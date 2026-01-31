ETV Bharat / business

বাজেটে আর্থিক স্থিতিশীলতায়, উৎপাদন-কর্মসংস্থান বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ ঘোষণার সম্ভাবনা

কেন্দ্রীয় বাজেটে সংস্কারের গতি শক্তিশালী থাকবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যবিত্তদের জন্য কর ছাড়, প্রতিরক্ষা-পরিকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ এবং সোনা-রুপোর দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

Union Budget 2026
বাজেটে আর্থিক স্থিতিশীলতায়, উৎপাদন-কর্মসংস্থানে বাড়তি গুরুত্বের সম্ভাবনা (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : January 31, 2026 at 8:18 PM IST

নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: আর করেক ঘণ্টার অপেক্ষা ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 1 ফেব্রুয়ারিতে 2026 সালের বাজেট পেশ করবেন। 2026 সালের এপ্রিল থেকে 2027 সালের মার্চ পর্যন্ত আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করা হবে রবিবার, যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম। এই বাজেটের উপর জনসাধারণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পর্যন্ত সকলেই গভীরভাবে নজর রাখছেন।

তবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক ভাষণে ইঙ্গিত মিলেছে যে, বাজেট তার সংস্কার অভিযান অব্যাহত রাখবে। ফলে, এই বছরের বাজেটে স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা খাতে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা এবং পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলিকে ত্বরান্বিত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রিয়েল এস্টেট খাতও সাশ্রয়ী মূল্যের সুদের হার, কর ছাড় এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সম্পর্কিত ঘোষণার আশা করছে, যা চাহিদা বাড়াতে পারে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগামী 1 ফেব্রুয়ারি তাঁর টানা নবম বাজেট পেশ করবেন, যেখানে আর্থিক বৃদ্ধির গতি বজায় রাখা, আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং মার্কিন শুল্ক-সহ বিশ্ব বাণিজ্য সংঘাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করতে পারে এমন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ-পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ব্যাপক আয়কর ও জিএসটি ছাড়, পরিকাঠামো খাতে ব্যয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার কমানোর পদক্ষেপগুলি এখনও পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতীয় পণ্যের ওপর আরোপিত 50 শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্কের মোকাবিলায় সাহায্য করেছে। কিন্তু, এখন এই গতি ধরে রাখার জন্য তাঁকে নতুন পদক্ষেপ করতে হবে।

2026-2027 অর্থবছরের বাজেটটি একটি জটিল প্রেক্ষাপটে প্রণীত হচ্ছে। স্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমার পরেও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, পণ্যের মূল্যের অস্থিরতা এবং প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির অসম মুদ্রানীতি-সহ বিশ্ব বাজারের অনিশ্চয়তাগুলি ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিকে সঙ্কটমুখী করে রেখেছে। দেশের অভ্যন্তরে, সরকারকে আর্থিক ঘাটতি কমানোর ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি ভোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূলধনী ব্যয় বাড়ানোর জন্য চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে, কর ছাড়ের কারণে সরকারের রাজস্ব কমে গিয়েছে, যা নতুন বাজেটে অর্থনীতিকে সহায়তা করার জন্য তার বিকল্পগুলিকে সীমিত করে ফেলেছে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিধিবিধান সহজ করা এবং পরিকাঠামোগত সংস্কারের ওপর মনোযোগ দিতে পারেন। বাজেট সীমিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ব্যয় সংকোচন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে না এবং পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল ও অসমের মতো নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলির জন্য নতুন কিছু পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কিছু প্রকল্প নতুন রূপে উপস্থাপন করা হতে পারে এই বাজেটে।

বাজেটে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা

বাজেটের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে মূলধনী ব্যয় বজায় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকার সড়ক, রেলপথ, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, শহুরে পরিকাঠামো এবং লজিস্টিকসের উপর ব্যয় ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে।

2026-2027 অর্থ বছরের জন্য, অর্থনীতিবিদরা মূলধনী ব্যয়ে আরও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির আশা করছেন, যদিও তা মহামারী-পরবর্তী বৃদ্ধির তুলনায় আরও পরিমিত গতিতে হবে। রেলপথ, নবায়নযোগ্য শক্তি, বিদ্যুৎ সঞ্চালন, প্রতিরক্ষা এবং শহুরে পরিবহণকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে, এবং সুদবিহীন ঋণের মাধ্যমে রাজ্য স্তরের পরিকাঠামোর জন্য ধারাবাহিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

বড় ধরনের ছাড়ের পরিবর্তে কর স্থিতিশীলতার ওপর জোর

কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। সরকার বারবার স্থিতিশীলতা ও পূর্বাভাসযোগ্যতার প্রতি তার পছন্দের ইঙ্গিত দিয়েছে৷ বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা বেশি। ব্যক্তিগত আয়করে যেকোনও পরিবর্তন হবে পর্যায়ক্রমিক, যার সম্ভাব্য লক্ষ্য হবে ভোগব্যয়কে উৎসাহিত করার জন্য মধ্যবিত্তদের ওপর করের বোঝা কমানো।

কর্পোরেট করের হারও অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর পরিবর্তে মনোযোগ দেওয়া হবে ডিজিটালকরণ ও ডেটা-ভিত্তিক প্রয়োগের মাধ্যমে কর পরিপালন উন্নত করা এবং করের ভিত্তি প্রসারিত করার ওপর।

কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে (MSME) বাড়তি গুরুত্ব

কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং শ্রম-নিবিড় উৎপাদন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষানবিশ কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত সম্ভাব্য প্রণোদনা দেওয়া হতে পারে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (MSME) প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা উচ্চ উৎপাদন ব্যয় এবং কঠিন ঋণ পরিস্থিতির কারণে মুনাফার চাপে পড়েছে, তাদের জন্য সহায়তা প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ বৃদ্ধি বা ঋণ-গ্যারান্টি সহায়তা দেওয়া হতে পারে।

সরকার উৎপাদন ক্ষমতা, রফতানি এবং কর্মসংস্থানের উপর এগুলির প্রভাব মূল্যায়ন করায় উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) প্রকল্পগুলিতেও কিছু পরিবর্তন আনা হতে পারে।

সবুজ রূপান্তর ও জ্বালানি নিরাপত্তা

ভারত তার জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এগিয়ে যাওয়ায়, 2026-2027 অর্থবছরের বাজেটে নবায়নযোগ্য শক্তি, সবুজ হাইড্রোজেন, ব্যাটারি স্টোরেজ এবং বৈদ্যুতিক পরিবহণের জন্য সমর্থন জোরদার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সরঞ্জামের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আমদানিনির্ভরতা কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

পাশাপাশি, বিশ্ব-অস্থিরতার মধ্যে জ্বালানি নিরাপত্তার উদ্বেগ মোকাবেলার জন্য তেল ও গ্যাস পরিকাঠামো এবং কৌশলগত মজুতের জন্য বরাদ্দ অপরিবর্তিত রাখা হতে পারে।

