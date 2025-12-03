ETV Bharat / business

দেশের কোন রাজ্যে পেশাদাররা সবচেয়ে বেশি বেতন পান, তালিকার কত নম্বরে বাংলা?

ভারতের কোন রাজ্যগুলিতে পেশাদাররা সবচেয়ে বেশি বেতন পান, কোথায় আয় সবচেয়ে কম? হর্ষ গোয়েঙ্কার সোশাল পোস্টে ফোর্বস অ্যাডভাইজার ইন্ডিয়ার দেওয়া তথ্য...

Highest Average Monthly Salary
দেশের কোন রাজ্যে পেশাদাররা সবচেয়ে বেশি বেতন পান ? (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 3 ডিসেম্বর: ভারতের আয়ের মানচিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। আরপিজি গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষ গোয়েঙ্কা সম্প্রতি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। পোস্টটিতে ফোর্বস অ্যাডভাইজার ইন্ডিয়ার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের গড় মাসিক বেতনের সর্বশেষ তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

পোস্টটি শেয়ার করে তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন: "ভারত তখনই প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ হবে যখন প্রতিটি সাধারণ ভারতীয় সমৃদ্ধ হবে। এই ভারতীয় মানচিত্রটি সব বলে দেয়৷ যেখানে, মহারাষ্ট্র প্রতি মাসে 32,000 টাকা আয়ের সঙ্গে শীর্ষে, সেখানে বিহার মাত্র 13,500 টাকা আয়ের সঙ্গে সবচেয়ে শেষে রয়েছে। আমাদের আসল লক্ষ্য এক হওয়া উচিত: নীচের স্তরে থাকা সকলকে উপরে তোলা, সকলের গড় আয় বৃদ্ধি করা এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।"

দিল্লির গড় মাসিক বেতন সবচেয়ে বেশি

হর্ষ গোয়েঙ্কার শেয়ার করা ফোর্বস অ্যাডভাইজার ইন্ডিয়ার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালের মধ্যে ভারতের গড় মাসিক আয় 28,000 টাকায় পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে, রাজ্যগুলির মধ্যে, দেশের রাজধানী দিল্লি গড় মাসিক বেতন 35,000 টাকা নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। কর্ণাটক দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, গড় মাসিক বেতন 33,000 টাকা। বেঙ্গালুরুর আইটি সেক্টর, স্টার্টআপ হাব এবং প্রচুর প্রযুক্তি কোম্পানি চমৎকার কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং উচ্চ বেতনের পরিসর তৈরি করেছে।

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির গড় মাসিক আয় কত?

এই তালিকায় কর্ণাটকের পরেই মহারাষ্ট্র 32,000 টাকা এবং তেলেঙ্গানার গড় মাসিক বেতন 31,000 টাকা। মুম্বই ও পুনেতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ এবং হায়দরাবাদে তথ্যপ্রযুক্তির উত্থান এই রাজ্যগুলিতে মাসিক গড় আয় বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দক্ষিণ ভারত ঐতিহ্যগতভাবে কর্মসংস্থান এবং আয় উভয় ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থানীয় বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। কর্ণাটক ছাড়াও, তামিলনাড়ুতে গড় মাসিক বেতন 29,000 টাকা, অন্ধ্রপ্রদেশে 26,000 টাকা এবং কেরলে গড় মাসিক বেতন 24,500 টাকা। এই পরিসংখ্যানগুলির নিরিখে বলা যায় যে, সুযোগ এবং বেতনের দিক থেকে দক্ষিণ ভারত এখনও শক্তিশালী।

পশ্চিমবঙ্গে পেশাদারদের গড় মাসিক আয় কত?

হর্ষ গোয়েঙ্কার শেয়ার করা ফোর্বস অ্যাডভাইজার ইন্ডিয়ার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের পেশাদারদের গড় মাসিক আয় 24,000 টাকা৷ পেশাদারদের গড় মাসিক আয়ের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ তার প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্যগুলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে৷ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার গড় মাসিক আয় 21,000 টাকা, ঝাড়খণ্ডের গড় মাসিক আয় 19,500 টাকা, অসমের গড় মাসিক আয় 19,000 টাকা, ত্রিপুরার 17,500 টাকা এবং বিহারের গড় মাসিক আয়মাত্র 13,500 টাকা৷

এই প্রতিবেদনে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গড় আয়ের তথ্য দেওয়া হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে যে কোন রাজ্যের আয় বেশি এবং কোন রাজ্যে অর্থ উপার্জন করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। এই পরিসংখ্যানগুলি ভারতের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক জলবায়ু, কর্মসংস্থানযোগ্যতা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কেও স্পষ্ট তথ্য প্রদান করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য
ইটিভি ভারত হর্ষ গোয়েঙ্কার করা এই সোশাল পোস্টের সত্যতা ও তথ্যের ভিত্তি যাচাই করে দেখেনি৷ শুধুমাত্র সাধারণ পাঠকের কৌতুহলের কথা মাথায় রেখে বহুচর্চিত এই সোশাল পোস্টে দেওয়া তথ্যগুলি তুলে ধরেছে৷
  1. অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে মাইনে কতটা বাড়বে? রইল হিসাব
  2. বদলে গিয়েছে গ্র্যাচুইটির নিয়ম; এক বা 3 বছর পর চাকরি ছাড়লে কত টাকা পাবেন?
  3. অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স শূন্য, তাও 10000 টাকা পর্যন্ত তোলা যাবে ব্যাঙ্ক থেকে ! কোন স্কিমে?
  4. ফের জুড়ে যাচ্ছে দেশের 6 সরকারি ব্যাঙ্ক ! চলছে সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া

TAGGED:

HIGHEST AVERAGE MONTHLY SALARY
FORBES ADVISOR INDIA REPORT
AVERAGE MONTHLY SALARY
গড় মাসিক আয়
STATE WISE AVERAGE MONTHLY SALARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.