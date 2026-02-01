অর্থনীতিতে গতি আনতে বাজেটে 3 'কর্তব্য' ঘোষণা নির্মলার
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বজুড়ে আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনটি লক্ষ্যকে পাখির চোখ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ রবিবার লোকসভায় তাঁর টানা নবমবার এবং নবনির্মিত কর্তব্য ভবনে প্রথমবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তাঁর সরকার নির্ধারিত তিনটি কর্তব্যের কথা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ তাঁর কথায়, "সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্যই হল বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং পরিকাঠামোগত সংস্কারের গতি বজায় রাখা ৷"
এদিন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের সময় নির্মলা সীতারমন ভারত সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য তিনটি মূল কর্তব্যের কথা বলেছেন ৷
প্রথম কর্তব্য: দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি
রবিবার সীতারামন বলেন, "আমাদের প্রথম কর্তব্য হল উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি করা এবং একইসঙ্গে বিশ্বজুড়ে চলা অনিশ্চয়তাকে মোকাবিলার সক্ষমতা তৈরি করা ।" দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাহ্যিক ধাক্কা সহ্য করার জন্য অর্থনীতির সক্ষমতাকে শক্তিশালী করাই কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম শীর্ষ অগ্রাধিকার থাকবে ।
দ্বিতীয় কর্তব্য: জন-কেন্দ্রিক উন্নয়ন
দ্বিতীয় কর্তব্যে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপর নজর দেওয়ার কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী । সীতারামন বলেন, এই বাজেটে কর্মসংস্থান, আয়ের স্থিতিশীলতা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি পাওয়ার মতো দৈনন্দিন উদ্বেগগুলি সমাধানের লক্ষ্য রাখা হয়েছে । তিনি দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং মানব পুঁজির বিকাশের উপর জোর দিয়ে বলেন, "এর উদ্দেশ্য হল আমাদের নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ভারতের সমৃদ্ধির যাত্রায় তাদের শক্তিশালী অংশীদার করে তোলা ।"
তৃতীয় কর্তব্য: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন
সরকারের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৃতীয় কর্তব্যে, আর্থিক বৃদ্ধির সুযোগগুলিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে চায় কেন্দ্র । সীতারামন বলেন, "প্রতিটি পরিবার, সম্প্রদায়, অঞ্চল এবং খাতের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা এবং সুযোগগুলিতে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত ৷" যা সুষম অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয় ।
এদিন বাজেট বক্তৃতার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন যে, ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি হল বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, পরিকাঠামোগত সংস্কার বজায় রাখা এবং নীতিগুলি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য যাতে উপকারী হয় তা নিশ্চিত করার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া । তিনি একটি চ্যালেঞ্জিং আন্তর্জাতিক পরিবেশে বাণিজ্য এবং বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণের গুরুত্বও উল্লেখ করেন । সীতারামন আরও বলেন যে, সরকারের 'সংস্কার এক্সপ্রেস' তার পথে ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে এবং এই কর্তব্যগুলো পূরণে সবাইকে সাহায্য করার জন্য তার গতি বজায় রাখবে ।