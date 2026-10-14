দীপাবলির আগেই ঘোষণা শিল্পনীতির, পশ্চিমবঙ্গ হবে শিল্পপতিদের ডেস্টিনেশন : শুভেন্দু অধিকারী
Suvendu Adhikari on Industrial Policy: বুধবার হলদিয়া পেট্রোকেমে নতুন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
বুধবার হলদিয়া পেট্রোকেমে নতুন প্ল্যান্টের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ (সোশাল মিডিয়া থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)
Published : October 14, 2026 at 2:28 PM IST
হলদিয়া (পূর্ব মেদিনীপুর), 14 অক্টোবর: রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর শিল্পনীতি নতুন করে নির্ধারণ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল ৷ সরকার গঠনের পর পাঁচমাসের বেশি হয়ে গিয়েছে ৷ এখনও ঘোষণা হয়নি নতুন শিল্পনীতি ৷ কবে ঘোষণা হবে, বুধবার সেই কথাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
এদিন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে একটি প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তারপর মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘‘মন্ত্রিগোষ্ঠীর তরফে ইতিমধ্যে শিল্পনীতি পেশ করা হয়েছে, যাতে ল্যান্ড পলিসি, পাওয়ার ট্যারিফ-সহ সবকিছু থাকছে ৷ আমরা কাজ করছি ৷ দীপাবলির আগেই আপনাদের সামনে নিয়ে আসব নয়া শিল্পনীতি ৷’’
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