বাজেট 2026-এ কী কী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন করদাতারা?

বাজেট 2026-এ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারাামন আয়কর সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বড় ঘোষণা করেছিলেন। আয়করে কোনও পরিবর্তন না হলেও, বেশ কয়েকটি নিয়ম সরলীকরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

বাজেট 2026-এ কী কী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন করদাতারা? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 1, 2026 at 3:27 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: 2026 সালের বাজেটে আয়করে কোনও পরিবর্তন না হলেও, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন করদাতাদের জন্য বেশ কিছু ছাড় ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, নতুন আয়কর আইন 1 এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে এবং এর নিয়ম এবং আয়কর রিটার্ন (আইটিআর) ফর্ম শীঘ্রই জানানো হবে।

কর ফাঁকিতে জেল নেই, শুধু জরিমানা

এই বাজেট করদাতাদের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য স্বস্তি এনেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল, সরকার আয়কর আইনকে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করার মানসিকতা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যদি কোনও করদাতার আয়ে অনিয়ম ধরা পড়ে বা কর ফাঁকির ঘটনা ধরা পড়ে, তাহলে আর সরাসরি কারাদণ্ড হবে না। জরিমানা দিয়ে এই ধরনের মামলা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাটি নতুন আয়কর আইনের অংশ হবে, যা 1 এপ্রিল, 2026 থেকে কার্যকর হবে। অর্থমন্ত্রী 30 শতাংশ কর ঘোষণা করেছেন। এর অর্থ হল, যারা তাদের আয় গোপন করে তাদের আর শাস্তি দেওয়া হবে না; পরিবর্তে, তাদের 30 শতাংশ কর ধার্য করা হবে।

বিদেশে সম্পদ ধারণকারীদের জন্য স্বস্তি

এছাড়াও, বিদেশে যাদের অঘোষিত সম্পদ আছে তাদের জতন্য স্বস্তি দেওয়া হয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে তারা ডিসক্লোজার স্কিমের আওতায় তাদের সম্পদের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন। যারা বিদেশ ভ্রমণ করবেন বা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করার স্বপ্ন দেখেন তাদের জন্যও বাজেট সুখবর বয়ে আনছে। পূর্বে, বিদেশ ভ্রমণ প্যাকেজ, শিক্ষা এবং চিকিৎসার উপর 6 শতাংশ থেকে 20 শতাংশ পর্যন্ত TCS ধার্য করা হতো, যা খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। এখন, সরকার তা কমিয়ে মাত্র 2 শতাংশ করেছে। এর অর্থ হল শিক্ষা, চিকিৎসা অথবা বিদেশ ভ্রমণ যাই হোক না কেন, পকেটের উপর বোঝা আগের তুলনায় কম হবে।

আইটিআর ফাইলিংয়ে সংশোধন করার সহজ সুযোগ

আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময় ছোটখাটো ভুল করা সাধারণ ব্যাপার। আগে, সেগুলি সংশোধন করা একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া ছিল। এখন, অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে করদাতাদের সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করার জন্য আরও সময় দেওয়া হবে, নামমাত্র ফি দিয়ে।

রিটার্ন দাখিলের তারিখ

সরকার রিটার্ন দাখিলের তারিখও স্পষ্ট করেছে। আইটিআর-1 এবং আইটিআর-2 দাখিলকারী করদাতারা 31 জুলাই পর্যন্ত তাদের রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। অডিটবিহীন ব্যবসা এবং ট্রাস্টের জন্য, শেষ তারিখ হবে 31 অগস্ট। তদুপরি, ছোট করদাতাদের জন্য কম বা শূন্য টিডিএস সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রক্রিয়াটি এখন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে ৷ ফলে কর অফিসে ঘন ঘন যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

এনআরআইদের কাছ থেকে সম্পত্তি কেনা এখন আরও সহজ

এখনও পর্যন্ত, এনআরআইদের কাছ থেকে কেনা সম্পত্তির ক্রেতাদের টিডিএস কাটার জন্য একটি টিএএন নম্বর নিতে হতো, যা সাধারণ মানুষের জন্য একটি জটিল কাজ ছিল। বাজেট এই জটিলতা দূর করেছে। এখন, ক্রেতারা টিএএন না নিয়েই সরাসরি টিডিএস কাটতে পারবেন।

বিনিয়োগ করাও সহজ

একাধিক কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য ফর্ম 16জি এবং 16এইচ দাখিল করার প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা এখন এই ফর্মগুলি নিয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলিতে পাঠাবে৷ এর ফলে বিনিয়োগকারীরা ঘরে বসেই তাদের কাজ সেরে ফেলতে পারবেন।

