মধ্যে' তার প্রশাসন নতুন এবং আইনত অনুমোদিত শুল্ক নির্ধারণ এবং জারি করবে, যা 'আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলার অসাধারণ সফল প্রক্রিয়া'কে অব্যাহত রাখবে।

ট্রাম্প বলেন, "গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বহু মাস ধরে চিন্তা-ভাবনার পর জারি করা হাস্যকর, দুর্বলভাবে লেখা এবং অসাধারণভাবে আমেরিকা-বিরোধী শুল্কের সিদ্ধান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ পর্যালোচনার ভিত্তিতে, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে, অবিলম্বে দেশগুলির উপর কার্যকরভাবে 10 শতাংশ বিশ্বব্যাপী শুল্ক বৃদ্ধি করব, যাদের মধ্যে অনেকেই কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দিয়েছে, প্রতিশোধ ছাড়াই সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং আইনত পরীক্ষিত 15 শতাংশ স্তরে কার্যকর করছি।"

পোস্টটিতে আরও লেখা হয়েছে, "আগামী অল্প কিছু মাসের মধ্যে, ট্রাম্প প্রশাসন নতুন এবং আইনত অনুমোদিত শুল্ক নির্ধারণ এবং জারি করবে, যা আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলার আমাদের অসাধারণ সফল প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখবে - আগের চেয়েও মহান! এই বিষয়ে আপনাদের মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প।"

ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত বাণিজ্য নীতির উপর এক বিরাট আঘাত হিসেবে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার তার বেশিরভাগ ব্যাপক শুল্ক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। পরে ট্রাম্প সমস্ত দেশের উপর 10 শতাংশ বিশ্বব্যাপী শুল্ক আরোপের আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, যা 'প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে' কার্যকর হবে।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট 6-3 ভোটে রায় দিয়েছে যে ট্রাম্প প্রশাসন 1977 সালের আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (IEEPA) ব্যবহার করে বিস্তৃত-ভিত্তিক আমদানি শুল্ক আরোপ করে তার আইনি কর্তৃত্ব অতিক্রম করেছে।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'ভয়াবহ সিদ্ধান্ত' হিসাবে অভিহিত করে, ট্রাম্প শুক্রবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি 1974 সালের বাণিজ্য আইনের 122 ধারার অধীনে 10 শতাংশ হারে বিশ্ব শুল্ক আরোপের জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন। প্রশাসন পেমেন্ট ভারসাম্য ঘাটতির মোকাবিলায় 150 দিনের জন্য একটি অস্থায়ী আমদানি সারচার্জ (15 শতাংশ পর্যন্ত) অনুমোদন করছে।

একটি যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিটি আমাদের দেশের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবে, যা পারস্পরিক স্বার্থ এবং সুনির্দিষ্ট ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পারস্পরিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্যের প্রতি একটি সাধারণ প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করবে।

এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের জন্য আরও জটিলতা তৈরি করতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে আরও বেশ কয়েকটি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। ট্রাম্প যদি আবার শুল্ক আরোপের পূর্ণ স্বাধীনতা চান, তাহলে তাঁকে মার্কিন কংগ্রেসের স্পষ্ট অনুমতি নিতে হবে। তবে, রিপাবলিকান পার্টির দুর্বল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের কারণে, এটি অত্যন্ত অসম্ভব। ট্রাম্পের শুল্ক মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, রিপাবলিকান প্রার্থীরাও এই বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করতে পারেন, যা দলের মধ্যে বিভাজন আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

