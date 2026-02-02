শেষ 15 বাজেটের মধ্যে 8 বার ধস শেয়ারবাজারে, বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন বিনিয়োগকারীরা

ETV Bharat / business

শেষ 15 বাজেটের মধ্যে 8 বার ধস শেয়ারবাজারে, বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন বিনিয়োগকারীরা

রবিবার 2026-'27 অর্থবছরের বাজেট পেশ (মোদি সরকারের 15তম বাজেট) করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷ বাজেট পেশের পরেই সেনসেক্স-নিফটি প্রায় 2% কমে যায়।

শেষ 15 বাজেটের মধ্যে 8 বার ধস শেয়ারবাজারে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 2, 2026 at 7:27 PM IST

নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে 2014 সাল থেকে মোট 15টি কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে (এর মধ্যে 2019 এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দুটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটও রয়েছে) এবং তার মধ্যে আটবার শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীরা উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

রবিবার 2026-'27 অর্থবছরের বাজেট পেশ (মোদি সরকারের 15তম বাজেট) করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ বাজেট পেশের পরেই সেনসেক্স-নিফটি প্রায় 2 শতাংশ কমে যায়। গতকাল বিনিয়োগকারীরা 9.40 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

রবিবার 2026-'27 অর্থবছরের বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ফিউচার চুক্তির উপর সিকিউরিটিজ লেনদেন কর (STT) বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। এই ঘোষণা বিনিয়োগকারীদের মনোভাবকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে সেনসেক্স এবং নিফটি প্রায় 2 শতাংশ কমে যায়। বিকেলের লেনদেনে সেনসেক্স 2,370.36 পয়েন্ট বা 2.88 শতাংশ কমে 80 হাজারের নিচে নেমে 79,899.42 পয়েন্টে পৌঁছায়। তবে, শেষ লেনদেনের সেশনে সেনসেক্স 1,546.84 পয়েন্ট বা 1.88 শতাংশ কমে 80,722.94 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে 50 শেয়ারের নিফটি 495.20 পয়েন্ট বা 1.96 শতাংশ কমে 24,825.45-এর স্তরে থামে। বাজেটের দিনে শেয়ার বাজারের লেনদেনের পরিসংখ্যান বলছে, গত ছয় বছরের মধ্যে রবিবার 2026-'27 অর্থবছরের বাজেট পেশের দিন সবচেয়ে বড় ক্ষতির (9.40 লক্ষ কোটি টাকা) সম্মুখীন হয়েছেন বিনিয়োগকারীরা ৷

মোদি সরকারের 15টি বাজেটে শেয়ার বাজারের অবস্থা কেমন ছিল?

আমরা যদি মোদি সরকারের 15টি বাজেট পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে যে বাজেট পেশের দিন সেনসেক্সের পারফরম্যান্স গত বছরগুলিতে উত্থান-পতনের সাক্ষী ছিল।

  1. 2025 সালে, সেনসেক্স সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে 77,505.96 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছিল৷
  2. 2024 সালের অন্তর্বর্তী বাজেটের দিন সেনসেক্স 1.14 শতাংশ কমে 71,645.30 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছিল।
  3. 2023 সালে সেনসেক্স 0.26 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 59,708.08 পয়েন্টে পৌঁছেছিল৷
  4. 2022 সালে 1.46 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
  5. 2021 সালে পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
  6. 2020 সালে, বাজেটের দিন, সেনসেক্স 2.42 শতাংশ কমে 987.96 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
  7. 2019 সালের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সেনসেক্স 0.58 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল৷ কিন্তু, তার আগে উপস্থাপিত অন্তর্বর্তী বাজেটে সেনসেক্স 0.98 শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।
  8. 2018 সালে বাজেটের দিন সেনসেক্স 0.16 শতাংশ কমেছিল৷
  9. 2017 সালে সেনসেক্স 1.75 শতাংশ বেড়েছে। 2017 সাল থেকে, বাজেট উপস্থাপনের তারিখ পরিবর্তন করে 1 ফেব্রুয়ারি করা হয় যাতে মার্চ মাসের শেষ নাগাদ সংসদের অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় এবং আর্থিক বছরের শুরু থেকেই বাজেট বাস্তবায়ন করা যায়।
  10. 2016 সালে, সেনসেক্স 0.65 শতাংশ পতনের সঙ্গে বন্ধ হয়েছিল।
  11. 2015 সালে সেনসেক্স 0.48 শতাংশ পতনের সঙ্গে বন্ধ হয়েছিল।
  12. 2014 সালে সেনসেক্স 0.28 শতাংশ পতনের সঙ্গে বন্ধ হয়েছিল।

