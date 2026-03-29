শুধু ওটিপি দিয়ে আর হবে না UPI পেমেন্ট, এপ্রিল থেকে নিয়মে কী কী পরিবর্তন?

শুধু ওটিপি দিয়ে আর হবে না UPI পেমেন্ট, এপ্রিল থেকে নিয়মে কী কী পরিবর্তন?
RBI 1 এপ্রিল থেকে UPI পেমেন্টে কিছু পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু ওটিপি ভেরিফিকেশনে আর হবে না ইউপিআই পেমেন্ট৷
Published : March 29, 2026 at 5:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 মার্চ: আগামী মাস, 1 এপ্রিল থেকে অনেক বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। এই পরিবর্তনগুলির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের উপর। আগামী মাস থেকে ইউপিআই সংক্রান্ত অনেক পরিবর্তন আসতে চলেছে। এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে আপনার জানা জরুরি, কারণ আজকাল ছোট-বড় সব ধরনের পেমেন্টের জন্যই ইউপিআই প্রয়োজন।
ইউপিআই-তে কী পরিবর্তন আসবে?
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI), ইউপিআই পেমেন্টে কিছু পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিবর্তনগুলির ফলে এখন থেকে ইউপিআই পেমেন্টের জন্য আরও বেশি নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে। এছাড়াও, পেমেন্টের জন্য শুধুমাত্র ওটিপি আর যথেষ্ট থাকবে না।
পেমেন্টের ক্ষেত্রে টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন
1 এপ্রিল থেকে পেমেন্টের ক্ষেত্রে টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA) বাধ্যতামূলক হবে।
শুধু ওটিপি ভেরিফিকেশন যথেষ্ট হবে না।
'টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন'-এর জন্য পিন, পাসওয়ার্ড এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রয়োজন হবে।
সহজ কথায়, পেমেন্টের জন্য শুধু ওটিপি নয়, পাসওয়ার্ড বা ফিঙ্গারপ্রিন্টও লাগবে।
পেমেন্টের ক্ষেত্রে টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন কেন চালু হয়েছিল?
এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পেমেন্ট-সংক্রান্ত জালিয়াতি কমাতে এবং যে কেউ যাতে সহজে জালিয়াতি করতে না পারে, তা প্রতিরোধ করার জন্য টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ডিজাইন করা হয়েছে।
পেমেন্ট করতে সময় লাগবে: টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু হওয়ার ফলে এখন পেমেন্ট প্রসেস হতে বেশি সময় লাগবে এবং বড় অঙ্কের পেমেন্ট সম্পন্ন হতেও বেশি সময় লাগবে।
জালিয়াতির জন্য ব্যাঙ্কগুলি দায়ী থাকবে
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এখন থেকে জালিয়াতির জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে আরও বেশি দায়ী করা হবে।
ব্যাঙ্ক এবং ফোনপে, পেটিএম-এর মতো অন্যান্য পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলিকে নিরাপত্তা নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে।
কারিগরি কারণে জালিয়াতি হলে ব্যাঙ্কগুলি এর জন্য দায়ী থাকবে।
এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহারকারীরা যত দ্রুত সম্ভব একটি সমাধান পেয়ে যাবেন।