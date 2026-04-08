ইরান-মার্কিন যুদ্ধবিরতিতে 2946 পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স, 17 লক্ষ কোটির মুনাফা লগ্নিকারীদের

ইরান-মার্কিন যুদ্ধবিরতিতে 2946 পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স, 17 লক্ষ কোটির মুনাফা লগ্নিকারীদের
পাঁচ দিনে শেয়ার বাজারে প্রায় 8 শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে, যার ফলে শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা 33 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লাভ করেছেন।
By PTI
Published : April 8, 2026 at 5:47 PM IST
মুম্বই, 8 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরদিন সকালে শেয়ার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেনসেক্স এবং নিফটিতে এক ঐতিহাসিক উত্থান দেখা গিয়েছে। সেনসেক্স এবং নিফটি উভয় সূচকই প্রায় 4 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এদিকে, বেশ কয়েকটি কোম্পানির শেয়ারে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আদানি গ্রুপের শেয়ারে উল্লেখযোগ্য লাভ দেখা যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, বুধবার ছিল টানা পঞ্চম দিনে লাভের মুখ দেখলেন বিনিয়োগকারীরা। এই পাঁচ দিনে শেয়ার বাজারে প্রায় 8 শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে, যার ফলে শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা 33 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লাভ করেছেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক শেয়ার বাজারে কী ধরনের পরিসংখ্যান দেখা গিয়েছে।
শেয়ার বাজারের দুই সূচকের ব্যাপক গতিতে উত্থান
বুধবার (8 এপ্রিল) ভারতীয় শেয়ার বাজারে জোরালো ক্রয় দেখা গিয়েছে, যার ফলে বেঞ্চমার্ক সূচক – সেনসেক্স এবং নিফটি – প্রায় 4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এদিনের লেনদেন শেষ করেছে। সেনসেক্স 2,946 পয়েন্ট বা 3.95 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 77,562.90 পয়েন্টে এবং নিফটি 874 পয়েন্ট বা 3.78 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 23,997.35 পয়েন্টে থেমেছে। নিফটি মিডক্যাপ 100 এবং নিফটি স্মলক্যাপ 100 উভয় সূচকই 4 শতাংশ-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
এদিনের লেনদেনে ইন্ডিয়া ভিআইএক্স 20 শতাংশের বেশি কমে 20-এর নিচে নেমে এসেছে, যা বাজারে উদ্বেগ হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। খাতভিত্তিক সূচকগুলির মধ্যে নিফটি ব্যাঙ্ক ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রায় 6 শতাংশ বেড়েছে৷ অন্যদিকে, রিয়েলটি ও অটো সূচক 7 শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বিএসই-তে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মোট বাজার মূলধন আগের সেশনের 429 লক্ষ কোটি টাকার থেকে বেড়ে 446 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে৷ অর্থাৎ, এদিনের লেনদেনে বিনিয়োগকারীদের সম্পদ 17 লক্ষ কোটি টাকা বেড়েছে।
5 দিনে 8 শতাংশ বৃদ্ধি
টানা পাঁচ দিন ধরে শেয়ার বাজারে ঊর্ধ্বমুখী গতি দেখা গিয়েছে। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক সেনসেক্স 30 মার্চ 71,947.55 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছিল। তারপর থেকে এটি 5,615.35 পয়েন্ট বেড়েছে। এর মানে, এই মাসে সেনসেক্স বিনিয়োগকারীদের জন্য 7.80 শতাংশ রিটার্ন এনে দিয়েছে। এদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক নিফটিতেও পাঁচ দিনের লেনদেনে 7.46 শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। নিফটি 30 মার্চ 22,331.40 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছিল এবং তারপর থেকে 1,665.95 পয়েন্ট বেড়েছে।
আজ শেয়ার বাজার কেন বাড়ল?
মার্কিন-ইরান যুদ্ধবিরতিতে স্বস্তি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ওয়াশিংটন দুই সপ্তাহের জন্য ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান স্থগিত রাখবে। ইরানও এই যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা মেনে নিয়েছে। এছাড়াও, শুক্রবার ইসলামাবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনা শুরু হবে। আগামী দিনগুলিতে পশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে একটি চূড়ান্ত ঘোষণার প্রত্যাশা করছে বাজার। জিওজিত ইনভেস্টমেন্টসের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ ভিকে বিজয়াকুমারের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি অদূর ভবিষ্যতে বাজারের পরিবেশকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেছে। যুদ্ধবিরতির পর ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দামে তীব্র পতন (যা 95 ডলারে নেমে এসেছিল) বাজারকে পুনরুজ্জীবিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই যুদ্ধবিরতি, এবং বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়ার চুক্তি বাজার লেনদেনকে সক্রিয় করবে এবং বাজারের সঠিক মূল্যায়নে বিনিয়োগকারীদের সাহায্য করবে।
অপরিশোধিত তেলের দামে তীব্র পতন: ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যাপক হারে 14 শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি 95 ডলারের নিচে নেমে এসেছে। এর ফলে শেয়ার বাজারে একটি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে৷ কারণ, ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম কমার ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে অপরিশোধিত তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ শীঘ্রই আবার শুরু হতে পারে বলে আশা জেগিয়েছে। অপরিশোধিত তেলের দামের এই পতন ভারতীয় অর্থনীতি এবং শেয়ার বাজারের জন্য একটি বড় স্বস্তি। অপরিশোধিত তেলের দামের ক্রমাগত পতন ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে উন্নত করতে পারে, মুদ্রাকে শক্তিশালী করতে পারে এবং বিদেশি পুঁজির প্রবাহের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে।
ডলারের দরে 1 শতাংশের বেশি পতন, রুপির শক্তি বৃদ্ধি: অপরিশোধিত তেলের দামে তীব্র পতন এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাসের কারণে ডলার সূচক 1 শতাংশের বেশি কমে 98.69-এ নেমে এসেছে। এদিকে, বুধবারের প্রথম দিকের লেনদেনে ভারতীয় রুপি আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা দেশীয় বাজারের মনোভাবকে চাঙ্গা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে চুক্তির পর, বুধবারের প্রথম দিকের লেনদেনে মার্কিন ডলারের তুলনায় রুপির দর 50 পয়সা বেড়ে 92.56 হয়েছে। দুর্বল ডলার এবং শক্তিশালী রুপি বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের ভারতীয় শেয়ারের বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করতে পারে।