দিনের শুরুতেই 1400 পয়েন্টের উত্থান সেনসেক্সের, 25650 ছাড়িয়েছে নিফটি
Bumper Rally In Stock Market: বুধবারের সকালের লেনদেনে সেনসেক্সের 30টি স্টকের মধ্যে 25টির দাম বেড়েছে আর নিফটির 50টি স্টকের মধ্যে 40টির দাম বেড়েছে ৷
Published : November 25, 2026 at 11:10 AM IST
মুম্বই, 25 নভেম্বর: বুধবারের সকালের লেনদেনে শেয়ার বাজারে শক্তিশালী উত্থান দেখা গিয়েছে। প্রি-মার্কেট সেশনে সেনসেক্স 900 পয়েন্টের বেশি বেড়ে লেনদেন শুরু করে ৷ অন্যদিকে, নিফটি 25,650 ছাড়িয়ে যায়।
সকালের লেনদেন থেকেই শেয়ার বাজারে জোরদার ক্রয়ের প্রবণতা দেখা যায়, যা বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। শেয়ার বাজার খোলার কিছুক্ষণ পরেই সেনসেক্স 1400 পয়েন্ট বেড়ে যায় ৷ অন্যদিকে, নিফটিও 25,750 পয়েন্টে পৌঁছে যায়।
বুধবার সকালের লেনদেনে সেনসেক্স 1.79 শতাংশ বেড়েছে
বুধবারের সকাল 9টা 35 মিনিটে সেনসেক্স 1,472.94 পয়েন্ট বা 1.79 শতাংশ বেড়ে 83,908.93 পয়েন্টে লেনদেন হচ্ছিল। এই সময়ে সেনসেক্সের 30টি স্টকের মধ্যে 25টির দাম বেড়েছে, আর মাত্র পাঁচটির দাম কমেছে।
বুধবার সকালের লেনদেনে নিফটি 1.67 শতাংশ বেড়েছে
সকাল 9টা 37 নাগাদ নিফটি 1.67 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এটি 424.35 পয়েন্ট বেড়ে 25,774 টাকায় ইতিবাচক ধারায় লেনদেন হচ্ছিল। নিফটির 50টি স্টকের মধ্যে 40টির দাম বেড়েছে এবং মাত্র 10টির দাম কমেছে।
আজ কেন ঊর্ধ্বমুখী শেয়ার বাজার ?
আজ শেয়ার বাজারের এই ঊর্ধ্বমুখী গতির পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উল্লেখযোগ্য ও ধারাবাহিক ক্রয়, ডলারের তুলনায় রুপির শক্তিশালী অবস্থান এবং অপরিশোধিত তেলের দাম কমে যাওয়ায় বাজার চাঙ্গা হয়েছে।
এদিকে, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এনভিডিয়ার সিইও হিসেবে জেনসেন হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের পর প্রযুক্তি খাতের শেয়ারগুলিতে তীব্র উত্থানের পর আবারও বিক্রি শুরু হয়েছে। মার্কিন বাজারে ব্যাপক বিক্রির ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অন্যান্য উদীয়মান বাজারে বিনিয়োগ করছেন এবং ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-বিরোধী বাণিজ্য নীতি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের (এফআইআই) ফিরে আসতে সাহায্য করেছে।
এছাড়াও, ভারতীয় শেয়ার বাজারে লার্জ-ক্যাপ স্টকগুলির মূল্যবৃদ্ধি বাজারকে চাঙ্গা করেছে। বেসরকারি ঋণদাতা এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, যা নিফটি বাস্কেটের প্রায় 9.9 শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে, আগের সেশনের সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে 3 শতাংশের বেশি লাভ করেছে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং অন্যান্য লার্জ-ক্যাপ স্টকগুলি প্রায় 4 শতাংশ লাভ করেছে।
কোটাক নিও-এর ইক্যুইটি রিসার্চ বিভাগের প্রধান শ্রীকান্ত চৌহানের মতে, গতকাল সকল খাতজুড়েই বিক্রির চাপ ছিল। মেটালস, পিএসইউ ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক নিফটির দর 3 শতাংশের বেশি কমেছে। তবে, দুর্বল বাজার পরিস্থিতি সত্ত্বেও আইটি সূচক দৃঢ় ছিল এবং 1.60 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দিন শেষ করেছে। তবে বুধবারের এই ঊর্ধ্বমুখী গতি যদি দিনের শেষেও অব্যহত থাকে, তাহলে গতকালের ক্ষতিপূরণের সম্ভবাবনা থাকছে৷
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই সংবাদটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে পরিবেশিত। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ সব সময়েই ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে আপনার আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন। ইটিভি ভারত কোনও বিনিয়োগের পরামর্শ দেয় না।