টানা ষষ্ঠ দিনে ঊর্ধ্বমুখী শেয়ার বাজার ! সেনসেক্স বাড়ল 388 পয়েন্ট, 26 হাজারের স্তরে নিফটি

30টি শেয়ারের বিএসই সেনসেক্স 388.17 পয়েন্ট বেড়ে 84,950.95-এর স্তরে বন্ধ হয়েছে। এনএসই নিফটি 103.40 পয়েন্ট বেড়ে 26,013.45-এ থেমেছে।

Stock Market Closing Update
টানা ষষ্ঠ দিনে ঊর্ধ্বমুখী শেয়ার বাজার (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : November 17, 2025 at 5:28 PM IST

মুম্বই, 17 নভেম্বর: সোমবার টানা ষষ্ঠ সেশনের জন্য শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, সর্বস্তরের উত্থান এবং কর্পোরেটদের শক্তিশালী ত্রৈমাসিক পারফরম্যান্সের ফলে বেঞ্চমার্ক সেনসেক্স 388 পয়েন্ট বেড়ে গিয়েছে এবং নিফটি 26,000 পয়েন্টের উপরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

টানা ষষ্ঠ দিনের মতো ঊর্ধ্বমুখী অবস্থানে, 30-শেয়ারের বিএসই সেনসেক্স 388.17 পয়েন্ট বা 0.46 শতাংশ বেড়ে 84,950.95-এ দাঁড়িয়েছে। বিস্তৃত এনএসই নিফটি 103.40 পয়েন্ট বা 0.40 শতাংশ বেড়ে 26,013.45-এ দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জোরালো ক্রয় এই উত্থানকে আরও বাড়িয়েছে।

জিওজিৎ ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের গবেষণা প্রধান বিনোদ নায়ার বলেন, "বাজার তার ইতিবাচক গতি বজায় রেখেছে, 26,000-এর মূল মনস্তাত্ত্বিক স্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছে ৷ কারণ, বিনিয়োগকারীরা আরও ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধির জন্য একটি শক্তিশালী অনুঘটকের প্রত্যাশা করছেন। একটি সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে যা অংশগ্রহণকারীরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। বর্তমানে, ঝুঁকি-প্রাপ্তির অনুপাত মূলত অনুকূল, মিডক্যাপ থেকে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দ্বিতীয় কোয়ার্টারে (Q2) আয়ে শক্তিশালী হয়েছে, যা ফের বৃদ্ধির আস্থা জোরদার করেছে এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করেছে৷"

সেনসেক্স প্যাক থেকে, ইটার্নাল, মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, টেক মাহিন্দ্রা, টাইটান, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, পাওয়ারগ্রিড, বাজাজ ফিনসার্ভ, এইচসিএল টেকনোলজিস, বাজাজ ফাইন্যান্স এবং লারসেন অ্যান্ড টুব্রোর শেয়ারের দাম বেড়েছে।

অন্যদিকে, টাটা মোটর্স প্যাসেঞ্জার ভেহিক্যালস, এশিয়ান পেইন্টস, আল্ট্রাটেক সিমেন্ট, ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, টাটা স্টিল, আদানি পোর্টস, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, আইটিসি, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজই-এর শেয়ারের দর পড়েছে।

এশিয়ার বাজারে, হংকংয়ের হ্যাং সেং, সাংহাইয়ের এসএসই কম্পোজিট সূচক এবং জাপানের নিক্কেই 225 বেঞ্চমার্ক নেতিবাচক অঞ্চলে শেষ হয়েছে, যেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি ইতিবাচক অঞ্চলে স্থির হয়েছে। ইউরোপের বাজারগুলি লাল অঞ্চলে লেনদেন করছে। শুক্রবার মার্কিন বাজারগুলি মূলত নিম্নমুখী ছিল। বিশ্বব্যাপী তেলের মানদণ্ড, ব্রেন্ট ক্রুড, 0.70 শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি মার্কিন ডলারে 63.94 হয়েছে।

এদিকে, বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা টানা পঞ্চম দিনের মতো নিট বিক্রেতা হিসেবে রয়েছেন এবং শুক্রবার তারা 4,968.22 কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। তবে, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের ক্রয় অব্যাহত রেখেছেন এবং বিনিময় তথ্য অনুযায়ী, 8,461.47 কোটি টাকার শেয়ার কিনেছেন। শুক্রবার, বিএসই সেনসেক্স 84.11 পয়েন্ট বেড়ে 84,562.78 এ শেষ হয়েছে, যেখানে এনএসই নিফটি 30.90 পয়েন্ট বেড়ে 25,910.05 এ স্থির হয়েছে।

