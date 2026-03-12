শেয়ার বাজারে ধস ! বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি 10 লক্ষ কোটি টাকা
বৃহস্পতিবার, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মোট বাজার মূলধন প্রায় 450 লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমে প্রায় 440 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
By PTI
Published : March 12, 2026 at 5:35 PM IST
মুম্বই, 12 মার্চ: বৃহস্পতিবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেনসেক্স এবং নিফটি উভয়ই সূচকই পতনের মুখে পড়ে। তীব্র অস্থিরতার দ্বিতীয় দিনে সেনসেক্স 829 পয়েন্ট কমে 76,034-এর স্তরে বন্ধ হয়েছে৷ পাশাপাশি, নিফটি 227 পয়েন্ট কমে 23,639-এর স্তরে নেমে এসেছে। মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ স্টকগুলিও প্রায় 1 শতাংশ কমে যায়।
বিনিয়োগকারীদের 10 লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে
এই তীব্র বিক্রির ফলে বিনিয়োগকারীদের সম্পদের প্রায় 10 লক্ষ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। বৃহস্পতিবার, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (BSE) তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মোট বাজার মূলধন প্রায় 450 লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমে প্রায় 440 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই অস্থিরতা কোনও একটি কারণের জন্য নয়; বরং বিশ্বজুড়ে নেতিবাচক খবরের সংমিশ্রণ ভারতীয় বাজারের পরিস্থিতিকে মারাত্মকভাবে খারাপ করেছে।
অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি
অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় বাজার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় 9 শতাংশ বেড়ে গিয়ে আবারও ব্যারেল প্রতি 100 ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। হরমুজ প্রণালীতে তেলবাহী জাহাজের উপর ইরানের হামলার খবর বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খলে মারাত্মক সঙ্কট তৈরি করেছে।
আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (IEA) ইতিহাসে প্রথমবার বৃহৎ পরিসরে জরুরি তেলের মজুদ প্রকাশের ঘোষণা করেছে ৷ কিন্তু, এরও দামের উপর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি। ভারত তার তেলের চাহিদার বেশিরভাগই (প্রায় 60 শতাংশ)আমদানি করে৷ তাই অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির অর্থ দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা বাড়ছে।
বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপক প্রত্যাহার
অন্যদিকে, ক্ষতির আশঙ্কায় বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FIIs)ও বাজার থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। শুধুমাত্র মার্চ মাসেই তারা 39,100 কোটি টাকারও বেশি শেয়ার বিনিয়োগ তুলে নিয়েছে। টানা নবম দিনের মতো শেয়ার বিক্রি করে তারা 6,267 কোটি টাকার বিনিয়োগ তুলে নিয়েছে। দেশীয় বিনিয়োগকারীরা (DIIs) বাজার স্থিতিশীল করার চেষ্টা করলেও, বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপক প্রত্যাহারের ফলে শেয়ার বাজারে চাপ উল্লেখযোগ্ হারে বেড়েছে।
রুপির দরে ঐতিহাসিক পতন
অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি ভারতীয় মুদ্রার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। বৃহস্পতিবার, ভারতীয় রুপির দাম মার্কিন ডলারের তুলনায় 30 পয়সা কমে 92.34 টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা তার সর্বকালের সর্বনিম্ন দরের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। দুর্বল রুপির দাম সাধারণ মানুষ এবং অর্থনীতি উভয়ের জন্যই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