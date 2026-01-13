ETV Bharat / business

ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে অতিরিক্ত 25% মার্কিন শুল্ক, কতটা চাপ বাড়বে ভারতের ?

ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা যে কোনও দেশকে 25% শুল্ক দিতে হবে। এই পদক্ষেপটি ভারত, চিনের মতো কে প্রভাবিত করতে পারে ৷

India Iran Trade, US Tariff For Iran
ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে অতিরিক্ত 25% মার্কিন শুল্ক, কতটা চাপ বাড়বে ভারতের ? (প্রতীকী ছবি)
By PTI

Published : January 13, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি: শীর্ষ রফতানিকারক সংস্থা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO) মঙ্গলবার বলেছে যে, ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলির ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ভারতের ওপর প্রায় কোনও প্রভাব ফেলবে না।

ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা যে কোনও দেশকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্যের ওপর 25 শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। এই পদক্ষেপটি ভারত, চিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো তেহরানের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের প্রভাবিত করতে পারে।

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO) বলেছে যে ভারতীয় কোম্পানি এবং ব্যাঙ্কগুলি ইরানের ওপর আরোপিত ওএফএসি (অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল)-এর নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণরূপে এবং সুস্পষ্টভাবে মেনে চলছে এবং শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে অনুমোদিত মানবিক বাণিজ্য, প্রধানত খাদ্য ও ওষুধপত্র নিয়েই লেনদেন করছে। এই প্রসঙ্গে FIEO-এর ডিরেক্টর জেনারেল অজয় ​​সহায় বলেন, "সুতরাং, ভারতের ওপর কোনও বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করার কোনও ভিত্তি নেই।"

2024-2025 অর্থবছরে (এপ্রিল-মার্চ) ভারতের সঙ্গে ইরানের মোট বাণিজ্য ছিল 1.68 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে 1.24 বিলিয়ন ডলারের রফতানি হয়েছিল, যা মূলত কৃষি খাত থেকে এসেছিল। ইরানে ভারতের শীর্ষ রফতানি পণ্যগুলির মধ্যে ছিল খাদ্যশস্য, পশুখাদ্য, চা ও কফি, মশলা, ফল ও সবজি এবং ওষুধপত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত 50 শতাংশের উচ্চ শুল্কের প্রভাবে ভারতীয় রফতানিকারকরা ইতিমধ্যেই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ইরানে ভারতের প্রধান রফতানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে চাল, চা, চিনি, ফার্মাসিউটিক্যালস, কৃত্রিম স্টেপল ফাইবার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং কৃত্রিম গয়না ৷ অন্যদিকে, প্রধান আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে শুকনো ফল, অজৈব/জৈব রাসায়নিক এবং কাঁচের তৈরি সামগ্রী।

যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ! কারণ, রফতানিকারীরা এই অতিরিক্ত শুল্কের প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন। তবে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO) এই প্রসঙ্গে বলছে, 'আমরা সবাই জানি যে, এই পণ্যগুলির বেশিরভাগই মানবিক প্রকৃতির হওয়ায় ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে। তাই, এফআইইও মনে করে যে, ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা যে কোনও দেশের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্কের প্রভাব ভারতের ওপর প্রায় পড়বেই না।'

ভারত-ইরান সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল চাবাহার বন্দরের যৌথ উন্নয়ন। জ্বালানি সমৃদ্ধ ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের সিস্তান-বেলুচিস্তান প্রদেশে অবস্থিত এই বন্দরটি সংযোগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ভারত ও ইরান যৌথভাবে গড়ে তুলছে। 2024-25 অর্থবছরে ভারতে ইরানের পণ্য রফতানি 1.55 শতাংশ বেড়ে 1.24 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে ৷ অন্যদিকে, আমদানি 29.32 শতাংশ কমে 441.83 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে।

