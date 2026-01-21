বিবাহিত দম্পতিদের জন্য যৌথ কর ব্যবস্থা, 2026 বাজেটে কি কার্যকর হচ্ছে?
বিবাহিত দম্পতিদের জন্য ICAI যৌথ কর ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছে ৷ এই কর ব্যবস্থায় কারা, কীভাবে উপকৃত হতে পারেন?
নয়াদিল্লি, 21 জানুয়ারি: হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন৷ এর পরই ফেব্রুয়ারির পয়লা তারিখে নতুন অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারামন ৷ এই বাজেট নিয়ে একক ব্যক্তি থেকে সংস্থা, সাধারণ মানুষ থেকে অর্থনীতিবিদ— সকলেরই অনেক প্রত্যাশা রয়েছে ৷ আসন্ন বাজেট ঘিরে একরাশ প্রত্যাশার পাশাপাশি একটি নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে৷ আগামী 1 ফেব্রুয়ারি পেশ হতে যাওয়া 2026 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট বিবাহিত দম্পতিদের জন্য কিছু সুখবর বয়ে আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
দেশের আয়কর ব্যবস্থা এতদিন পরিবারকে নয়, ব্যক্তিকে একক হিসেবে বিবেচনা করেছে। এমনকি বিয়ের পরেও, স্বামী-স্ত্রীকে পৃথকভাবে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হয়৷ তবে বাজেটের আগে কর বিশেষজ্ঞ এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের শীর্ষ সংস্থা ICAI একটি প্রস্তাব পেশ করেছে যা পরিবারে বিবাহিত দম্পতিদের জন্য সম্পূর্ণ কর পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে। ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (ICAI) বিবাহিত দম্পতিদের জন্য ঐচ্ছিক যৌথ কর (স্বামী/স্ত্রীর মোট আয়ের উপর কর) চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রক এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিলে এটি ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। এই পদক্ষেপ দেশের বিবাহিত করদাতাদের আরও বেশি সাশ্রয় করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (ICAI)-এর পরামর্শ, বিবাহিত দম্পতিরা আলাদাভাবে নাকি যৌথভাবে কর প্রদান করবেন, তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকা উচিত। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থা বিবাহিত দম্পতিদের জন্য ঐচ্ছিক করা উচিত ৷ স্বামী এবং স্ত্রী বর্তমান ব্যক্তিগত কর ব্যবস্থার অধীনে রিটার্ন জমা দিতে পারেন অথবা যৌথ কর রিটার্ন জমা দিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় উভয় দম্পতির আলাদা প্যান কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক হবে এবং নতুন, পৃথক কর স্ল্যাবের অধীনে তাদের কর বকেয়া নির্ধারণের জন্য তাদের আয় একত্রে যোগ করে হিসেব করা হবে।
যৌথ কর ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত ট্যাক্স স্ল্যাব কীভাবে পরিবর্তন হবে?
প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী, যৌথ কর আদায়ের জন্য মৌলিক ছাড়ের সীমা দ্বিগুণ করা যেতে পারে। এর অর্থ হল উভয় অংশীদারের জন্য 8 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে। এদিকে, 48 লক্ষ টাকার বেশি আয়ের ক্ষেত্রে 30 শতাংশের শীর্ষ করের স্ল্যাব প্রযোজ্য হতে পারে। এটি এমন পরিবারগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করতে পারে যেখানে কেবলমাত্র একজন উপার্জনকারী সদস্য বা একজন অংশীদারের আয় খুব কম।
যৌথ কর ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত করের পর্যায় বিন্যাস
- মোট বার্ষিক যৌথ আয় 8,00,000 টাকা পর্যন্ত করের হার শূন্য
- মোট বার্ষিক যৌথ আয় 8,00,001 টাকা থেকে 16,00,000 টাকা হলে করের হার 5%
- মোট বার্ষিক যৌথ আয় 16,00,001 টাকা থেকে 24,00,000 টাকা হলে করের হার 10%
- মোট বার্ষিক যৌথ আয় 24,00,001 টাকা থেকে 32,00,000 টাকা হলে করের হার 15%
- মোট বার্ষিক যৌথ আয় 32,00,001 টাকা থেকে 40,00,000 টাকা হলে করের হার 20%
- মোট বার্ষিক যৌথ আয় 40,00,001 টাকা থেকে 48,00,000 টাকা হলে করের হার 25%
- মোট বার্ষিক যৌথ আয় 48,00,000 টাকার উপরে হলে করের হার 30%
যৌথ কর ব্যবস্থায় কারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন?
যৌথ কর ব্যবস্থা একক আয়ের পরিবার, অবসরপ্রাপ্ত দম্পতি এবং যেসব পরিবারে বর্তমানে স্বল্প আয়কারী স্বামী/স্ত্রীর কর ছাড়ের সুবিধা নেন না, তাদের জন্য উপকারী হবে। এটি গৃহঋণ, স্বাস্থ্য বিমা এবং কর-সঞ্চয়কারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ছাড়ের আরও ভালো ব্যবহার নিশ্চিত করবে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, যৌথ কর ব্যবস্থা কর পরিকল্পনাকে সহজ করবে এবং আয় বিভাজনের মতো জটিল পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে।
যৌথ কর ব্যবস্থা কি সবার জন্য উপকারী হবে?
তবে, যৌথ কর ব্যবস্থা প্রতিটি দম্পতির জন্য উপকারী না-ও হতে পারে। যৌথভাবে উপার্জনকারী দম্পতিদের জন্য তাদের সম্মিলিত আয় উচ্চতর কর স্ল্যাবের মধ্যে পড়তে পারে বা সারচার্জের আওতায় পড়তে পারে৷ এর ফলে তাদের করের বোঝা বৃদ্ধি পেতে পারে।