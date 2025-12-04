ETV Bharat / business

4 দিন পর ফের ঊর্ধ্বমুখী শেয়ারবাজার, 5000 কোটি টাকা আয় বিনিয়োগকারীদের

টানা চার দিন পতনের পর ভারতীয় শেয়ার বাজার বৃহস্পতিবার ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে ৷ বিএসই সেনসেক্স 158.51 পয়েন্ট এবং নিফটি 47.75 পয়েন্ট বেড়েছে৷

4 দিন পর ফের ঊর্ধ্বমুখী শেয়ারবাজার ৷ বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : December 4, 2025 at 5:57 PM IST

মুম্বই, 4 ডিসেম্বর: টানা চার দিন পতনের পর, ভারতীয় শেয়ারগুলি আজ 4 ডিসেম্বর আবারও ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিএসই সেনসেক্স 158.51 পয়েন্ট বা 0.19 শতাংশ বেড়ে 85,265.32-এর স্তরে বন্ধ হয়েছে। নিফটি 47.75 পয়েন্ট বা 0.18 শতাংশ বেড়ে 26,033.75-এর স্তরে বন্ধ হয়েছে। বিশ্ববাজার থেকে জোরালো ইতিবাচক সংকেত এবং সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা বাজারকে ফের চাঙ্গা করে তুলেছে। তবে, শেয়ার লেনদেনে এই ঊর্ধ্বমুখী প্রভাব সীমিত ছিল।

মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ শেয়ারগুলির পতন আজও অব্যাহত রয়েছে। বিএসই মিডক্যাপ সূচক 0.19 শতাংশ এবং বিএসই স্মলক্যাপ সূচক 0.32 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। নিফটি ব্যাঙ্ক সূচকও 60 পয়েন্ট কমে 59,289-এর স্তরে বন্ধ হয়েছে।

ভারতীয় রুপির দুর্বলতা টানা দ্বিতীয় দিনের মতো আইটি শেয়ারের দাম বাড়িয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফরের কারণে প্রতিরক্ষা শেয়ারগুলিও আজ লেনদেনে কারবারীদের নজরে ছিল। অটো, রিয়েল এস্টেট এবং টেলিকম শেয়ারগুলিতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। তবে, বিদ্যুৎ, ভোগ্যপণ্য এবং শিল্প শেয়ারের দাম কমেছে।

বিনিয়োগকারীরা 5,000 কোটি টাকা আয় করেছেন

বিএসই-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মোট বাজার মূলধন আজ বেড়ে 469.72 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের ট্রেডিং দিনে 469.67 লক্ষ কোটি টাকা ছিল। এভাবে, আজ বিএসই-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন প্রায় 5,000 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেনসেক্সের এই 5টি শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে

বিএসই সেনসেক্সের 30টি শেয়ারের মধ্যে 18টি আজ লাভের মুখ দেখেছে। এর মধ্যে, টিসিএসের শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ 1.54 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরে, টেক মাহিন্দ্রা, ইনফোসিস, এইচসিএল টেক এবং ভারতী এয়ারটেলের শেয়ারের দাম 0.83 শতাংশ থেকে 1.28 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই 5টি সেনসেক্স স্টকের শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি পড়েছে

বিএসই সেনসেক্সের 30টি শেয়ারের মধ্যে 12টি স্টকের দর আজ কমেছে। মারুতি সুজুকির শেয়ারের দাম 0.71 শতাংশ কমেছে। ইটারনাল, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, টাইটান এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম 0.35 শতাংশ থেকে 0.69 শতাংশ কমেছে।

আজ বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) পতনের সাথে বন্ধ হওয়া শেয়ারের সংখ্যা বেশি ছিল। আজ এক্সচেঞ্জে মোট 4,302টি শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে 1,802টি শেয়ার দর বৃদ্ধির সঙ্গে বন্ধ হয়েছে। পাশাপাশি, 2,317টি শেয়ারের দরে পতন ঘটেছে। আজ লেনদেনের সময় 80টি শেয়ার তাদের নতুন 52-সপ্তাহের সর্বোচ্চ দর স্পর্শ করেছে।

