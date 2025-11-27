ETV Bharat / business

এবছর এই 5 মিউচুয়াল ফান্ডে সবচেয়ে বেশি রিটার্ন ! 10 মাসে 11% পর্যন্ত মুনাফা

এই প্রতিবেদনে 2025 সালের সেরা 5টি মিউচুয়াল ফান্ডের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যেগুলি বিনিয়োগকারীদের সবচেয়ে বেশি রিটার্ন দিয়েছে।

এই 5 মিউচুয়াল ফান্ডে এবছর মিলেছে সবচেয়ে বেশি রিটার্ন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 27, 2025 at 7:18 PM IST

হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: আজ এই প্রতিবেদনে 2025 সালের সেরা 5টি মিউচুয়াল ফান্ডের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যেগুলি বিনিয়োগকারীদের সবচেয়ে বেশি রিটার্ন দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পরাগ পারিখ ফ্লেক্সি ক্যাপ, এইচডিএফসি ফ্লেক্সি ক্যাপ, এইচডিএফসি মিড ক্যাপ, আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ এবং আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ইক্যুইটি অ্যান্ড ডেট। এই ফান্ডগুলির 3 বছরের মধ্যে আরও ভালো চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার রয়েছে। এই ফান্ডগুলির চক্রবৃদ্ধি এবং একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিওর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সম্পদ তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ শুরু করতে চান, তাহলে আপনার অবশ্যই এই ফান্ডগুলির রিটার্ন বিবেচনা করা উচিত।

  1. পরাগ পারিখ ফ্লেক্সি ক্যাপ হল একটি ফ্লেক্সি-ক্যাপ ফান্ড যা লার্জ, মিড এবং স্মল-ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে নমনীয়তা দেয়। গত বছর এটি 8.6 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে, তবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য ফান্ড হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। গত তিন বছরে এর চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার (CAGR) 21.5 শতাংশ। এই ফান্ডটি অস্থির বাজারে কিছু নেতিবাচক সুরক্ষা দেয়, তাই যদি আপনার দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা থাকে এবং উচ্চ ঝুঁকি সহনশীলতা থাকে তবে আপনি বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন। এই ফান্ডটি খুব উচ্চ ঝুঁকি বহন করে।
  2. এইচডিএফসি ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড গত বছর প্রায় 10.5 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে এবং 3 এবং 5 বছরের সময়কালে যথাক্রমে 21 শতাংশ এবং 26 শতাংশ চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হারে মুনাফা দিয়েছে। এই ফান্ডটি ফ্লেক্সি-ক্যাপ বিভাগের মধ্যে স্থিতিশীলতা দেয়, তবে অস্থিরতাও বেশি। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি ভাল বিকল্প যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চক্রবৃদ্ধির সুবিধা খুঁজছেন। তবে এই ফান্ডটি খুব উচ্চ ঝুঁকি বহন করে।
  3. গত এক বছরে HDFC মিড ক্যাপ ফান্ড প্রায় 9.8 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। মিড-ক্যাপ ফান্ডগুলিতে সাধারণত উচ্চতর রিটার্ন দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এতে ঝুঁকি এবং অস্থিরতাও বেশি থাকে। আপনি যদি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করেন এবং বাজার অস্থিরতার জন্য প্রস্তুত থাকেন, তাহলে এই ফান্ডটি বিবেচনা করার যোগ্য হতে পারে। এটি 3 বছরে 26 শতাংশ চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হারে (CAGR) মুনাফা দিয়েছে।
  4. আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ড গত বছর প্রায় 11.4 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে, যার 3 এবং 5 বছরের চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হারে (CAGR) রিটার্ন যথাক্রমে 13.3 শতাংশ এবং 13.5 শতাংশ। এটি একটি হাইব্রিড ফান্ড, যা ইক্যুইটি, ঋণ এবং বন্ডের মিশ্রণ দেয়। এর ফলে অস্থিরতা কিছুটা কম হয়, তবে ফ্লেক্সি-ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় রিটার্ন স্থিতিশীল থাকে। এটি একটি অত্যন্ত উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ফান্ডও।
  5. আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ইক্যুইটি অ্যান্ড ডেট ফান্ড 1 বছরের জন্য প্রায় 11.89 শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। এই ফান্ডটি ইক্যুইটি এবং ঋণের মিশ্রণ, তাই এটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে যারা ইক্যুইটি বৃদ্ধি চান কিন্তু ঝুঁকি কমাতেও চান। এর 3 বছরের চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার (CAGR)ও 19.34 শতাংশ।
বিশেষ দ্রষ্টব্য
এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোনও স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড বা আইপিওতে বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না ৷ এখানে প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সংক্রান্ত ধারণা ও সাধারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। এখানে মনে রাখা জরুরি, যে কোনও পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ফলাফল বাজারের ঝুঁকি ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগকারী হিসেবে বিনিয়োগ করার আগে সব সময় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
