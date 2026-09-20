টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে চন্দ্রেশখরনের পুনর্নিয়োগ অবৈধ দাবি নোয়েলের টাটা ট্রাস্টের

টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে চন্দ্রেশখরনের পুনর্নিয়োগ অবৈধ দাবি নোয়েলের টাটা ট্রাস্টের
সংস্থার আইন অনুযায়ী টাটা সন্সের চেয়ারম্যানকে হবেন তা ঠিক করার ব্যাপারে ট্রাস্টের দুই ডিরেক্টরের মধ্য়ে দুজনেরই সম্মতি দরকার হয় । বৈঠকে সেটা হয়নি।
By PTI
Published : September 20, 2026 at 11:28 PM IST
মুম্বই 20 সেপ্টেম্বর: বিরোধিতা করেছিলেন আগেই । এবার প্রকাশ্য-প্রতিবাদ । টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে নটরাজন চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলল নোয়েল টাটার নিয়ন্ত্রণে থাকা টাটা ট্রাস্টস । রবিবার এ নিয়ে একটি বিবৃতি জারি করা হয় । সম্প্রতি টানা তৃতীয়বার চন্দ্রশেখরনকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে । কিন্তু রবিবার সেই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন তুলল টাটা সন্সের অধীনে সবচেয়ে বড় সংস্থা ।
বৃহস্পতিবার একটি বৈঠকে টাটা সন্সের তরফে চন্দ্রশেখরনকে আরও পাঁচ বছরের জন্য চেয়ারম্যান পদে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সবুজ সংকেত দেন । কিন্তু টাটা ট্রাস্টসের দাবি, মেয়াদ বৃদ্ধি আইন মেনে হয়নি । নিজেদের দাবির সমর্থনে তারা কয়েকটি যুক্তি দিয়েছে । টাটাদের 63 শতাংশ মালিকানা হাতে থাকা ট্রাস্টস বলছে, সংস্থার আইন অনুযায়ী টাটা সন্সের চেয়ারম্যানকে হবেন তা ঠিক করার ব্যাপারে ট্রাস্টসের দুই ডিরেক্টরের মধ্য়ে দুজনেরই সম্মতি দরকার হয় । বৈঠকে সেটা হয়নি।
ট্রাস্টসের তরফে বৈঠকে হাজির ছিলেন নোয়েল টাটা এবং ভেনু শ্রীনিবাসন । নোয়েল প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন । ভেনু সহ চারজন ভোট দেন পক্ষে । ভেনুকে বাদ দিয়ে বাকি তিনজন টাটা সন্সের সদস্য় । কিন্তু টাটা ট্রাস্টস মনে করছেন চারজনের সমর্থন এখানে কোনও ব্যাপার নয় । কারণ শর্ত পূরণ হয়নি । শর্ত হল ট্রাস্টসের ডিরেক্টরদের দুজনকেই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে হবে । এখানে সেটাই হয়নি ।
কয়েকটি পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল নোয়েল টাটা বিরোধিতা করায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল । কিন্তু টাটা ট্রাস্টসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । ট্রাস্টসের দুই প্রতিনিধির ভোটাধিকার ছিল । তাঁরা ভোট দিয়েছেন । এই ব্য়বস্থা সংস্থার সংবিধান সম্মত । সেটা পালন করা আর যাই হোক অচলাবস্থার কারণ হতে পারে না ।
বিবৃতির অন্য একটি অংশে ট্রাস্টস দাবি করে দুই সদস্য়ের ভোটাধিকারের যুক্তিকে হাতিয়ার করেই অতীতে সাইরাস মিস্ত্রিকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়েছিল টাটা সন্স । একটি মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছেও টাটা সন্স এই ইতিবাচক ভোটের বিষয়টি তুলে ধরেছিল । এখন তারা সেই অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে না বলে মনে করে টাটা ট্রাস্টস ।