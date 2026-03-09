ETV Bharat / business

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে ধস শেয়ারবাজারে, 27 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি বিনিয়োগকারীদের

সোমবার বিনিয়োগকারীদের প্রায় 9 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ৷ গত ছয়টি ট্রেডিং সেশনে বিনিয়োগকারীদের 27 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে ৷

Stock Market Crash
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে ধস শেয়ারবাজারে (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : March 9, 2026 at 5:45 PM IST

মুম্বই, 9 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে চলা যুদ্ধের জেরে অপরিশোধিত তেলের দাম তীব্রগতিতে ঊর্ধ্বমুখী। ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় 110 ডলারে পৌঁছে যাওয়ায় বিশ্ব বাজারে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলে সোমবার দেশীয় শেয়ার বাজারের দুই সূচক সেনসেক্স এবং নিফটি প্রায় 2 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রমাগত বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপির দর পতন বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। মার্কিন ডলারের তুলনায় রুপির দাম 53 পয়সা কমে সর্বকালের সর্বনিম্ন 92.35 টাকায় দাঁড়িয়েছে।

30টি শেয়ারের বিএসই সেনসেক্স 1,352.74 পয়েন্ট বা 1.71 শতাংশ কমে 77,566.16 এ দাঁড়িয়েছে, যা টানা দ্বিতীয় দিন পতনের সম্মুখীন হল। দিনের লেনদেনে, সূচক 2,494.35 পয়েন্ট বা 3.16 শতাংশ কমে 76,424.55-এর স্তরে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, 50 শেয়ারের এনএসই নিফটি 422.40 পয়েন্ট বা 1.73 শতাংশ কমে 24,028.05-এর স্তরে বন্ধ হয়। দিনের বেলায় এটি 752.65 পয়েন্ট বা 3.07 শতাংশ কমে 23,697.80-এর স্তরে পৌঁছে।

সেনসেক্সের কোম্পানিগুলির হাল

সেনসেক্স প্যাকের মধ্যে আল্ট্রাটেক সিমেন্টের শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমেছে, 5.23 শতাংশ কমেছে ৷ তার পরেই রয়েছে মারুতি, মাহিন্দ্রা ও মাহিন্দ্রা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন এবং আদানি পোর্টস।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট শেয়ার বাজারে বিপর্যয় ডেকে আনছে। ছয়টি ট্রেডিং সেশনে শেয়ার বাজার প্রায় 6 শতাংশ কমেছে। সেনসেক্স প্রায় 4,700 পয়েন্ট কমেছে। এদিকে, নিফটি প্রায় 1,500 পয়েন্ট কমেছে। ফলস্বরূপ, শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা 27 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

সোমবার, সেনসেক্স প্রায় 2,500 পয়েন্ট কমেছে। বাজার বন্ধ হওয়ার সময়, সেনসেক্স পুনরুদ্ধার করে এবং 1,350 পয়েন্টেরও বেশি কমেছে। নিফটিতেও একই রকম পতন ঘটেছে। ট্রেডিং সেশনের সময়, নিফটিতে প্রায় 763 পয়েন্টের পতন হয়েছে। তবে, বাজার বন্ধ হওয়ার পরে, নিফটির হাল কিছুটা ফেরে এবং 422.40 পয়েন্টের পতনের সঙ্গে বন্ধ হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যখন প্রায় 30 শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল 119 ডলারে পৌঁছেছিল, তখন শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য পতন ঘটে। অপরিশোধিত তেলের দাম কমতে শুরু করলে, শেয়ার বাজার পুনরুদ্ধার করে। ট্রেডিং সেশনের সময়, অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় 16 ডলার বেড়ে প্রতি ব্যারেল 103 ডলারে স্থির হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটে বিনিয়োগকারীদের 27 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটের সময় শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। ছয়টি ব্যবসায়িক দিনে বিনিয়োগকারীরা 27 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। সোমবার, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধন 4,41,18,719.51 কোটি টাকায় নেমে আসে, বাজার বন্ধ হওয়ার পর 8,49,541.3 কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ, সোমবার এক ট্রেডিং সেশনে বিনিয়োগকারীদের প্রায় 9 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ৷

শুক্রবার যেখানে এটি ছিল 4,49,68,260.81 কোটি টাকা। তবে, গত ছয়টি ট্রেডিং সেশনে বিনিয়োগকারীদের অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে। 26 ফেব্রুয়ারি যখন শেয়ার বাজার বন্ধ হয়, তখন বিএসইর বাজার মূলধন ছিল 4,68,49,274.69 কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত এটি 27,30,555.18 কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।

