ওষুধ থেকে ইভি, বাজেটে সস্তা হল কী কী? দেখে নিন একনজরে

কেন্দ্রীয় বাজেট আপনার পকেটে কীভাবে প্রভাব ফেলবে? কেন্দ্রীয় বাজেটের পর থেকে কী সস্তা হচ্ছে এবং কী ব্যয়বহুল হচ্ছে, তা একনজরে দেখে নিন...
By PTI
Published : February 1, 2026 at 1:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: 2026-'27 সালের বাজেটে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে এবং সাধারণ জনগণকে স্বস্তি প্রদানের জন্য শুল্কে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছেন। এই কেন্দ্রীয় বাজেট আপনার পকেটে কীভাবে প্রভাব ফেলবে? কেন্দ্রীয় বাজেটের পর থেকে কী সস্তা হচ্ছে এবং কী ব্যয়বহুল হচ্ছে, তা একনজরে দেখে নিন...
বাজেটে কী সস্তা হল
- ওষুধ: ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত সতেরোটি ওষুধ এবং বিরল রোগের জন্য ব্যবহৃত সাতটি ওষুধ সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানি করা ওষুধের উপর শুল্ক 20 শতাংশ থেকে কমিয়ে 10 শতাংশ করা হয়েছে।
- মোবাইল এবং ইলেকট্রনিক্স: ক্যামেরা মডিউল এবং ডিসপ্লে প্যানেলের মতো যন্ত্রাংশের উপর শুল্ক কমানো হয়েছে, যার ফলে দেশীয়ভাবে তৈরি স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটগুলি সস্তা হতে পারে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের কিছু যন্ত্রাংশও ছাড় দেওয়া হয়েছে।
- বৈদ্যুতিক যানবাহন (EV): ইভি ব্যাটারি এবং লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামালের (যেমন লিথিয়াম, কোবাল্ট) উপর শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।
- জুতো এবং পোশাক: চামড়ার জুতো এবং পোশাক রফতানি উৎসাহিত করার জন্য, তাদের কাঁচামাল আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে, যা দেশীয় বাজারে তাদের দামেও স্বস্তি আনতে পারে।
- ক্রীড়া সরঞ্জাম: 'খেলো ইন্ডিয়া' মিশনের আওতায় ক্রীড়া সরঞ্জাম আরও সাশ্রয়ী করা হয়েছে।
- বিমান ভ্রমণ (সম্ভবত): অসামরিক বিমানের খুচরো যন্ত্রাংশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের (এমআরও) কাঁচামালের উপর শুল্ক ছাড় চালু করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে বিমান খাতের খরচ কমাতে পারে।
বাজেটে কী দামি হল
- তামাকজাত দ্রব্য এবং সিগারেট: বাজেটে সিগারেট এবং পান মশলার উপর নতুন আবগারি শুল্ক এবং 'পাপ কর' আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ফলে এই পণ্যগুলি ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে।
- বিদেশি মদ: আমদানি করা মদের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- আমদানিকৃত বিলাসবহুল জিনিসপত্র: আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির কারণে বিদেশী সুগন্ধি, দামি জুতা, পোশাক এবং বিলাসবহুল ঘড়ির দাম বাড়তে পারে।
- সোনা ও রুপো: মূল্যবান ধাতুর আমদানি শুল্ক পরিবর্তনের কারণে, দেশীয় বাজারে এগুলির দাম বাড়তে পারে।
- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ: ফিউচার এবং অপশনের (F&O) উপর নিরাপত্তা লেনদেন কর (STT) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে শেয়ার বাজারে লেনদেন আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে।