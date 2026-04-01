নয়া অর্থবর্ষের প্রথম দিনে চাঙ্গা শেয়ারবাজার ! বিনিয়োগকারীদের আয় 10 লক্ষ কোটি টাকা

বুধবারের লেনদেনে সেনসেক্স 1187 পয়েন্ট বেড়েছে এবং নিফটি 348 পয়েন্ট বা বেড়েছে। বিনিয়োগকারীরা একদিনেই প্রায় 10 লক্ষ কোটি টাকা লাভ করেছেন।

Stock Market Update
নয়া অর্থবর্ষের প্রথম দিনে বিনিয়োগকারীদের আয় 10 লক্ষ কোটি টাকা
By PTI

Published : April 1, 2026 at 7:09 PM IST

মুম্বই, 1 এপ্রিল: 2027 অর্থবর্ষ শুরু হয়েছে এবং বছরের প্রথম দিনেই শেয়ার বাজারে ব্যাপক তেজিভাব দেখা গিয়েছে। অথচ গত অর্থবর্ষে শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা লোকসান পেয়েছিলেন। আজ, প্রথম দিনেই, ভারতীয় শেয়ার বাজার টানা দুই দিনের লোকসানের ধারা ভেঙেছে এবং বিশ্বের প্রবণতার প্রতিফলন ঘটিয়ে সেনসেক্স ও নিফটি 50 শক্তিশালী লাভ নিয়ে বন্ধ হয়েছে।

বুধবারের লেনদেনে সেনসেক্স 1,187 পয়েন্ট বা 1.65 শতাংশ বেড়ে 73,134.32 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে৷ অন্যদিকে, এনএসই নিফটি 50348 পয়েন্ট বা 1.56 শতাংশ বেড়ে 22,679.40 পয়েন্টে স্থির হয়েছে। বিএসই-এর মিড-ক্যাপ ও স্মল-ক্যাপ সূচকগুলি 3 শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। সেক্টরাল সূচকগুলির মধ্যে নিফটি পিএসইউ ব্যাঙ্ক এবং মিডিয়া সূচক প্রতিটি 3.7 শতাংশ করে বেড়েছে। মেটাল, আইটি এবং অটো সূচকগুলি প্রতিটি 2 শতাংশ করে বেড়েছে।

নিফটি ব্যাঙ্ক সূচক 2.33 শতাংশ বেড়েছে। বিনিয়োগকারীরা এক সেশনেই 10 লক্ষ কোটি টাকা লাভ করেছেন। আসলে, বিএসই-তে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মোট বাজার মূলধন আগের সেশনের 412 লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে 422 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাতের সম্ভাব্য অবসানের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় শেয়ার বাজার ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ওয়াশিংটন দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ইরানের ওপর সামরিক হামলা বন্ধ করে দিতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, যুদ্ধ শেষ করার জন্য তেহরানকে কোনও চুক্তি বা শর্ত পূরণ করতে হবে না। 28 ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধে অপরিশোধিত তেলের দাম অনেকটা বেড়ে গিয়েছে এবং এটিকে বহু বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। এর ফলে বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির ওপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে এবং বাজারের মনোভাব ম্লান হয়েছে।

জিওজিত ইনভেস্টমেন্টসের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ ভিকে বিজয়কুমারের মতে, ইরানি শীর্ষকর্তাদের দেওয়া বিবৃতিগুলি যুদ্ধে উত্তেজনা হ্রাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যুদ্ধ শেষ করার ব্যাপারে ইরানের প্রেসিডেন্টের সদিচ্ছা এবং ইরানি বিদেশমন্ত্রীর আমেরিকার সঙ্গে আলোচনার বার্তা ইঙ্গিত দেয় যে এই যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হতে পারে। আসলে উত্তেজনা কমার আগেই বাজারগুলি তাদের মূল্যায়নে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করতে পারে।

বিশ্ববাজারের ইতিবাচক মনোভাব অভ্যন্তরীণ বাজারের মনোভাবকেও প্রভাবিত করেছে। এশিয়ার বাজারগুলিতে, কোরিয়ার কোস্পি প্রায় 8 শতাংশ এবং জাপানের নিক্কেই 4.61 শতাংশ বেড়েছে। ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস এবং মার্চ মাসের প্রত্যাশার চেয়ে ভালো সামষ্টিগত অর্থনৈতিক তথ্যের কারণে এটি ঘটেছে। মনে করা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতের অবসানের আশার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে।

