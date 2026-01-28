ETV Bharat / business

2014 থেকে মোদি সরকারের 14টি বাজেট, কোন বছরে কী কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত?

মোদি সরকারের আমলে 2014 সাল থেকে এ পর্যন্ত উপস্থাপিত বাজেটের মূল বিষয়গুলি একবার দেখে নেওয়া যাক...মোদি সরকারের

Union Budget from 2014 to 2025
2014 থেকে মোদি সরকারের 14টি বাজেট, কোন বছরে কী কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 7:40 PM IST

8 Min Read
নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি: মোদি সরকার 2014 সাল থেকে মোট 14টি বাজেট পেশ করেছে, যার মধ্যে নির্বাচনী বছরগুলিতে উপস্থাপিত দুটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটও রয়েছে। তাঁর প্রথম মেয়াদে, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি টানা পাঁচবার বাজেট পেশ করেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের কারণে, 2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয়েছিল৷ তারপরে 2019 সালের জুলাই মাসে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হয়েছিল।

23 জুলাই, 2024 তারিখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মোদি সরকারের তৃতীয় মেয়াদের প্রথম বাজেট (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে 13তম বাজেট) পেশ করেন। অর্থমন্ত্রী 1 ফেব্রুয়ারি, 2025 তারিখে মোদি সরকারের 14তম বাজেট পেশ করেন। এখন, 1 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে নির্মলা সীতারামন মোদি সরকারের 15তম বাজেট পেশ করবেন। পূর্ণকালীন মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে এটি হবে তাঁর নবম বাজেট।

মোদি সরকারের বাজেটগুলি এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যের আয়কর ব্যবস্থায় একাধিক পরিবর্তন এনেছে৷ এর মধ্যে কর, কল্যাণমূলক প্রকল্প, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো এবং সামাজিক নীতি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে শিল্প সকলকেই প্রভাবিত করেছে।

PM Modi
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এখনও পর্যন্ত মোট 14টি বাজেট পেশ করা হয়েছে (ইটিভি ভারত)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মোট 14টি বাজেট পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পেশ করা পাঁচটি বাজেট। লোকসভা নির্বাচনের কারণে, 2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয়েছিল, যা অরুণ জেটলির অসুস্থতার কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল পেশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে, 2019 সালের জুলাই মাসে, প্রথম পূর্ণকালীন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন। 2014 সাল থেকে, মোদি সরকারের উপস্থাপিত বাজেটে করদাতাদের জন্য ত্রাণ প্রদানের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি রেলওয়ে, এফডিআই, পরিকাঠামো, সমাজকল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বড় ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতি এবং সাধারণ জনগণ উভয়কেই প্রভাবিত করেছে। মোদি সরকারের আমলে এ পর্যন্ত উপস্থাপিত বাজেটের মূল বিষয়গুলি একবার দেখে নেওয়া যাক...

বাজেট 2014 (অর্থমন্ত্রী: অরুণ জেটলি)

2014 সালে, লোকসভা নির্বাচনের কারণে ফেব্রুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয়েছিল। নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় আসা মোদি সরকারের তরফে জুলাই, 2014 সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন। 2014 সালের বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য ত্রাণ প্রদানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। আয়কর ছাড়ের সীমা 2 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 2.5 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল, যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই সীমা 2.5 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 3 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। এছাড়াও, ধারা 80সি-এর অধীনে কর ছাড়ের সীমা 1.1 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 1.5 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। এই বাজেটকে নতুন সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার এবং কর সংস্কারের দিকের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

Arun Jaitley
অরুণ জেটলি প্রথম মেয়াদে, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি টানা পাঁচবার বাজেট পেশ করেছিলেন (ফাইল ছবি)

বাজেট 2015 (অর্থমন্ত্রী: অরুণ জেটলি)

