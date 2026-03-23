এলপিজি বহনকারী আরও দুই ভারতীয় জাহাজ নিরাপদে অতিক্রম করল হরমুজ প্রণালী
By PTI
Published : March 23, 2026 at 10:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 মার্চ: দেশের রান্নার গ্যাসের প্রায় একদিনের সরবরাহ নিয়ে ভারতীয় পতাকাবাহী আরও দুটি এলপিজি ট্যাঙ্কারবাহী জাহাজ যুদ্ধবিধ্বস্ত হরমুজ প্রণালী নিরাপদে অতিক্রম করেছে এবং আগামী দুই দিনের মধ্যে ভারতীয় উপকূলে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জাহাজ ট্র্যাকিং ডেটা থেকে দেখা গিয়েছে, পাশাপাশি চলাচল করা এলপিজি ট্যাঙ্কারবাহী জাহাজ ‘পাইন গ্যাস’ (Pine Gas) এবং ‘জগ বসন্ত’ (Jag Vasant) সোমবার সকালে পারস্য উপসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে বলে জানা গিয়েছে।
বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রকের বিশেষ সচিব রাজেশ কুমার সিনহা এক সংবাদিক বৈঠকে জানান, জাহাজ দুটি প্রায় 92,000 টন এলপিজি বহন করছে। তিনি বলেন, “পরিবহণ শুরু হয়ে গিয়েছে।” চূড়ান্ত গন্তব্য বন্দরের নাম প্রকাশ না করে তিনি জানান, উপসাগর থেকে ভারতে পৌঁছাতে জাহাজের সাধারণত দুই থেকে আড়াই দিন সময় লাগে।
জাহাজ ট্র্যাকিং ডেটা থেকে দেখা গিয়েছে, এলপিজি ট্যাঙ্কারবাহী দুটি জাহাজ ইরানের লারাক ও কেশম দ্বীপের মধ্যবর্তী জলপথে ছিল— সম্ভবত হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করার আগে ইরানের কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের পরিচয় স্পষ্ট করার জন্য। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী— ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জলপথ যা তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী উপসাগরীয় দেশগুলিকে বাকি বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে— সেটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পারস্য উপসাগরে আটকা পড়া 22টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের মধ্যে এই দুটি জাহাজও ছিল।
এর আগে, এমটি শিবালিক এবং এমটি নন্দা দেবী জাহাজ দুটি প্রায় 92,712 টন এলপিজি, যা দেশের প্রায় একদিনের রান্নার গ্যাসের চাহিদার সমান, তা নিয়ে নিরাপদে ভারতের উপকূলে পৌঁছায়। মূলত, ইরানের ওপর মার্কিন-ইজরায়েলের মিলিত হামলার জেরে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়৷ এই সময় হরমুজ প্রণালীতে 28টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ ছিল। এর মধ্যে 28টি ছিল হরমুজ প্রণালীর পশ্চিম দিকে এবং চারটি ছিল পূর্ব দিকে। গত কয়েকদিনে উভয় দিক থেকে দুটি করে জাহাজ নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরেছে।
এলপিজিবাহী জাহাজ শিবালিক 16 মার্চ গুজরাতের মুন্দ্রায় পৌঁছায় ৷ পরের দিন আরেকটি এলপিজি ট্যাঙ্কারবাহী জাহাজ নন্দা দেবী, গুজরাতের কান্দলা বন্দরে পৌঁছায়। জাহাজ দুটি 13 মার্চ তাদের যাত্রা শুরু করেছিল এবং 14 মার্চ ভোরে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে।
সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে 80,886 টন অপরিশোধিত তেল নিয়ে ভারতীয় পতাকাবাহী তেল ট্যাঙ্কারবাহী জাহাজ ‘জাগ লাডকি’ 18 মার্চ মুন্দ্রায় পৌঁছেছে। এর আগে ওমান থেকে আফ্রিকায় গ্যাসোলিন বহনকারী আরেকটি ট্যাঙ্কার, ‘জাগ প্রকাশ’, নিরাপদে প্রণালীটি অতিক্রম করে তানজানিয়ার পথে রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা অবশিষ্ট 24টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের মধ্যে 22টি প্রণালীটির পশ্চিম দিকে রয়েছে, যেগুলিতে 611 জন নাবিক রয়েছেন এবং দুটি রয়েছে পূর্ব দিকে। রাজেশ কুমার সিনহা জানান, এই জাহাজগুলিতে থাকা 11 জন নাবিক-কর্মী ইতিমধ্ইযে ভারতে ফিরে গিয়েছেন ৷ তবে এখনও জাহাজে আটকে থাকা নাবিক-কর্মীর সংখ্যা কমে 600-এ দাঁড়িয়েছে।