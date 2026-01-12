এই প্রথম রবিবার পেশ হচ্ছে বাজেট, কেন্দ্রের ইতিবাচক পদক্ষেপের আশায় কংগ্রেস

ETV Bharat / business

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 1 ফেব্রুয়ারি, রবিবার দেশের সাধারণ বাজেট উপস্থাপন করবেন। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সোমবার একথা ঘোষণা করেন।

এই প্রথম রবিবার পেশ হচ্ছে বাজেট
নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি: ভারতীয় অর্থনীতি এবং শেয়ার বাজারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হতে চলেছে আগামী 1 ফেব্রুয়ারি, 2026 ৷ কারণ, ওইদিনই সংসদ কেন্দ্রীয় সরকারের 2026-27 বাজেট উপস্থাপনের তারিখ অনুমোদন করেছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার অনুমোদনের পর, এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগামী 1 ফেব্রুয়ারি, রবিবার দেশের সাধারণ বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সোমবার এই কথা ঘোষণা করেন।

সাধারণত, রবিবার দেশের সাধারণ বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয় না৷ তবে, 2026 সালে এমনটাই হতে চলেছে৷ রবিবার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে ৷ ফলে, বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনের প্রভাব কাজে লাগানোর সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে শেয়ার কারবারীদের৷

আগামী 1 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে পেশ করা সাধারণ বাজেট হবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনের নবম বাজেট উপস্থাপন ৷ এর আগে দেশের অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন মোরারজি দেশাই 10 বার বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন যা এখনও পর্যন্ত একটি রেকর্ড। সংসদের বাজেট অধিবেশন 28 জানুয়ারি শুরু হবে, যেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লোকসভা কক্ষে সমবেত লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদের উভয় কক্ষে অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর পর অর্থমন্ত্রী 1 ফেব্রুয়ারি সাধারণ বাজেট পেশ করবেন, যে দিনটিকে সরকার বাজেট দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এর আগে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছিলেন যে, বাজেট অধিবেশন 28 জানুয়ারি শুরু হবে এবং 2 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। অধিবেশনের প্রথম পর্ব 13 ফেব্রুয়ারি শেষ হবে এবং 9 মার্চ আবার শুরু হবে, যা সংসদীয় কমিটিগুলিকে বাজেট প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ করার জন্য সময় দেবে।

সোমবার কংগ্রেস আশা প্রকাশ করেছে যে আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেট ধীরগতির বেসরকারি কর্পোরেট বিনিয়োগ এবং আয়ের বৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় অর্থবহ পদক্ষেপ নেবে ৷ কারণ, বাস্তবে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার স্থায়ী হবে না।

কংগ্রেসের যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, "অর্থনীতি অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এর মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, কর ছাড় এবং ভালো মুনাফা সত্ত্বেও বেসরকারি কর্পোরেট বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে মন্থর রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক সঞ্চয়ের হার যথেষ্ট কমে গিয়েছে, যা বিনিয়োগের সক্ষমতাকে সীমিত করছে। তৃতীয়ত, সম্পদ, আয় এবং ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে।"

