শেয়ার বাজারে বড়সড় ধস, 6 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি বিনিয়োগকারীদের

শেয়ার বাজারে বড়সড় ধস, 6 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি বিনিয়োগকারীদের
Stock Market Crash: সোমবার শেয়ার বাজার খোলার কিছুক্ষণ পরেই বিনিয়োগকারীদের 6 লক্ষ কোটি টাকার লোকসান হয়, যা দিনের শেষে সামলে ওঠা যায়নি।
Published : September 28, 2026 at 7:18 PM IST
মুম্বই, 28 সেপ্টেম্বর: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সংঘাত, অপরিশোধিত তেলের দামে তীব্র বৃদ্ধি, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বিক্রি এবং ডলারের তুলনায় রুপির দুর্বলতা আজ আবারও দেশীয় শেয়ার বাজারে বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে। জানা গিয়েছে, আজ বিনিয়োগকারীদের 6 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লোকসান হয়েছে। আজ বাজার খোলার কিছুক্ষণ পরেই বিনিয়োগকারীদের 6 লক্ষ কোটি টাকার লোকসান হয়, যা দিনের শেষে সামলে ওঠা যায়নি।
30-শেয়ারের সেনসেক্স সূচক 1.52 শতাংশ বা 1,124.02 পয়েন্ট কমে 72,771.72 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে। 50-শেয়ারের নিফটি 1.56 শতাংশ বা 360.25 পয়েন্ট কমে 22,780.25 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে। সোমবারের লেনদেনে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো (2.81 শতাংশ), পাওয়ারগ্রিড (2.62 শতাংশ), আদানি পোর্টস (2.38 শতাংশ), এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক (2.30 শতাংশ) এবং হিন্দুস্তান ইউনিলিভার (2.27 শতাংশ)-এর শেয়ার সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ৷
পাশাপাশি, নিফটির শেয়ারগুলির মধ্যে ডঃ রেড্ডি'স ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড (1.67 শতাংশ), ইনফোসিস (0.30 শতাংশ), এইচডিএফসি লাইফ (0.11 শতাংশ)-এর শেয়ার কিছুটা লাভের মুখ দেখেছে ৷ অন্যদিকে, আদানি এন্টারপ্রাইজেস (2.93 শতাংশ), টাটা মোটর্স প্যাসেঞ্জার ভেহিকলস লিমিটেড (3.00 শতাংশ), জিও ফাইন্যান্স (2.86 শতাংশ), পাওয়ারগ্রিড (2.84 শতাংশ) এবং লারসেন অ্যান্ড টুব্রো (2.83 শতাংশ)-এর শেয়ার সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ৷
6 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি
সোমবার দেশের শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা গিয়েছে। আজ বাজার বন্ধের সময় বিনিয়োগকারীদের প্রায় 9 লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিএসই-তে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মোট বাজার মূলধন প্রায় 9 লক্ষ কোটি টাকা কমে গিয়েছে। এটি এখন প্রায় 473 লক্ষ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।
শেয়ার বাজারে সোমবারের ধসের পাঁচ প্রধান কারণ
- পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সংঘাত: পশ্চিম এশিয়ায় ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সংঘাত প্রশমিত হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি, ইরান সাত দিনের যুদ্ধবিরতি এবং হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রত্যাখ্যান করেছেন। এদিকে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে এবং পিছু হটবে না।
- তেলের দাম বেড়েছে: পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাত হরমুজ প্রণালীকে অবরুদ্ধ করেছে। ভারত-সহ বহু দেশের জন্য অপরিশোধিত তেলের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই সমুদ্রপথটি এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে অপরিশোধিত তেলের দামে উল্লেখযোগ্য 2 শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে, যা আজ ব্যারেল প্রতি 107 ডলারে পৌঁছেছে। এদিকে, বাজার বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে, কারণ হরমুজ প্রণালী শিগগিরই পুনরায় খোলার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বিক্রি বেড়েছে: এই সবকিছুর পাশাপাশি, ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বিক্রির হিড়িক অব্যাহত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। স্টক এক্সচেঞ্জ এনএসই-র তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবারের শেষ ট্রেডিং সেশনে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মোট 3,694 কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই মাসে এখনও পর্যন্ত মোট শেয়ার প্রত্যাহারের পরিমাণ 25,682 কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
- ভারতীয় রুপির দুর্বলতা: মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার উল্লেখযোগ্য পতন ঘটেছে এবং তা এখন 96-এর নিচে নেমে গিয়েছে। ডলারের তুলনায় আজ রুপির দর 28 পয়সা কমে 96.03-এ স্থির হয়েছে।
- মার্কিন বন্ডের ফলনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি: সোমবার মার্কিন বন্ডের ইল্ডে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। বেঞ্চমার্ক মার্কিন 10-বছর মেয়াদী বন্ডের ইল্ড 5.2 শতাংশ-এর উপরে উঠেছে, যা 2004 সালের পর সর্বোচ্চ। মার্কিন বন্ডের ইল্ডের এই বৃদ্ধিকে ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য একটি ধাক্কা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর কারণ হল, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দেশীয় বাজার থেকে তাদের বিনিয়োগ বিক্রি করে মার্কিন বন্ডের ইল্ডে সেই অর্থ বিনিয়োগ করছেন।