পিএম কিষাণ থেকে আয়ুষ্মান, কোন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের?

কেন্দ্রীয় সরকার কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে চিকিৎসা এবং রেশন সবকিছুর জন্য যথেষ্ট তহবিল বরাদ্দ করেছে।

পিএম কিষাণ থেকে আয়ুষ্মান, কোন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের? (ইটিভি ভারত)
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 2026 সালের বাজেটে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, দেশের গ্রাম, দরিদ্র এবং কৃষকরা সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকার শীর্ষে রয়েছে। বাজেটের প্রস্তাবগুলি দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন প্রকল্পগুলির জন্য সরকারি কোষাগার উন্মুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে চিকিৎসা এবং রেশন সবকিছুর জন্য যথেষ্ট তহবিল বরাদ্দ করেছে।

সরকার ভিবি-জিরাম জির উপর সর্বোচ্চ দর দিয়েছে

এই বাজেটে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। সরকার বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশ 'ভিবি-জি রাম জি' (মনরেগা) -এ বরাদ্দ করেছে, যা পূর্বে মনরেগা নামে পরিচিত ছিল। এর জন্য 95,692.31 কোটি টাকার বিশাল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত বছরের মূল বাজেটের 86,000 কোটি টাকার তুলনায়, এটি একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন।

মনরেগা কর্মসূচির জন্য পৃথক 30,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর সরাসরি অর্থ হল, গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো শ্রমিকদের জন্য বা আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন এমন পরিবারগুলির জন্য এটি একটি স্বাগত স্বস্তি। এছাড়াও, এটি গ্রামে ক্ষুদ্র পরিকাঠামোর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

খাবার নিয়ে চিন্তার অবসান, বাজেটে বড় বরাদ্দ

মহামারীর পর শুরু হওয়া বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পটি এখন দরিদ্র পরিবারের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনায় (PMGKAY) 227,429 কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সংখ্যা গত বছরের বাজেটের 2.03 লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। সংশোধিত অনুমানেও ব্যয় বেড়েছে ৷ তবে এই বছরের বাজেট বরাদ্দতে দেশের কোনও দরিদ্র পরিবার যাতে রেশনের ঘাটতির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটায়। লক্ষ লক্ষ পরিবারের জন্য বিনামূল্যে বা ভর্তুকিযুক্ত শস্য অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এবার প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে আপনি কী পেলেন?

কৃষিকাজের খরচ বহনকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (পিএম কিষাণ) একটি বড় সহায়তা দেওয়া হয়েছে। 2026 সালের বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য 63,500 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ গত বছরের মতোই রয়েছে। তবে কৃষকদের জন্য এই স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সরাসরি ব্যাঙ্ক স্থানান্তর সার, বীজ এবং অন্যান্য ছোটখাটো কৃষি খরচ মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার নিশ্চিত করেছে যে কৃষকদের জন্য এই আর্থিক নিরাপত্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকবে।

আয়ুষ্মান ভারতের জন্য কোষাগার থেকে কত টাকা মুক্তি পেয়েছে?

অসুস্থতার জেরে চিকিৎসার খরচ যেকোনও মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। এই উদ্বেগ দূর করার জন্য, সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PM-JAY) এর জন্য 9,500 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা গত বছরের সংশোধিত অনুমান (8,995 কোটি টাকা) থেকে সামান্য বেশি। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল বড় বড় হাসপাতালে দরিদ্র ও আর্থিকভাবে দুর্বলদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা।

