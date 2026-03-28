ETV Bharat / business

কর্মসংস্থান বেড়েছে, কমেছে বেকারত্ব; দেশে কর্মশক্তির 40 শতাংশ মহিলা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের প্রকাশিত ‘পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা 2025’-এ বলা হয়েছে, বেকারত্বের হারের এই অনুমান সকল খাত ও লিঙ্গ নির্বিশেষে বেকারত্ব হ্রাসে কর্মসংস্থানে ধারাবাহিক অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়।

Unemployment In 2025
দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে, কমেছে বেকারত্ব (প্রতীকী ছবি: ইতিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : March 28, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 28 মার্চ: দেশে 15 বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের সামগ্রিক বেকারত্বের হার গত বছরের 3.2 শতাংশ থেকে সামান্য কমে 2025 সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়কালে 3.1 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের প্রকাশিত ‘পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা (PLFS) 2025’-এ বলা হয়েছে, বেকারত্বের হারের এই অনুমান সকল খাত ও লিঙ্গ নির্বিশেষে বেকারত্ব হ্রাসে কর্মসংস্থানে ধারাবাহিক অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়।

সমীক্ষার পরিধি

এই সমীক্ষাটি সারাদেশে 270,472টি পরিবারে (148,718টি গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের 121,754টি পরিবার) পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে মোট 1148,634 জন ব্যক্তির তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, গ্রামীণ এলাকায় শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (PLFS) পুরুষদের ক্ষেত্রে 80.5 শতাংশ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে 45.9 শতাংশে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, যা ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির যাত্রায় শ্রমশক্তির সক্রিয় ভূমিকাকে পুনঃনিশ্চিত করে।

লিঙ্গ ও আঞ্চলিক বিশ্লেষণ

সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, পুরুষদের বেকারত্বের হারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে, যা 2024 সালের 3.3 শতাংশ থেকে কমে 2025 সালে 3.1 শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে, মহিলাদের বেকারত্বের হার 3.1 শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্বের হার 2.4 শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে, যা গত বছরের 2.5 শতাংশ থেকে কম। উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্রামীণ ভারতে মহিলাদের বেকারত্বের হার ছিল মাত্র 2.1 শতাংশ, যা একই অঞ্চলের পুরুষদের (2.6 শতাংশ) তুলনায় ভালো পরিস্থিতি নির্দেশ করে। শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার পুরুষদের জন্য 4.2 শতাংশ এবং মহিলাদের জন্য 6.4 শতাংশ।

কর্মসংস্থানের প্রকৃতিতে পরিবর্তন: স্বনির্ভর-কর্মসংস্থান থেকে বেতনভুক্ত চাকরি

প্রতিবেদনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কর্মসংস্থানের গুণগত মানের উন্নতি। তথ্য থেকে দেখা যায় যে, দেশে স্বনির্ভর-কর্মসংস্থানের হার 57.5 শতাংশ থেকে কমে 56.2 শতাংশ হয়েছে। এর বিপরীতে, নিয়মিত বেতনভুক্ত চাকরি 22.4 শতাংশ থেকে বেড়ে 23.6 শতাংশ হয়েছে। এই বৃদ্ধি পুরুষ (25.4 শতাংশ থেকে 26.5 শতাংশ) এবং মহিলা (16.6 শতাংশ থেকে 18.2 শতাংশ) উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

খাতভিত্তিক আয় বৃদ্ধি

শিল্প খাতে অংশগ্রহণের নিরিখে, কৃষি খাতই বৃহত্তম নিয়োগকর্তা হিসেবে রয়েছে, যদিও এর অংশ 44.8 শতাংশ থেকে কমে 43.0 শতাংশ হয়েছে। নির্মাণ খাতেও সামান্য হ্রাস দেখা গেছে, যা 12.3 শতাংশ থেকে কমে 12 শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, উৎপাদন খাতের উন্নতি হয়েছে, যা 11.6 শতাংশ থেকে বেড়ে 12.1 শতাংশ হয়েছে এবং সেবা খাতও 12.2 শতাংশ থেকে বেড়ে 13.1 শতাংশ হয়েছে।

কর্মীদের গড় আয়েও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত মজুরি-বেতন উপার্জনকারী পুরুষদের গড় মাসিক আয় 5.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 24,217 টাকায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে মহিলাদের আয় 7.2 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 18,353 টাকায় পৌঁছেছে। স্বনির্ভর-কর্মসংস্থান বিভাগেও পুরুষদের আয় 6 শতাংশ এবং মহিলাদের আয় 8.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

TAGGED:

UNEMPLOYMENT IN INDIA
EMPLOYMENT IN INDIA
কর্মসংস্থান
UNEMPLOYMENT IN 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.