2015 সালের বাজেটে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কার ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল সম্পদ কর বাতিল করা। এছাড়াও, 1 কোটি টাকার (প্রায় 10 মিলিয়ন ডলার) বেশি বার্ষিক আয়ের ব্যক্তিদের উপর সারচার্জ 10 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 12 শতাংশ করা হয়েছিল। বাজেটে দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রচারের উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা বিনিয়োগের উপর অর্জিত সুদকে করমুক্ত করা হয়েছিল। জাতীয় পেনশন ব্যবস্থায় (এনপিএস) বিনিয়োগের উপর 50,000 টাকার অতিরিক্ত কর ছাড় ঘোষণা করা হয়েছিল। তদুপরি, বিমা খাতকে স্বস্তি প্রদানের জন্য, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিমা প্রিমিয়ামের উপর কর ছাড়ের সীমা 15,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 25,000 টাকা করা হয়েছিল।

বাজেট 2016 (অর্থমন্ত্রী: অরুণ জেটলি)

মোদি সরকারের 2016 সালের বাজেট করদাতাদের জন্য ত্রাণ প্রদানের উপর জোর দিয়েছিল। 5 লক্ষ টাকার কম আয়কারীদের জন্য কর ছাড়ের সীমা বাড়ানো হয়েছিল। ভাড়াটেদের জন্য ধারা 80জিজি-র অধীনে কর ছাড়ের সীমা 24,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 60,000 টাকা করা হয়েছে। 1 কোটি টাকার বেশি বার্ষিক আয়ের ব্যক্তিদের উপর সারচার্জ 15 শতাংশ করা হয়েছে।

Arun Jaitley
2019 সালে অরুণ জেটলি অসুস্থ থাকার জেরে ওই বছর তিনি আর অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করতে পারেননি (ফাইল ছবি)

বাজেট 2017 (অর্থমন্ত্রী: অরুণ জেটলি)

2017 সালের বাজেট বেশ কিছু ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য পরিচিত। প্রথমবারের মতো, সাধারণ বাজেট এবং রেল বাজেট একই সঙ্গে পেশ করা হয়েছিল। 2.5 লক্ষ টাকা থেকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর আয়করের হার 10 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছিল। করদাতাদের 12,500 টাকা পর্যন্ত কর ছাড় দেওয়া হয়েছিল।

বাজেট 2018 (অর্থমন্ত্রী: অরুণ জেটলি)

2018 সালের বাজেটে বেতনভোগী শ্রেণি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বেতনভোগী শ্রেণির জন্য 40,000 টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস 3 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 4 শতাংশ করা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সুদের আয়ের উপর কর অব্যাহতির সীমা 10,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 50,000 টাকা করা হয়েছে। 1 লক্ষ টাকার বেশি দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভের উপর 10 শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছে। এদিকে, 250 কোটি টাকা পর্যন্ত টার্নওভার সম্পন্ন এমএসএমই-দের জন্য করের হার 25 শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

Piyush Goyal
অরুণ জেটলির অসুস্থতার জেরে 2019 সালে পীযূষ গোয়েল একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছিলেন। (ছবি: পিটিআই)

অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট 2019 (ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী: পীযূষ গোয়েল)

লোকসভা নির্বাচনের কারণে, 2019 সালে অরুণ জেটলির অসুস্থতার জেরে পীযূষ গোয়েল একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছিলেন। এই বাজেট মধ্যবিত্ত, কৃষক এবং শ্রমিকদের উপর বাড়তি নজর দিয়েছিল। 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত করা হয়েছিল। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য 3,000 টাকা মাসিক পেনশন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। এইচআরএ সীমা 2.40 লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছিল।

পূর্ণাঙ্গ বাজেট 2019 (অর্থমন্ত্রী: নির্মলা সীতারামন)

পূর্ণাঙ্গ বাজেটে কর ছাড়ের সীমা 2,500 টাকা থেকে বাড়িয়ে 12,500 টাকা এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 টাকা করা হয়েছে। ভাড়ার উপর টিডিএস-এর সীমা 1.80 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 2.40 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। উচ্চ আয়ের গোষ্ঠীর জন্য সারচার্জ বাড়ানো হয়েছিল। গৃহ ঋণের উপর অতিরিক্ত কর ছাড় দেওয়া হয়েছিল। উচ্চ মূল্যের লেনদেনকারীদের জন্য আইটিআর ফাইলিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

