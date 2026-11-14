স্প্যাম কল রুখতে TRAI-এর পদক্ষেপ; নিষিদ্ধ-বন্ধ হল 1.24 লক্ষেরও বেশি মোবাইল সংযোগ
TRAI Crackdown On Spam: অনাকাঙ্ক্ষিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ (UCC) বিধি লঙ্ঘনের দায়ে 1 লক্ষ 24 হাজারেরও বেশি মোবাইল নম্বরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।
By PTI
Published : November 14, 2026 at 4:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা ট্রাই জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে অনাকাঙ্ক্ষিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ (UCC) বিধি লঙ্ঘনের দায়ে 1.24 লক্ষেরও বেশি মোবাইল নম্বরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। ট্রাই 374টি প্রতিষ্ঠানকে এক বছরের জন্য ব্ল্যাক লিস্টেড করেছে। স্প্যাম কল ও মেসেজ দমনের জন্য ট্রাই-এর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ট্রাই-এর সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথমবারের মতো নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য মোবাইল নম্বর সহ মোট 1,10,325টি টেলিকম পরিষেবার আউটগোয়িং পরিষেবা 15 দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বারবার নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য আরও 13,777টি পরিষেবা এক বছরের জন্য বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
TRAI 3,725টি এসএমএস হেডার ব্লক করেছে এবং 374 জন প্রেরককে এক বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত (ব্ল্যাক লিস্টেড) করেছে। এই সময়কালে, তারা নতুন টেলিকম রিসোর্স অধিগ্রহণ করতে পারবে না। সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে, ট্রাই 15.29 লক্ষ ইউসিসি অভিযোগ পেয়েছে, যার মধ্যে 7.23 লক্ষ অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই অভিযোগগুলি সারাদেশের টেলিকম নেটওয়ার্ক থেকে করা 714.01 বিলিয়ন কল এবং 702.28 বিলিয়ন এসএমএস সম্পর্কিত ছিল। প্রতি লক্ষ আউটগোয়িং কলের জন্য অভিযোগের হার ছিল প্রায় 2.14।
স্প্যাম রিপোর্ট করার প্রধান মাধ্যম ছিল ‘TRAI DND App’। এই ত্রৈমাসিকে পাওয়া মোট অভিযোগের মধ্যে 14.21 লক্ষ বা 92.9 শতাংশ অভিযোগ এই অ্যাপের মাধ্যমে এসেছে। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অ্যাপটি 42.36 লক্ষ বার ডাউনলোড হয়েছে। ট্রাই জানিয়েছে যে, টেলিকম অপারেটরদের ব্যবহৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক সিস্টেম সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে 19.9 বিলিয়ন ইনকামিং কল এবং এসএমএসকে 'সন্দেহজনক স্প্যাম' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ছিল 18.28 বিলিয়ন কল এবং 1.62 বিলিয়ন এসএমএস।
টেলিকম অপারেটররা স্প্যাম বার্তা বা কল পাঠানোর সন্দেহে 45.9 লক্ষেরও বেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে। তারা 34,025 জন সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইলেকট্রনিক ‘নো ইয়োর কাস্টমার’ (e-KYC) যাচাইকরণ সম্পন্ন করেছে, এবং কেওয়াইসি যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় 9,977 জন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
গ্রাহকদের প্রচারমূলক কল এবং পরিষেবা বা লেনদেনমূলক কলের মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করার জন্য ট্রাই একটি অনন্য নম্বর সিরিজ চালু করেছে। প্রচারমূলক কলগুলি 140 সিরিজ থেকে আসে৷ অন্যদিকে ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিষেবা, বিমা সংস্থা এবং সরকারি বিভাগগুলি থেকে নাগরিকদের করা পরিষেবা ও লেনদেনমূলক কলের জন্য 1600 সিরিজ ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, 10ই অগস্ট 1601 সিরিজ চালু করা হয়েছে, যা ইউটিলিটি (যেমন বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি), লজিস্টিক এবং ডেলিভারি সংস্থাগুলির পরিষেবা ও লেনদেনমূলক কলের জন্য ব্যবহৃত হয়।
সেপ্টেম্বর 2026 ত্রৈমাসিকে, 140 সিরিজ থেকে 15.27 বিলিয়ন প্রচারমূলক কল করা হয়েছিল, যার মধ্যে 'ডু নট ডিস্টার্ব' (DND) রেজিস্ট্রিতে রেজিস্টার করা পছন্দের ভিত্তিতে 1.70 বিলিয়ন কল ব্লক করা হয়েছিল। রেজিস্টার করা টেলিমার্কেটাররা 660.71 বিলিয়ন বাণিজ্যিক এসএমএস পাঠিয়েছিল, এবং পছন্দ যাচাই করার পর 11.09 বিলিয়ন প্রচারমূলক বার্তা ব্লক করা হয়েছিল। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, 224.49 মিলিয়ন গ্রাহক DND রেজিস্ট্রিতে তাদের পছন্দ নিবন্ধন করেছিলেন।