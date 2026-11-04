দাম কমেছে সোনালি ধাতুর ! তবু ধনতেরাসের মুখে হাসি নেই শ্যামনগর সোনাপট্টির ব্যবসায়ীদের মুখে
Shyamnagar Sonapatti: ব্যবসায়ীরা বলছেন, সোনার দামের তারতম্যেও বাজারে খানিক ভাটা দেখা যাচ্ছে। শ্যামনগরের পরিচিত সোনাপট্টিতে গিয়েও দেখা গেল, ক্রেতার সংখ্যা হাতে গোনা ।
Published : November 4, 2026 at 4:47 PM IST
শ্যামনগর, 4 নভেম্বর: সামনেই ধনতেরাস ৷ সম্প্রতি সোনা-রুপোর দাম এক ধাক্কায় বেশ কিছুটা কমেছে ৷ মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) অক্টোবরে সোনার ফিউচার প্রায় 7 শতাংশ কমেছে ৷ কিন্তু সোনার বাজারে এখনও ভাটা ! উৎসবের মরশুমেও ভালো নেই শ্যামনগর সোনাপট্টির শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা।
বুধবার 22 ক্য়ারাট 10 গ্রাম সোনার দাম যদিও কিছুটা বেড়েছে ৷ প্রতি 10 গ্রামে 510 টাকা বেড়ে মূল্য দাঁড়িয়েছে 1,39,962 টাকা ৷ তা সত্ত্বেও আগেকার তুলনায় সোনালি ধাতুর দাম কমই রয়েছে ৷ কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোনা কেনার হিড়িক বেড়েছে, এমনটা বলা যাচ্ছে না ৷
দুর্গাপুজো শেষ ৷ শেষ লক্ষ্মীপুজোও ৷ ধনতেরাসও প্রায় এসেই গেল । আর ধনতেরাস উপলক্ষে সোনা-রূপার গয়না কেনার একটা প্রচলন দিনে দিনে বাড়ছে । প্রতি বছর ধনতেরাসের আগে সোনালি কিংবা রুপোলি ধাতুর গয়নার চাহিদা ও বিক্রি, দুটোই সারা বছরের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে যায় । তবে, এই বছর ধনতেরাসের আগে একধাক্কায় সোনার দাম কমে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারের সুবিধে হয়েছে ঠিকই ৷ কিন্তু সোনার দোকানের মালিকদের গলায় খানিক হতাশার সুর । তাঁরা বলছেন, সোনার দামের তারতম্যের জন্য বাজারে খানিকটা ভাটা পড়েছে । ধনতেরাসের আগে এদিন শ্যামনগরের পরিচিত সোনাপট্টিতে গিয়েও দেখা গেল ক্রেতার সংখ্যা হাতে গোনা ।
স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দাবি, ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ লাগার পর এক বছর দেশের মানুষকে সোনা কিনতে বারণ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর এই ঘোষণার জেরে আগেই বিক্রি কমেছে সোনার গয়নার ।
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত শ্যামনগর সোনাপট্টিতে রয়েছে একাধিক সোনার গয়নার দোকান এবং কারখানা ৷ ব্যবসায়ীরা দাবি করছেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় এই বছর তাঁদের ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ৷ আর যাঁরা সোনার গয়না তৈরি করেন, তাঁদের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়।
সোনার দাম কমলেও মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ততটা ভালো না থাকায় গ্রাহকদের সংখ্যা দিনদিন কমছে । স্বর্ণশিল্প এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মতে, অবস্থা ফেরাতে সরকারি কোনও উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত চোখে পড়েনি তাঁদের । তবে ধনতেরাসের আগে আবার কিছুটা ভালো ব্যবসার আশা করছেন শ্যামনগর সোনাপট্টি এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা । দোকানের ব্যবসা বাড়াতে নানা অফার দিচ্ছেন সোনার দোকানের মালিকরাও । সেই সঙ্গে স্বর্ণ শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী কম বাজেটে হালকা সোনার গয়না তৈরি করে দিচ্ছেন ৷ তাতেও আখেরে ব্যবসায়ী কিংবা ক্রেতাদের তেমন কিছু লাভ হচ্ছে না, এমনটাই দাবি ব্যবসায়ীদের ৷
এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ী শম্ভুনাথ পাল দাবি করেন, "বর্তমানে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের থেকেও সমস্যা বেশি হচ্ছে তাঁদের, যাঁরা সোনার গয়না নিজে বানিয়ে বিক্রি করেন । তবে ধনতেরাসের আগে এই পরিস্থিতি কিছুটা বদলাবে বলেও আশা করছি ৷ গ্রাহকদের দোকান পর্যন্ত নিয়ে আনতে আমরা ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের অফার যেমন দিচ্ছি, ঠিক তেমনভাবেই ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী অনেক লাইট ওয়েট গয়না তৈরি করছি ৷ কিন্তু তাতেও সোনার গয়না বিক্রিতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে । আমাদের এত সমস্যার কথা জানা সত্ত্বেও সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷"
সোনাপট্টির আরেক স্বর্ণ ব্যবসায়ী রামু পাল বলেন, "সোনার দাম পড়লেও গ্রাহকের দেখা মিলছে না । স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে ৷ তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এক বছর সোনা কিনতে নিষেধ করায় আমাদের ব্যবসা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তবে এই ধনতেরাসে আশা করা যায় গ্রাহক সংখ্যা হয়তো কিছুটা বাড়বে ৷ সেটা যাতে বাড়ে, তার জন্য আমরা ব্যবসায়ীরা সোনার গয়নায় বিভিন্ন ধরনের ছাড়ের ব্যবস্থা রাখছি ৷ সেই সঙ্গে অনেক হালকা গয়না বানানো হচ্ছে ৷”
অপর এক স্বর্ণশিল্পী তথা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুনীল সরকার কেন্দ্রের আশ্বাসবাণী মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, "সোনার বাজার দরে অনেক ওলটপালট চলছে । যার ফলে গ্রাহকরাও যেমন বিভ্রান্ত হয়ে ঠিকঠাক সোনা কিনতে আগ্রহী হচ্ছেন না, স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । সোনার বাজারদর যতক্ষণ না নিয়ন্ত্রণে আসবে, এমন টালমাটাল অবস্থা স্বর্ণ ব্যবসায় চলতে থাকবে । তবে ধনতেরাসের দিন আশা করা যায় একটু হয়তো ব্যবসার উন্নতি হবে ৷ কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই ! কেন্দ্র আশা দিয়েছিল এক বছরের মধ্যে পরিস্থিতি সামলে দেবে তারা । তাই আশা করছি রাজ্যের নতুন সরকার এবং কেন্দ্র এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে ।"