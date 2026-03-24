বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে ঊর্ধ্বমুখী সেনসেক্স-নিফটি, 9 লক্ষ কোটির মুনাফা বিনিয়োগকারীদের

বিনিয়োগকারীদের সম্পদ 9 লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে৷ কারণ, বিএসই-তে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন 414 লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে 423 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

Stock Market Update
বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে ঊর্ধ্বমুখী সেনসেক্স-নিফটি (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : March 24, 2026 at 5:33 PM IST

মুম্বই, 24 মার্চ: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর হামলার ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের বিরতির ঘোষণা করার পর পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে স্বস্তির লক্ষণ দেখা দিয়েছে৷ এর প্রভাব 'ভ্যালু বাইং'-এর মাধ্যমে মঙ্গলবার দেশীয় শেয়ারবাজারের দুই সূচক বিএসই সেনসেক্স ও এনএসই নিফটি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

তিন সেশনের পতন পেরিয়ে সেনসেক্স-নিফটির উত্থান

দিনের শেষে সেনসেক্স 1,372.06 পয়েন্ট বা 1.89 শতাংশ বেড়ে 74,068.45-এর স্তরে এবং নিফটি 399.75 পয়েন্ট বা 1.78 শতাংশ বেড়ে 22,912.40-এর স্তরে স্থির হয়েছে। গত তিন সেশনে উভয় বেঞ্চমার্ক সূচকই প্রায় 2.5 শতাংশ করে হ্রাস পেয়েছিল।

জিওজিত ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের গবেষণা প্রধান বিনোদ নায়ার-এর মতে, এর ফলে সৃষ্ট সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যাগুলি বাজারের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে এমন সম্ভাবনা কম৷ তবে আয়ের এই ব্যাঘাত এক থেকে দুই ত্রৈমাসিক পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

9 লক্ষ কোটি টাকার মুনাফা

বিনিয়োগকারীদের সম্পদ 9 লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ বিএসই-তে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির সম্মিলিত বাজার মূলধন আগের সেশনের 414 লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় বেড়ে 423 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বিনোদ নায়ার বলেন, “এদিকে, আর্থিক ও রাজস্ব পদক্ষেপের কারণে অভ্যন্তরীণ ভিত্তি শক্তিশালী রয়েছে, যা বাহ্যিক অনিশ্চয়তা কমে এলে চাহিদা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।”

সেনসেক্সের অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলির মধ্যে লার্সেন অ্যান্ড টুব্রোর (এলঅ্যান্ডটি) শেয়ার দর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে৷ লার্সেন অ্যান্ড টুব্রোর শেয়ারের দাম 5.19 শতাংশ বেড়ে আজ 3515.35 টাকায় পৌঁছেছে। মুনাফার দিক থেকে এর পরেই রয়েছে ইন্টারগ্লোব অ্যাভিয়েশন (ইন্ডিগো), যার শেয়ারের দাম আজ 5.18 শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া ইটার্নাল, এশিয়ান পেইন্টস, বাজাজ ফাইন্যান্স এবং আলট্রাটেক সিমেন্টের শেয়ারের দাম যথাক্রমে 4.85 শতাংশ, 4.77 শতাংশ, 4.69 শতাংশ এবং 4.15 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, সেনসেক্সের গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) শেয়ার দর আজ পড়েছে৷ এদিনের লেনদেনে এগুলির শেয়ার দর 0.81 শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

সেবি-নিবন্ধিত গবেষণা বিশ্লেষক এবং লাইভলং ওয়েলথের প্রতিষ্ঠাতা হরিপ্রসাদ কে-র মতে, নিফটি শেয়ারগুলির সামগ্রিক প্রবণতাটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতার ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে, যার ফলে সূচকটি দৃঢ়ভাবে পুনরুদ্ধার করে 23,000-এর উপরে স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, এলঅ্যান্ডটি, বাজাজ ফাইন্যান্স এবং কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক— এই পাঁচটি শেয়ার সেনসেক্সের উল্লম্ফনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। বিএসই ব্যাঙ্কএক্স 2.40 শতাংশ বেড়ে 59,218.21 পয়েন্টে স্থির হয়েছে ৷ অন্যদিকে, বিএসই অটো সূচক 2.30 শতাংশ বেড়ে 54,195.16 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে।

