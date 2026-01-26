অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নবম বাজেট আর নেপথ্যের মহারথীরা
অর্থমন্ত্রকের ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সহায়তায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তাঁর নবম বাজেট পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই বাজেটের প্রধান স্থপতি অনুরাধা ঠাকুর৷ দলে রয়েছেন আরও সাত মহারথী৷
By PTI
Published : January 26, 2026 at 10:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তাঁর টানা নবম বাজেট পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যার সহায়তায় অর্থ মন্ত্রকের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের একটি দলের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে। অনিশ্চিত ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ এবং 7.4 শতাংশ বৃদ্ধির হারের পটভূমিতে 1 ফেব্রুয়ারি লোকসভায় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী। এটি হবে মোদি সরকারের তৃতীয় মেয়াদের তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ বাজেট।
2026-27 বাজেট প্রস্তুতের প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রধান মহারথীরা হলেন অনুরাধা ঠাকুর (অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক), অরবিন্দ শ্রীবাস্তব (রাজস্ব সচিব), ভুমলুনমাং ভুয়ালনাম (ব্যয় সচিব), এম নাগারাজু (আর্থিক পরিষেবা সচিব), অরুণীশ চাওলা (সচিব, বিনিয়োগ ও পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ), কে মোসেস চালাই (সচিব, পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস বিভাগ), ভি অনন্ত নাগেশ্বরন (প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা), পঙ্কজ চৌধুরী (কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী)৷
অনুরাধা ঠাকুর, অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক
অনুরাধা ঠাকুর এই বাজেটের প্রধান স্থপতি। বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি 2026-27 সালের জন্য সম্পদ বরাদ্দ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারণের জন্য দায়ী গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। বাজেট নথি প্রস্তুত করার জন্য তিনি বাজেট বিভাগের নেতৃত্ব দেন। এটি হবে অনুরাধা ঠাকুরের প্রথম বাজেট৷ অনুরাধা ঠাকুর হিমাচল প্রদেশ ক্যাডারের 1994 ব্যাচের আইএএস অফিসার।
অরবিন্দ শ্রীবাস্তব, রাজস্ব সচিব
অরবিন্দ শ্রীবাস্তব কর প্রস্তাবের (বাজেট বক্তৃতার অংশ খ) দায়িত্বে আছেন। তাঁর দল প্রত্যক্ষ কর (আয়কর, কর্পোরেট কর) এবং পরোক্ষ কর (জিএসটি, শুল্ক) পরিচালনা করে। রাজস্ব সচিব হিসেবে এটি তাঁর প্রথম বাজেট হলেও, অরবিন্দ শ্রীবাস্তব অর্থ মন্ত্রকে তাঁর পূর্ববর্তী মেয়াদে বাজেট বিভাগে যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) স্থানান্তরিত হন, যেখানে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অর্থ মন্ত্রকের কাজকর্ম তদারকি করেন।
ভুমলুনমাং ভুয়ালনাম, ব্যয় সচিব
সরকারের কোষাগারের রক্ষক হিসেবে তিনি সরকারি ব্যয় তত্ত্বাবধান করেন, যুক্তিসঙ্গত ভর্তুকি ঠিক করেন এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। তাঁর বিভাগ রাজস্ব ঘাটতি পরিচালনার জন্য রাজস্ব শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে এবং পরবর্তী অর্থবছরের জন্য নির্দেশ দেয়।
এম নাগারাজু, আর্থিক পরিষেবা সচিব
আর্থিক পরিষেবা বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিভাগ সরকারি খাতের ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানি এবং পেনশন ব্যবস্থার আর্থিক স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান করে। এই বিভাগগুলি ঋণ বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশন এবং সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগ-সহ সরকারের অর্থনৈতিক এজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
অরুণীশ চাওলা, সচিব, বিনিয়োগ ও পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ (DIPAM)
সরকারের বিলগ্নিকরণ এবং বেসরকারীকরণ পরিকল্পনার খসড়া তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন অরুণীশ চাওলা ও তাঁর বিভাগ। তাঁর বিভাগ কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ (CPSE) এর অংশীদারিত্ব বিক্রি করে অর্জিত কর-বহির্ভূত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, পরিচালনা করে।
কে মোসেস চালাই, সচিব, পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস বিভাগ
পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস বিভাগের প্রধান হিসেবে, তিনি নির্বাচিত সরকারি খাতের উদ্যোগের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং মূলধন ব্যয় পরিকল্পনার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর বিভাগ সম্পদ নগদীকরণ এবং সরকারি খাতের কোম্পানিগুলির সামগ্রিক আর্থিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থ মন্ত্রকের অধীনে এই ছয়টি বিভাগ ছাড়াও, প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টার কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ বাজেট সুপারিশও প্রদান করে।
ভি অনন্ত নাগেশ্বরন, প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
ভি অনন্ত নাগেশ্বরনের বিভাগ বাজেটের সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রের (কৃষি, শিল্প, পরিষেবা) কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশ্ব বাজারের ঝুঁকি মূল্যায়ন করা। এর পাশাপাশি, নাগেশ্বরনের বিভাগ অর্থমন্ত্রীকে মূল অর্থনৈতিক সংস্কার, রাজস্ব নীতি এবং আর্থিক কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দেয়।