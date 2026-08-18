জুলাই মাসে কমেছে দেশের বেকারত্বের হার, কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বেড়েছে ?
সোমবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ এবং কর্মী-জনসংখ্যার অনুপাত উভয়েরই উন্নতির কারণে সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৷
Published : August 18, 2026 at 4:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: ভারতে বেকারত্বের হার কমেছে। 15 বছর বা তার বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে, এই হার জুন মাসের 5.5 শতাংশ থেকে কমে জুলাই 2026-এ 5.1 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সোমবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ এবং কর্মী-জনসংখ্যার অনুপাত উভয়েরই উন্নতির কারণে এটি ঘটেছে। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর (NSO) পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা (PLFS)-এর মাসিক বুলেটিনে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।
গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্বের হার জুন মাসের 5 শতাংশ থেকে কমে জুলাই মাসে 4.5 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শহরাঞ্চলে এই হার প্রায় স্থিতিশীল থেকেছে, যা এক মাস আগের 6.6 শতাংশের তুলনায় 6.7 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জুলাই 2025-এর তুলনায়, সামগ্রিক এবং গ্রামীণ বেকারত্বের হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে, তবে শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার 0.5 শতাংশ পয়েন্ট কমে 7.2 শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়েছে।
পুরুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার কমেছে
পুরুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার জুনের 5.3 শতাংশ থেকে কমে জুলাইয়ে 5 শতাংশ হয়েছে। এটি জুলাই 2025-এ রেকর্ড করা 5.3 শতাংশ হারের চেয়েও কম ছিল। গ্রামীণ পুরুষদের বেকারত্বের হার মাস-ভিত্তিক 4.9 শতাংশ থেকে কমে 4.6 শতাংশ হয়েছে, যা এক বছর আগের সমান। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে পুরুষদের বেকারত্বের হার মাসিক ভিত্তিতে মূলত স্থিতিশীল থাকলেও, তা এক বছর আগের 6.6 শতাংশ হারের চেয়ে 0.7 শতাংশ কম ছিল।
এই পরিবর্তনটি মহিলাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে
সামগ্রিকভাবে এবং গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের বেকারত্বের হার জুনের তুলনায় হ্রাস পেলেও, তা এক বছর আগের হারের উপরেই রয়ে গিয়েছে। শহরাঞ্চলে মহিলাদের বেকারত্বের হার জুনের 8.4 শতাংশ থেকে জুলাই মাসে 0.4 শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে 8.8 শতাংশ হয়েছে। তবে, জুলাই 2025-এর 8.7 শতাংশ হারের তুলনায় এটি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।
সামগ্রিক শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) জুনের 54.4 শতাংশ থেকে বেড়ে জুলাইয়ে 55.4 শতাংশ হয়েছে। এর ফলে মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে দেখা পতন এবং জুনের থমকে থাকা হার পাল্টে গিয়েছে। গ্রামীণ সামগ্রিক শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) 1.4 শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে 58.0 শতাংশ হয়েছে। শহরাঞ্চলে সামগ্রিক শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) 50.1 শতাংশ থেকে বেড়ে 50.4 শতাংশ হয়েছে। বার্ষিক ভিত্তিতে, সামগ্রিক শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) 0.5 শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে জুন 2025-এর 54.9 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে, গ্রামীণ সামগ্রিক শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) 1.1 শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরাঞ্চলে সামগ্রিক শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) 0.3 শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে।
মহিলাদের সামগ্রিক শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জুনের 32.7 শতাংশ থেকে বেড়ে জুলাইয়ে 34.4 শতাংশ হয়েছে। গ্রামীণ মহিলাদের সামগ্রিক শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) 36.6 শতাংশ থেকে বেড়ে 38.8 শতাংশ হয়েছে। শহরাঞ্চলে মহিলাদের LFPR 24.8 শতাংশ থেকে বেড়ে 25.3 শতাংশ হয়েছে। বার্ষিক ভিত্তিতে, সামগ্রিক মহিলাদের শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR) জুলাই 2025-এর 33.3 শতাংশ স্তরের চেয়ে 1.1 শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি ছিল।
শ্রমিক জনসংখ্যার অনুপাতও বৃদ্ধি পেয়েছে
15 বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর কর্মজীবী জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) জুন মাসের 51.4 শতাংশ থেকে জুলাই মাসে 52.5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি 2026-এর পর এটিই প্রথম বৃদ্ধি। গ্রামীণ কর্মজীবী জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) 1.6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 55.4 শতাংশ হয়েছে ৷ অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) 46.8 শতাংশ থেকে বেড়ে 47.0 শতাংশ হয়েছে।
গ্রামীণ মহিলাদের কর্মজীবী জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) 2.5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 34.7 শতাংশ থেকে 37.2 শতাংশ হয়েছে। শহরাঞ্চলে মহিলাদের 15 বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর কর্মজীবী জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) 22.7 শতাংশ থেকে বেড়ে 23.1 শতাংশ হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়, সামগ্রিক 15 বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর কর্মজীবী জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) 0.5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 52.5 শতাংশ হয়েছে। গ্রামীণ কর্মজীবী জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) 1 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) 47.0 শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। জুলাই 2026-এ প্রকাশিত এই পূর্বাভাসগুলি 371,021 জন ব্যক্তির একটি জাতীয় নমুনার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যার মধ্যে গ্রামীণ এলাকা থেকে 2,11,411 জন এবং শহরাঞ্চলে এলাকা থেকে 1,59,610 জন অন্তর্ভুক্ত।