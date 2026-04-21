শুল্ক ফেরাচ্ছে আমেরিকা; ভারতীয় রফতানিকারকদের ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিল GTRI

শুল্ক ফেরাচ্ছে আমেরিকা; ভারতীয় রফতানিকারকদের ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিল GTRI
অর্থ ফেরতের সুবিধা পেতে হলে ভারতীয় রফতানিকারকদের অবশ্যই মার্কিন ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জিটিআরআই প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব৷
By PTI
Published : April 21, 2026 at 4:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 এপ্রিল: ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক আরোপের বিষয়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর, মার্কিন সরকার এখন আমদানি শুল্ক (ট্যারিফ রিফান্ড) বাবদ আদায় করা অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যার ফলে কিছু ভারতীয় শেয়ারের দামে ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। 21 এপ্রিলের লেনদেন পর্বে বস্ত্র এবং সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির শেয়ার 5 শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। আসলে, যে সংস্থাগুলি এখনও মার্কিন সরকারের কাছ থেকে সুদ-সহ 166 বিলিয়ন ডলার (15 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি) ফেরত পায়নি, তারা সোমবার থেকে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি)-এর নতুন পোর্টালের মাধ্যমে অর্থ ফেরতের জন্য আবেদন করা শুরু করতে পারবে।
60 থেকে 90 দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে
সিবিপি অনুমান করছে যে, অনুমোদনের 60 থেকে 90 দিনের মধ্যে অর্থ ফেরত দেওয়া হবে৷ তবে কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পর্যালোচনার প্রয়োজন হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রফতানিকারী অনেক ভারতীয় কোম্পানির ওপর 50 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এই অর্থ ফেরত তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বস্তি বয়ে আনবে।
CAPE প্রোগ্রামটি কী?
এই অর্থ ফেরত প্রক্রিয়াটি এন্ট্রিগুলির সমন্বিত প্রশাসন ও প্রক্রিয়াকরণ (CAPE) প্রোগ্রামের অধীনে বাস্তবায়িত হবে। এর উদ্দেশ্য হল, পৃথকভাবে না করে অর্থ ফেরতগুলি একযোগে প্রক্রিয়া করা, যা প্রক্রিয়াটিকে আরও দ্রুত ও সহজ করে তুলবে। এই শুল্কগুলি আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (IEEPA)-এর অধীনে আরোপ করা হয়েছিল, যা এখন বিলুপ্ত করা হয়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত 20 এপ্রিল থেকে পারস্পরিক শুল্ক (reciprocal tariffs) ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ৷ এই অবস্থায় ভারতীয় রফতানিকারকদের উচিত মার্কিন ক্রেতাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করা, যাতে ফেরত পাওয়া শুল্কের একটি অংশ তারা নিজেদের জন্য দাবি করতে পারেন ৷ মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে থিংক-ট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (GTRI)। জিটিআরআই জানিয়েছে, এই যোগাযোগ বা আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ, ফেরত পাওয়া শুল্ক শুধুমাত্র মার্কিন আমদানিকারকদের কাছেই পৌঁছায় এবং এই অর্থের ওপর রফতানিকারকদের কোনও আইনি দাবি বা অধিকার নেই।
গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (GTRI)-এর পরামর্শে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য অর্থ ফেরতের দাবি করার কোনও সরাসরি আইনি পথ নেই। এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, 2025 সালের 2 এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক অনেক ভারতীয় পণ্যের রফতানিকে প্রভাবিত করেছে৷ মোট দাবিকৃত অর্থ ফেরতের পরিমাণ প্রায় 166 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে প্রায় 12 বিলিয়ন ডলার ভারতের পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের অবশ্যই পণ্যের চালান সংক্রান্ত তথ্য, শুল্কের বিবরণ এবং অর্থ পরিশোধের প্রমাণ-সহ অনলাইনে বিস্তারিত দাবি পেশ করতে হবে।
অর্থ ফেরতের সুবিধা পেতে হলে ভারতীয় রফতানিকারকদের অবশ্যই মার্কিন ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জিটিআরআই প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব৷ তিনি বলেন, "যেসব ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত মূল্যের মধ্যে শুল্কের খরচ অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানে তাদের অর্থ ফেরতের (refund) একটি অংশ দাবি করা উচিত।"