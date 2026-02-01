ETV Bharat / business

কেন্দ্রীয় বাজেটে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু নেই: CREDAI

CREDAI রবিবার এই বলে হতাশা প্রকাশ করেছে যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের চাহিদা ও সরবরাহ বাড়ানোর জন্য কোনও ভর্তুকি দেওয়া হয়নি।

CREDAI
কেন্দ্রীয় বাজেটে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু নেই: CREDAI (ফাইল ছবি)
author img

By PTI

Published : February 1, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: রিয়েলটরদের শীর্ষ সংস্থা ক্রেডাই (CREDAI) রবিবার এই বলে হতাশা প্রকাশ করেছে যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের চাহিদা ও সরবরাহ বাড়ানোর জন্য কোনও ভর্তুকি দেওয়া হয়নি। সারা দেশের প্রায় 15,000 আবাসন নির্মাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী ক্রেডাই সতর্ক করে দিয়েছে যে, নতুন বাড়ির মোট প্রকল্পের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের অংশ আরও কমে যাবে।

তবে, ক্রেডাই (CREDAI) পরিকাঠামো তৈরির উপর সরকারের মনোযোগকে স্বাগত জানিয়েছে, যা ভারতীয় সম্পত্তি খাতকে উপকৃত করবে। বাজেট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্রেডাই-এর প্রেসিডেন্ট শেখর প্যাটেল বলেন, "সংস্থা গভীরভাবে হতাশ যে, বাজেটে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নেই।" সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের পুরনো ধারণার কারণে, মোট আবাসন সরবরাহে এই খাতের অংশ 18 শতাংশ থেকে কমে প্রায় 12 শতাংশে নেমে আসতে পারে।

এর পাশাপাশি, ক্রেডাই-এর প্রেসিডেন্ট শেখর প্যাটেল বলেন, "এটি ভারতের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য একটি গুরুতর সতর্কবার্তা। ক্রেডাই বিশ্বাস করে যে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন কোনও কল্যাণমূলক প্রকল্প নয় বরং এটি একটি অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। এটি কর্মসংস্থান, ভোগ এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার একটি প্রধান চালিকাশক্তি।"

তিনি উল্লেখ করেন যে, যথাযথ নীতিগত সমর্থন ছাড়াই নির্মাণ ব্যয় ও জমির দাম বাড়ার কারণে আবাসন নির্মাণকারী সংস্থাগুলি এই খাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তিনি বলেন, "যদি সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের সরবরাহ দুর্বল হতে থাকে, তবে এর পরিণতি স্পষ্ট: ভাড়া বৃদ্ধি, যাতায়াতের জন্য দীর্ঘ সময় লাগা এবং অসংগঠিত আবাসনের প্রসার।"

ক্রেডাই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থায়ী নাগরিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সাশ্রয়ী আবাসন খাতে জরুরি নীতিগত মনোযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি পরিকাঠামো খাতে সরকারের ধারাবাহিক মনোযোগের প্রশংসা করেছে, যা রিয়েল এস্টেট খাতের জন্য একটি বড় ইতিবাচক দিক। ক্রেডাই আরও বলেছে যে, সড়ক, মেট্রো, লজিস্টিক করিডোর, রেলপথ এবং নগর পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে, নতুন প্রবৃদ্ধির পথ খুলে দেবে এবং দীর্ঘমেয়াদী নগর উন্নয়নকে সহায়তা করবে।

ক্রেডাই ব্যবসা করার সহজ করার প্রচেষ্টার উপর সরকারের জোর দেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছে। সংস্থা বলেছে, "দ্রুত অনুমোদন, সরলীকৃত প্রক্রিয়া এবং অধিকতর ডিজিটাইজেশন প্রকল্পের সময়সীমা এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত নির্মাণকারী এবং বাড়ির ক্রেতা উভয়কেই উপকৃত করবে।"

