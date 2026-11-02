ঊর্ধ্বমুখী সেনসেক্স-নিফটি, 7 লক্ষ কোটি টাকার মুনাফা বিনিয়োগকারীদের

ঊর্ধ্বমুখী সেনসেক্স-নিফটি, 7 লক্ষ কোটি টাকার মুনাফা বিনিয়োগকারীদের
STOCK MARKET CLOSING UPDATES: আজ সেনসেক্স 1233 পয়েন্ট বেড়ে বন্ধ হয়েছে। নিফটি 23400-এর গণ্ডি পেরিয়েছে। বিএসই-তে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন 7 লক্ষ কোটি টাকা বেড়েছে৷
Published : November 2, 2026 at 5:10 PM IST
মুম্বই, 2 নভেম্বর: সোমবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে শক্তিশালী উত্থান দেখা গিয়েছে। সেনসেক্স 1,233 পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধ হয়েছে। একই সময়ে, নিফটি 23,400-এর গণ্ডি অতিক্রম করেছে। ভারতীয় শেয়ার সূচকগুলি 1.3 শতাংশের বেশি লাভ করেছে। এই বৃদ্ধি বিনিয়োগকারীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ছিল।
টাটা স্টিল এবং কোল ইন্ডিয়ার শেয়ার 5 শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বাজারে ব্যাপক ক্রয় দেখা গিয়েছে। তেলের দামের পতন বাজারকে সমর্থন জুগিয়েছে। বড় সংস্থাগুলির শক্তিশালী আয়ও এই উত্থানে ভূমিকা রেখেছে। নিফটি সফলভাবে 23,200-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর অতিক্রম করেছে। এই স্তর অতিক্রম করা শেয়ার বাজারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। বাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। এই বিশাল উত্থানে, আজ বিএসই-তে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন 7 লক্ষ কোটি টাকা বেড়েছে ৷ অর্থাৎ, বিনিয়োগকারীদের সম্পদ 7 লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
আজ 2 নভেম্বর সেনসেক্স 1233.25 পয়েন্ট অর্থাৎ 1.66 শতাংশ বেড়ে 75692.78 পয়েন্টে এবং নিফটি-ও 387.70 পয়েন্ট অর্থাৎ 1.68 শতাংশ বেড়ে দিনের সর্বোচ্চ 23440.80 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে। 30 অক্টোবর, 2026 তারিখে বিএসই-তে তালিকাভুক্ত সমস্ত স্টকের মোট বাজার মূলধন ছিল 4,75,34,943.01 কোটি টাকা। আজ, 2 নভেম্বর, 2026 তারিখে, তা বেড়ে 4,82,34,006.43 কোটি টাকা হয়েছে। এর অর্থ হল, আজ বিনিয়োগকারীদের মূলধন 699,063.42 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
রিলায়েন্স, টাটা স্টিল এবং আলট্রাটেক সিমেন্টের দর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ৷ অন্যদিকে, ইনফোসিস, কোটাক ব্যাঙ্ক এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের দর সবচেয়ে বেশি কমেছে।
আজ মেটাল সেক্টরে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। নিফটি মেটাল 3 শতাংশের বেশি বেড়েছে। সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির নিফটি সূচকও 1 শতাংশের বেশি বেড়েছে, অন্যদিকে অক্টোবরের শক্তিশালী বিক্রির তথ্যে নিফটি অটো 1 শতাংশের বেশি লাভ করেছে। নিফটি রিয়েলটিও 1 শতাংশ বেড়েছে।
উৎসবের মরসুমে প্রবল চাহিদার কারণে অক্টোবরে দেশীয় যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি রেকর্ড পাঁচ লক্ষ ইউনিট ছাড়িয়ে গিয়েছে। মারুতি সুজুকি, হুন্দাই এবং মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রার মতো প্রধান গাড়ি নির্মাতারা তাদের সর্বকালের সর্বোচ্চ মাসিক বিক্রির রেকর্ড করেছে।
এশীয় বাজারগুলিতে দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি, সাংহাইয়ের এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স এবং হংকংয়ের হ্যাং সেং ইনডেক্স লাভসহ বন্ধ হয়েছে ৷ অন্যদিকে, জাপানের নিক্কেই 225 লোকসানে বন্ধ হয়েছে। ইউরোপীয় বাজারগুলিতে লাভ দেখা গিয়েছে। শুক্রবার মার্কিন বাজারগুলি ব্যাপক লোকসানে বন্ধ হয়েছে। শুক্রবার সেনসেক্স 308.49 পয়েন্ট বা 0.42 শতাংশ বেড়ে 74,459.53 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে। নিফটি 116.35 পয়েন্ট বা 0.51 শতাংশ বেড়ে 23,053.10 পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে।