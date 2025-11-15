ETV Bharat / business

আরও সমস্যায় অনিল আম্বানি, FEMA মামলায় নতুন করে সমন পাঠাল ইডি

অনিল আম্বানিকে 17 নভেম্বর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর সামনে হাজির হতে হবে। ইডি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইনের (FEMA) আওতায় ব্যবস্থা নিতে চাইছে।

Anil Ambani
FEMA মামলায় অনিল আম্বানিকে নতুন করে সমন পাঠাল ইডি (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : November 15, 2025 at 3:54 PM IST

নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: শিল্পপতি অনিল আম্বানির ভার্চুয়াল হাজিরার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। এর ফলে 14 নভেম্বর, শুক্রবার অনিল আম্বানি ইডির সামনে হাজির হননি। ইডি অনিল আম্বানিকে নতুন সমন জারি করেছে।

এর আওতায়, অনিল আম্বানিকে 17 নভেম্বর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর সামনে হাজির হতে হবে। ইডি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (FEMA) এর আওতায় অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইছে বলে জানা গিয়েছে। 14 নভেম্বর দিল্লির সদর দফতরে তাকে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছিল।

জানা গিয়েছে যে, এই তদন্ত জয়পুর-রিঙ্গাস হাইওয়ে প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইডি সন্দেহ করছে যে এই প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত হাওয়ালা লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় 100 কোটি টাকা বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সংস্থাটি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বেশ কয়েকজন হাওয়ালা ডিলার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

এর পর, অনিল আম্বানিকে তলব করা হয়েছে। আম্বানির মুখপাত্র জানিয়েছেন যে তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। সম্প্রতি, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় আম্বানি এবং তার কোম্পানিগুলির প্রায় 7500 কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডি জানিয়েছে যে জয়পুর-রিঙ্গাস হাইওয়ে প্রকল্পে প্রায় 40 কোটি টাকা মূল্যের অনিয়ম ধরা পড়েছে এবং FEMA-এর আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ইডি আরও জানিয়েছে যে এই অর্থ সুরাত ভিত্তিক ভুয়া কোম্পানিগুলির মাধ্যমে দুবাইতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এর ফলে 600 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক হাওলা নেটওয়ার্কের উন্মোচন হয়েছে।

সম্প্রতি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) অনিল আম্বানির সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। রিলায়েন্স পাওয়ার কোম্পানির 68 কোটি টাকার জালিয়াতিপূর্ণ ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির তদন্ত চলছে। তদন্ত চলাকালীন এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অগস্টে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পর, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াও রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসের ঋণ অ্যাকাউন্টকে ‘প্রতারক’ ঘোষণা করেছে এবং 2016 সালে তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে সংস্থার প্রাক্তন ডিরেক্টর, শিল্পপতি অনিল আম্বানির নাম উল্লেখ করে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া 2016 সালের অগস্টে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসকে 700 কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করে, যাতে তারা তাদের তৎকালীন মূলধন ও পরিচালন ব্যয় মেটাতে পারে এবং বর্তমান দায় মেটাতে পারে। স্টক এক্সচেঞ্জে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসের দাখিল করা ব্যাঙ্কের চিঠি অনুযায়ী, 2016 সালের অক্টোবরে বিতরণ করা অনুমোদিত পরিমাণের অর্ধেক একটি স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, যা অনুমোদন পত্র অনুযায়ী অনুমোদিত ছিল না। সব মিলিয়ে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে৷

আরও বিপাকে অনিল আম্বানি! এবার তাঁকে ‘প্রতারক’ চিহ্নিত করল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রায় 3 হাজার কোটির ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ! অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে মামলা সিবিআইয়ের

