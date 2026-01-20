গত বাজেটের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ অর্থ মন্ত্রকের; আগামীতে জোর কর সংস্কারে
By ANI
Published : January 20, 2026 at 4:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকার 1 ফেব্রুয়ারি 2026-27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাজেটের আগে, মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রক পূর্ববর্তী বাজেটে করা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এবং সেগুলির অগ্রগতির বিশদ তথ্য জানিয়েছে। অর্থ মন্ত্রক বিভিন্ন কর সংস্কার এবং বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশদ তথ্য পেশ করেছে।
নতুন কর ব্যবস্থায় প্রধান পরিবর্তন
অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, অর্থ আইন 2025, অর্থাৎ নতুন কর ব্যবস্থা (এনটিআর)-এর অধীনে ব্যক্তিগত আয়কর কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই সংস্কারগুলির লক্ষ্য হল কর প্রদানের পরে করদাতাদের কাছে আরও বেশি অর্থ অবশিষ্ট থাকা নিশ্চিত করা।
2025-26 আর্থিক বছর থেকে পরিবর্তনগুলি কার্যকর
অর্থ মন্ত্রক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ জানিয়েছে, এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি 2025-26 আর্থিক বছর থেকে কার্যকর হয়েছে। এর প্রভাব 2026-27 মূল্যায়ন বছর থেকে করদাতাদের কাছে দৃশ্যমান হবে।
আয়কর বিল 2025 এর মাধ্যমে পুরনো আইন সংশোধনের প্রস্তুতি
অর্থ মন্ত্রক আয়কর বিল 2025-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও বর্ণনা করেছে। এই বিলটি ভারতের প্রায় ছয় দশকের পুরনো প্রত্যক্ষ কর আইন সংশোধন করার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য, নতুন আইনে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বজায় রাখা, করদাতাদের স্বস্তি প্রদান করা এবং কর ব্যবস্থাকে সহজ করা।
কর্পোরেট কর সংস্কার
অর্থ মন্ত্রকের কর নীতি সংস্কারের মধ্যে কর্পোরেট করও অন্তর্ভুক্ত। যেসব কোম্পানি নির্দিষ্ট ছাড় এবং কর ছাড়ের সুবিধা নেয় না তাদের কর্পোরেট করের হার 22 শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির জন্য করের হার সীমিত সময়ের জন্য 15 শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কোনও কর নেই
ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে, নতুন কর ব্যবস্থা সরলীকৃত কর স্ল্যাব এবং কম কর হার প্রবর্তন করে। এর অধীনে, 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ব্যক্তিদের কর দিতে হবে না। বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য এই সীমা 12.75 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ কারণ, তারা 75,000 টাকার স্ট্যান্ডার্ড কর ছাড়ের যোগ্য।
2030 সাল পর্যন্ত সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের জন্য কর অব্যাহতি
2025 সালের অর্থ আইন ধারা 10 (23 এফই)-এর সুবিধাও বাড়িয়েছে। সেই অনুযায়ী, যোগ্য সার্বভৌম সম্পদ তহবিল (এসডব্লিউএফ) এবং পেনশন তহবিল এখন 31 মার্চ, 2030 পর্যন্ত পরিকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারবে। এই বিনিয়োগের উপর লভ্যাংশ, সুদ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভের (এলটিসিজি) উপর কর অব্যাহতি অব্যাহত থাকবে।
আইএফএসসি নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত
অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র (আইএফএসসি)-এর অতিরিক্ত কার্যকারিতা এবং সময়সীমা বৃদ্ধি সম্পর্কিত নিয়মাবলী অর্থ আইন 2025-এর অধীনে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি 1 এপ্রিল, 2025 থেকে কার্যকর হয়েছে।
কর সংক্রান্ত স্বচ্ছতা
অর্থ মন্ত্রকের মতে, সরকার বিকল্প বিনিয়োগ তহবিলের (এআইএফএস) জন্য "কর নিশ্চিতকরণ" এর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। সিকিউরিটিজ থেকে আয়ের উপর কর নিয়মাবলী এখন স্পষ্ট করা হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা মজবুত করবে।