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টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে চন্দ্রেশখরনের পুনর্নিয়োগ অবৈধ দাবি নোয়েলের টাটা ট্রাস্টের

সংস্থার আইন অনুযায়ী টাটা সন্সের চেয়ারম্যানকে হবেন তা ঠিক করার ব্যাপারে ট্রাস্টের দুই ডিরেক্টরের মধ্য়ে দুজনেরই সম্মতি দরকার হয় । বৈঠকে সেটা হয়নি।

TATA
টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ নিয়ে জটিলতা (প্রতীকী ছবি)
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By PTI

Published : September 20, 2026 at 11:28 PM IST

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মুম্বই 20 সেপ্টেম্বর: বিরোধিতা করেছিলেন আগেই । এবার প্রকাশ্য-প্রতিবাদ । টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে নটরাজন চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলল নোয়েল টাটার নিয়ন্ত্রণে থাকা টাটা ট্রাস্টস । রবিবার এ নিয়ে একটি বিবৃতি জারি করা হয় । সম্প্রতি টানা তৃতীয়বার চন্দ্রশেখরনকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে । কিন্তু রবিবার সেই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন তুলল টাটা সন্সের অধীনে সবচেয়ে বড় সংস্থা ।

বৃহস্পতিবার একটি বৈঠকে টাটা সন্সের তরফে চন্দ্রশেখরনকে আরও পাঁচ বছরের জন্য চেয়ারম্যান পদে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সবুজ সংকেত দেন । কিন্তু টাটা ট্রাস্টসের দাবি, মেয়াদ বৃদ্ধি আইন মেনে হয়নি । নিজেদের দাবির সমর্থনে তারা কয়েকটি যুক্তি দিয়েছে । টাটাদের 63 শতাংশ মালিকানা হাতে থাকা ট্রাস্টস বলছে, সংস্থার আইন অনুযায়ী টাটা সন্সের চেয়ারম্যানকে হবেন তা ঠিক করার ব্যাপারে ট্রাস্টসের দুই ডিরেক্টরের মধ্য়ে দুজনেরই সম্মতি দরকার হয় । বৈঠকে সেটা হয়নি।

ট্রাস্টসের তরফে বৈঠকে হাজির ছিলেন নোয়েল টাটা এবং ভেনু শ্রীনিবাসন । নোয়েল প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন । ভেনু সহ চারজন ভোট দেন পক্ষে । ভেনুকে বাদ দিয়ে বাকি তিনজন টাটা সন্সের সদস্য় । কিন্তু টাটা ট্রাস্টস মনে করছেন চারজনের সমর্থন এখানে কোনও ব্যাপার নয় । কারণ শর্ত পূরণ হয়নি । শর্ত হল ট্রাস্টসের ডিরেক্টরদের দুজনকেই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে হবে । এখানে সেটাই হয়নি ।

কয়েকটি পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল নোয়েল টাটা বিরোধিতা করায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল । কিন্তু টাটা ট্রাস্টসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । ট্রাস্টসের দুই প্রতিনিধির ভোটাধিকার ছিল । তাঁরা ভোট দিয়েছেন । এই ব্য়বস্থা সংস্থার সংবিধান সম্মত । সেটা পালন করা আর যাই হোক অচলাবস্থার কারণ হতে পারে না ।

বিবৃতির অন্য একটি অংশে ট্রাস্টস দাবি করে দুই সদস্য়ের ভোটাধিকারের যুক্তিকে হাতিয়ার করেই অতীতে সাইরাস মিস্ত্রিকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়েছিল টাটা সন্স । একটি মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছেও টাটা সন্স এই ইতিবাচক ভোটের বিষয়টি তুলে ধরেছিল । এখন তারা সেই অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে না বলে মনে করে টাটা ট্রাস্টস ।

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TATA SONS CHAIRMAN
CHANDRASEKARANS REAPPOINTMENT
চন্দ্রেশখরনের পুনর্নিয়োগ
টাটা সন্সের চেয়ারম্যান
NATARAJAN CHANDRASEKARAN

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