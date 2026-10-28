সস্তা হচ্ছে ক্যানসারের ওষুধ, দাম কমবে 93 শতাংশ পর্যন্ত
Cancer Drugs Price Drop Alert: এনপিপিএ-এর নির্দেশ মেনে কোলোরেক্টাল ক্যানসার, ফুসফুসের ক্যানসার, কিডনির ক্যানসার এবং অন্যান্য ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের দাম কমানো হয়েছে।
By ANI
Published : October 28, 2026 at 8:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: ভারতের ক্যানসার রোগীরা আর্থিক স্বস্তি পেতে চলেছেন, কারণ ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (NPPA)-এর নির্দেশনার পর ওষুধ কোম্পানিগুলি ওষুধের দাম কমাচ্ছে; সংশোধিত সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (MRP) 9 নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে।
টোরেন্টের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 17 অক্টোবর, 2026 তারিখে এনপিপিএ (NPPA)-এর জারি করা একটি নির্দেশ মেনে কোম্পানিটি ওষুধের দাম কমিয়েছে। কোলোরেক্টাল ক্যানসার, ফুসফুসের ক্যানসার, কিডনির ক্যানসার এবং অন্যান্য ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের দাম কমানো হয়েছে।
10,500 টাকা মূল্যের 'বেভাকএএলপি' (BevakALP) 100 মিগ্রা ইনজেকশনটি এখন 4,523.00 টাকায় পাওয়া যাবে, যা মূল্যের 57 শতাংশ হ্রাস। 42,000 টাকা মূল্যের 'বেভাকএএলপি' 400 মিগ্রা ইনজেকশনটি এখন 13,136 টাকায় পাওয়া যাবে, অর্থাৎ এর দাম 69 শতাংশ কমেছে। এছাড়া, 6,985 টাকা মূল্যের 'পেমোটাইড' (Pemotide) 500 মিগ্রা ইনজেকশনটির দাম কমে 2,597.65 টাকা হয়েছে— যা একটি বড় ধরনের মূল্য হ্রাসের প্রমাণ।
এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ওষুধের ক্ষেত্রে দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফুসফুসের ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত সিপলা (Cipla)-র ‘এরলোসিপ’ (Erlocip) 150 মিগ্রা (30টি ট্যাবলেটের প্যাক), যার দাম 9,798.99 টাকা থেকে কমিয়ে 3,448 টাকা করা হয়েছে; এবং প্রোস্টেট ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ‘এক্সবিরা’ (Xbira) 250 মিগ্রা (120টি ট্যাবলেটের প্যাক), যার দাম 22,120 টাকা থেকে কমিয়ে 11,048 টাকা করা হয়েছে।
অ্যাকটেমরা (Actemra) ইনজেকশন এবং গ্যাজিভা (Gazyva)-এর দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ক্যানসার চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত এই ওষুধগুলি এখন আরও সাশ্রয়ী হবে, যার ফলে রোগীদের নিজস্ব খরচের পরিমাণ কমবে। তবে মূল বিবেচ্য বিষয় হল, রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা, ওষুধ প্রয়োগের ফি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের ক্ষেত্রেও হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় কমবে কি না।
মেডান্টা দ্য মেডিটি-এর মেডিকেল অনকোলজি ও হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ অশোক কুমার বৈদ্য বলেছেন, "আমরা ভারত সরকারের সেই উদ্যোগকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাই, যার মাধ্যমে ট্রেড মার্জিন সীমিত করে জীবন রক্ষাকারী ক্যানসার ওষুধগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এটি সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করার পথে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ। বাণিজ্যিক মুনাফার চেয়ে মানুষের জীবন বাঁচানো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; আর ক্যানসার রোগীদের ওপর থেকে আর্থিক বোঝা কমায় এমন প্রতিটি পদক্ষেপই মানবতার জয়।"