শেয়ারবাজারে ধস ! 6 ঘণ্টায় 6 লক্ষ কোটি টাকা খোয়ালেন বিনিয়োগকারীরা

আজ শেয়ার বাজারের লেনদেনে সেনসেক্স প্রায় 1100 পয়েন্ট কমেছে। এদিকে, নিফটি দিনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গিয়েছে৷ ফলে বিনিয়োগকারীদের প্রায় 6 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

Stock Market Crash
শেয়ারবাজারে 6 ঘণ্টায় 6 লক্ষ কোটি টাকা খোয়ালেন বিনিয়োগকারীরা (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : February 19, 2026 at 3:47 PM IST

মুম্বই, 19 ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় শেয়ার বাজার কখন উত্থিত হবে বা কখন হঠাৎ করে ভেঙে পড়বে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। সেনসেক্স এবং নিফটি দ্রুত গতিতে লেনদেন করছে। বৃহস্পতিবারও একই রকম পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বাজারের শীর্ষস্থানীয় সূচক সেনসেক্স লেনদেনের সময় প্রায় 1100 পয়েন্ট কমেছে। নিফটি দৈনিক সর্বনিম্ন 25,567.75-এর স্তরে পৌঁছেছে। এই বাজার বিক্রিতে মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ কোম্পানিগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, বিনিয়োগকারীরা প্রায় 6 লক্ষ কোটি টাকা হারিয়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে: আজ শেয়ার বাজারে এই ধসের কারণ কী? এমন কোনও নেতিবাচক কারণ ছিল কি, যে কারণে বিনিয়োগকারীদের লক্ষ লক্ষ টাকা ডুবেছে?

এই শেয়ার বাজারের পতনের ফলে বিএসই-তালিকাভুক্ত প্রধান কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিএসইর বাজার মূলধন, যা আগের সেশনে 472 লক্ষ কোটি টাকা ছিল, আগের ট্রেডিং দিনে 466 লক্ষ কোটি টাকাতে নেমে এসেছে। এর অর্থ বিনিয়োগকারীরা উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় শেয়ার বাজার তাদের প্রাথমিক লাভ হারিয়ে লালচে হয়ে ওঠে। লেনদেনের সময় সেনসেক্স 900 পয়েন্ট কমে যায়। নিফটি 25,600-এর নিচে নেমে যায়। মুনাফা বুকিং এবং অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি বাজারের মনোভাবের উপর চাপ সৃষ্টি করে। আইটি এবং ফার্মা ছাড়া, অন্যান্য সমস্ত খাতের সূচকগুলি নিম্নমুখী ছিল। রিয়েলটি, ভোগ্যপণ্য, এফএমসিজি এবং মূলধনী পণ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পতন দেখা গিয়েছে।

মুনাফা বুকিংয়ের চাপ

টানা তিন দিনের ট্রেডিং বৃদ্ধির পর, আজ শেয়ার বাজারে মুনাফা-বুকিংয়ের প্রবণতা দেখা গিয়েছে। গত তিন দিনে সেনসেক্স এবং নিফটি প্রায় 1.4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বিনিয়োগকারীরা এখন উচ্চ স্তরে মুনাফা বুকিং শুরু করেছেন। দিনের বেলায় বেশিরভাগ সেক্টরাল সূচক নিম্নমুখী ছিল। মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ শেয়ারগুলিও চাপের মধ্যে ছিল।

অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি

অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে শেয়ার বাজারের মনোভাবও প্রভাবিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য উত্তেজনা সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল প্রায় 70 ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আগের ট্রেডিং সেশনে 4 শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। মার্কিন অপরিশোধিত তেলও প্রতি ব্যারেল প্রায় 65 ​​ডলারে লেনদেন হয়েছে। ভারতের মতো একটি প্রধান তেল আমদানিকারক দেশের জন্য, অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি এবং চলতি হিসাবের ঘাটতি বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ব্যাঙ্কিং শেয়ারের পতন

আজ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম প্রায় 1 শতাংশ কমেছে। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক এবং ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমেছে, 1 শতাংশ থেকে 1.8 শতাংশের মধ্যে। বিকেলের লেনদেনে ব্যাঙ্ক নিফটি 61,000-এর স্তরের কাছাকাছি লেনদেন করছিল।

