কেন্দ্রের নয়া UPI নিয়ম, উৎসবের মরশুমে খরচ বাড়ার দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ী-ক্রেতারা

কেন্দ্রের নয়া UPI নিয়ম, উৎসবের মরশুমে খরচ বাড়ার দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ী-ক্রেতারা
UPI Transaction Limit: আগামী দিনে ক্রেতাদের থেকে ঘুরপথে কি UPI চার্জ উশুল করবেন ব্যবসায়ীরা? বাজার ঘুরে হালহকিকত জানলেন ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্য়ায় ।
Published : September 17, 2026 at 3:14 PM IST
আসানসোল, 17 সেপ্টেম্বর: ইউপিআই পেমেন্ট নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের । বড় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে 2 হাজার টাকার উপরে ইউপিআই লেনদেন হলেই 0.04 শতাংশ চার্জ দিতে হবে । উৎসবের মরশুমে এতেই দুশ্চিন্তার কালো মেঘ দেখা গিয়েছে ব্যবসায়ীদের মুখে । তবে কি পুনরায় নগদে কেনাবেচা ফিরে আসবে, নাকি ইউপিআইয়ের চার্জ ক্রেতাদের থেকেই তুলবেন ব্যবসায়ীরা ?
আগামী 15 অক্টোবর থেকে ইউপিআই ব্যবহারে কেন্দ্রের নয়া নিয়ম লাগু হতে চলেছে । সাধারণ কেউ-কাউকে কোনও টাকা ট্রান্সফার করলে কিংবা 2000 টাকা পর্যন্ত কেনাকাটা করলে তাতে কোনও চার্জ থাকছে না । কিন্তু ক্রেতা 2000 টাকার বেশি কেনাকাটা করলে, ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে যিনি ইউপিআই দ্বারা টাকা নেবেন তাঁদের 0.04 শতাংশ চার্জ দিতে হবে । বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুজোর মুখেই বাজার শুরু হয় । 2 হাজার টাকার বেশি অর্থ ইউপিআইয়ের মাধ্য়মে গ্রাহকরা দিতে চাইলে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না ব্যবসায়ীরা । আবার ব্যবসায়ীরা সেই ইউপিআই এর মাধ্যমে টাকা নিলে মোটা অঙ্কের চার্জ কাটা যাবে ব্যবসায়ীদের । এমনটাই আশঙ্কা করছেন সবাই ।
পুজোর মুখেই বাজার জমে
আসানসোল শিল্পাঞ্চলের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ বাসিন্দা ইসকো কারখানা এবং খনি অঞ্চলের শ্রমিক । ঠিক পুজোর মুখেই বোনাস পান শ্রমিকরা । ফলে একেবারে পুজোর শুরুতে কিংবা পুজো চলাকালীন আসানসোল বাজারে ভিড় বেশি দেখা যায় । এক্ষেত্রে 15 অক্টোবর থেকে যদি এই চার্জ কাটা হয়, তাহলে পুজোর বাজার জমে ওঠার সময়ই এই চার্জ লাগু হওয়ার আশঙ্কা থাকছে ।
আসানসোলের অন্যতম বৃহৎ ফ্যামিলি স্টোর্সের মালিক বিমল মাহেরিয়া বলেন, "সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে কিছুদিন পরে এই নিয়ম লাগু করলে ভালো হয় । কারণ, আমরা ক্রেতাদের ফিরিয়ে দিতে পারব না । আবার ইউপিআই দ্বারা পেমেন্ট গ্রহণ করলে পুজোর বাজারে আমাদের বড় অঙ্কের ক্ষতি হবে । যে যাই বলুক না কেন, ঘুরপথে এটা ক্রেতাদের উপরেই যাবে। কারণ অতীতে আমরা ব্যাঙ্কে ড্রাফট করাতে যেতাম, তখনই 0.02 শতাংশ চার্জ কাটা হত । সেটাই আমাদের কাছে বিরাট অঙ্কের টাকা মনে হত । এখন সেটা 0.04 শতাংশ । যাদের প্রতিদিন বড় অঙ্কের ব্যবসা হয়, তাদের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।"
আসানসোল বাজারের আরও একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক সৌগত সরকার বলেন, "একদিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ক্যাশলেস ভারত বলা হচ্ছে, তাহলে এই ধরনের নিয়মকানুন কেন চালু করা হচ্ছে ? এতে তো আর ব্যবসায়ীরা ইউপিআই পেমেন্ট নিতে চাইবেন না । সবাই বলবেন ক্যাশে পেমেন্ট করুন । ফলে আবার সেই টাকার দেওয়া-নেওয়া বাড়বে । পুজোর বাজারের মুখে বিরাট বিপদের মুখে পড়লেন ব্যবসায়ীরা । কারণ পুজোর মুখেই আসানসোলে বাএক-এক জন ক্রেতা দশ থেকে বারো হাজার টাকার শপিং করেন ।"
ধনতেরাসের বাজারেও বড় ধাক্কার আশঙ্কা
শুধু দুর্গাপুজোই নয়, সামনে রয়েছে দীপাবলী ও ধনতেরাস । লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা কেনা হয় । পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ সোনার বাজার বিখ্যাত । সরকারি এমন সিদ্ধান্তের কথা শুনে আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন সেখানকার সোনা ব্যবসায়ীরা । বিশিষ্ট সোনা ব্যবসায়ী প্রদীপ কুমার নন্দী বলেন, "আমরা খুব অল্প লাভে কাজ করি । সেই কারণেই মানুষের কাছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে রানিগঞ্জের এই সোনার বাজার সবচেয়ে বিশ্বস্ত । কিন্তু তারপরও যদি এই ইউপিআইয়ে এত টাকা চার্জ দিতে হয়, তাহলে এবার আমরা পথে বসব । এর ফলে আমরা ব্যবসা করতে পারব না । সরকারকে তাই অনুরোধ করব বিবেচনা করার জন্য ।"
ক্রেতারাও আতঙ্কিত
ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও আতঙ্কিত ৷ ক্রেতারা ভাবছেন, সরকার যতই নিয়ম চালু করুক, ব্যবসায়ীরা ঠিক ঘুরপথে তাঁদের কাছ থেকেই এই টাকা উশুল করবেন । এক ক্রেতা তরুণ মজুমদারের কথায়, "ব্যবসায়ীরা এই অর্থ ক্রেতাদের কাছ থেকেও উশুল করবেন, এটা অবশ্যম্ভাবী ৷ ক্রেতাদের উপর বিরাট প্রভাব পড়বে । কারণ, ব্যবসায়ীরা নিজেদের ক্ষতি করে ব্যবসা করতে চাইবেন না । সরকার যতই নিয়ম-নীতি চালু করুক না কেন, ব্যবসায়ীরা ইউপিআইয়ের পেমেন্ট নিতে চাইবেন না । কেউ করতে চাইলে তাঁকে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবেই । এটাই হতে চলেছে ।
পুজোর মুখে এমন সিদ্ধান্তে বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতারা দুশ্চিন্তায় । পাশাপাশি, ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম এখনই লাগু না হলেও তাঁরা আশঙ্কায় ৷