বাজেট বক্তৃতা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সেনসেক্সের 200 পয়েন্টের লাফ ! আশাবাদী কারবারীরা
কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের দিনে বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন, সরকারি মূলধন ব্যয় বৃদ্ধিকে শক্তিশালী করবে এবং মার্কিন শুল্ক দ্বারা প্রভাবিত রফতানি-চালিত খাতগুলিকে স্বস্তি দেবে।
By PTI
Published : February 1, 2026 at 11:58 AM IST
মুম্বই, 1 ফেব্রুয়ারি: রবিবার নির্মলা সীতারামনের কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে একটি বিশেষ ট্রেডিং সেশনে ভারতীয় শেয়ার বাজারের লেনদেন স্থিতিশীলভাবে শুরু হয়েছে৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন লোকসভায় সকাল 11টায় কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপন শুরু করবেন। সংসদে তাঁর বাজেট বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর বাজেটের নথিগুলি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপে উপলব্ধ করা হবে।
রবিবার শেয়ার বাজারের লেনদেনে শুরুর দিকে সেনসেক্স 200 পয়েন্টেরও বেশি বেড়েছে৷ দিনের প্রাথমিক লেনদেনে, নির্বাচিত পিএসইউ এবং হেভিওয়েট স্টকগুলির বৃদ্ধির কারণে শেয়ার বাজারের লেনদেন ইতিবাচক হবে বলে আশা কারবারীদের। নিফটি সূচক 25,333.75-এর স্তরে খোলে৷ তারপর 13.10 পয়েন্ট বা 0.05 শতাংশের সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ পাশাপাশি, বিএসই সেনসেক্স 176.19 পয়েন্ট বা 0.21 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 82,445.97-এর স্তরে খোলে।
রবিবারের লেনদেনে ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের শেয়ারের দাম 2.36 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে৷ এরপর রয়েছে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের শেয়ারের দাম যা 1.97 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের শেয়ারের দাম 1.35 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেডের শেয়ারের দাম 1.24 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শেয়ারের দামও 1.18 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
আজকের লেনদেনে নেতিবাচক দিক হল, দিনের প্রাথমিক লেনদেনে ইনফোসিস লিমিটেডের শেয়ারের দাম 1.43 শতাংশ, টাইটান কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ারের দাম 0.82 শতাংশ, টাটা স্টিলের শেয়ারের দাম 0.54 শতাংশ, বাজাজ ফিনসার্ভ লিমিটেডের শেয়ারের দাম 0.49 শতাংশ এবং ইটারনাল লিমিটেডের শেয়ারের দাম 0.46 শতাংশ কমেছে।
কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের দিনে বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন, সরকারি মূলধন ব্যয় বৃদ্ধিকে শক্তিশালী করবে এবং মার্কিন শুল্ক দ্বারা প্রভাবিত রফতানি-চালিত খাতগুলিকে স্বস্তি দেবে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বাজেট থেকে সঞ্চয়, ঋণ এবং অর্থপ্রদান সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে ৷ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে সরকারি নীতির সহায়তা দেশের শেয়ার বাজারের লেনদেনের গতি বাড়াতে সাহায্য করবে ৷