Nirmala Sitharaman
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (ফাইল ছবি: এএনআই)

বাজেট 2020 (অর্থমন্ত্রী: নির্মলা সীতারামন)

2020 সালের বাজেটে একটি নতুন ঐচ্ছিক কর ব্যবস্থা চালু করা হয়, যার ফলে করদাতারা পুরনো এবং নতুন কর ব্যবস্থার মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। লভ্যাংশ বিতরণ কর (DDT) বাতিল করা হয়। প্রবীণ নাগরিকদের ITR দাখিল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের জন্য কর অব্যাহতির সময়কাল বাড়ানো হয়।

বাজেট 2021 (অর্থমন্ত্রী: নির্মলা সীতারামন)

2021 সালের বাজেটে বিনিয়োগ এবং বেসরকারীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। স্টার্টআপ কর অব্যাহতির সময়সীমা বাড়ানো হয়। গ্রামীণ পরিকাঠামোর জন্য 40,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বিপিসিএল এবং এয়ার ইন্ডিয়া-সহ বেশ কয়েকটি সরকারি খাতের উদ্যোগের বিলগ্নিকরণ ঘোষণা করা হয়। বিমা খাতে এফডিআই (সরাসপি বিদেশি বিনিয়োগ) সীমা 49 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 74 শতাংশ করা হয়েছে।

বাজেট 2022 (অর্থমন্ত্রী: নির্মলা সীতারামন)

2022 সালের বাজেটে উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় 80 লক্ষ বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। যুবসমাজের জন্য 60 লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছিল।

Nirmala Sitharaman
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (ছবি: পিটিআই)

বাজেট 2023 (অর্থমন্ত্রী: নির্মলা সীতারামন)

2023 সালের বাজেটে নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে, 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত করা হয়েছিল, যা আগে এই সীমা 5 লক্ষ টাকা ছিল। সরকার বাজেটে সাতটি অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে, যার মধ্যে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক বৃদ্ধি, পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, গ্রিন এনার্জি এবং যুব ক্ষমতায়ন।

অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট 2024 (অর্থমন্ত্রী: নির্মলা সীতারামন)

2024 সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার 7.3 শতাংশে উন্নীত করা হয়েছিল। মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি করে 11.11 লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছিল। রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির 5.1 শতাংশে উন্নীত করা হয়েছিল। তরুণদের জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকার তহবিল এবং রাজ্যগুলির জন্য 50 বছরের সুদমুক্ত ঋণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতা ঘোষণা করা হয়েছিল।

পূর্ণাঙ্গ বাজেট 2024 (অর্থমন্ত্রী: নির্মলা সীতারামন)

23 জুলাই, 2024 তারিখে উপস্থাপিত বাজেটে অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স বিলুপ্ত করে এবং একটি নতুন কর ব্যবস্থায় রূপান্তরের ঘোষণা করা হয়েছিল। এই অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স 2012 সালে ভারতের তৎতালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সময় চালু করা হয়েছিল ৷ জুলাই, 2024 সালের বাজেটে প্রথমবারের মতো কর্মচারীদের জন্য একটি সরকারি বেতন সহায়তা প্রকল্প চালু করা হয়। ডিবিটির মাধ্যমে ইপিএফও কর্মীদের এক মাসের বেতন (সর্বোচ্চ 15,000 টাকা) তিনটি কিস্তিতে প্রদানের বিধান রাখা হয়েছিল। এর ফলে প্রায় 2 কোটি 10 লক্ষ যুবক উপকৃত হবেন বলে আশা করা হয় সরকারের তরফে।

পূর্ণাঙ্গ বাজেট 2025 (অর্থমন্ত্রী: নির্মলা সীতারামন)

কেন্দ্রীয় সরকার করদাতাদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বস্তি এনেছে, 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত করে এবং আপডেট রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা চার বছর পর্যন্ত বাড়িয়েছে। 36টি জীবনদায়ী ওষুধকে শুল্ক-মুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে চিকিৎসা আরও সাশ্রয়ী হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সুদের আয়ের উপর কর ছাড়ের সীমা 1,00,000 টাকা করা হয়েছে।

